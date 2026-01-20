México

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros? Accesos y puertas disponibles para conciertos

El acceso al recinto se realiza principalmente a través del transporte público y entradas peatonales o vehiculares

La distribución de entradas y salidas se adapta según la configuración del evento, por lo que se recomienda verificar la información impresa en los boletos. (Ocesa)

El Estadio GNP Seguros reabrió sus puertas en 2024 luego de una renovación integral y se consolidó como uno de los principales recintos para conciertos y eventos masivos en la Ciudad de México. Con una estructura renovada y diversos accesos para el público, el estadio mantiene un gran flujo de asistentes en cada espectáculo.

Tras una remodelación que transformó el antiguo Foro Sol, el Estadio GNP Seguros es una de las sedes principales para la música en vivo y el entretenimiento. Estas modificaciones también trajeron una dinámica con ciertos cambios.

Accesos principales al Estadio GNP Seguros

El acceso al Estadio GNP Seguros se realiza principalmente a través del transporte público y entradas peatonales o vehiculares. La opción más recomendada para llegar es el Metro, utilizando la Línea 9 (Café) y descendiendo en las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla. Por su proximidad y eficiencia, este medio facilita la llegada de miles de asistentes en cada evento.

Para quienes prefieren el Metrobús, la Línea 2 (Morada), con estación en Iztacalco, permite llegar a la zona de la Avenida Añil, donde se localiza la Puerta 15 del estadio. Esta puerta sirve como acceso peatonal y vehicular, dependiendo de la logística de cada concierto.

El estadio cuenta con varios puntos de acceso, entre los que destacan la Puerta 6 y la Puerta 15. (OCESA)

Puertas y entradas habilitadas para ingresar

El estadio cuenta con varios puntos de acceso, entre los que destacan:

  • Puerta 6: ubicada sobre Viaducto Río de la Piedad.
  • Acceso D (Av. Río Churubusco): Puente peatonal frente al Palacio de los Deportes.
  • Puerta 15: situada en Avenida Río Churubusco y Añil.

Para el ingreso vehicular y el estacionamiento, las Puertas 7, 8, 9 y 15 ofrecen alternativas para los asistentes con auto propio, además de la posibilidad de utilizar los estacionamientos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. La distribución de entradas y salidas se adapta según la configuración del evento, por lo que se recomienda verificar la información impresa en los boletos.

Consejos para ingresar al Estadio GNP Seguros para un concierto

  • Consulta tu boleto antes de salir: La sección y la puerta de acceso se encuentran impresas en tu entrada. Estos datos cambian según la ubicación de tus asientos y el tipo de evento.
  • Anticipa tu llegada: El área alrededor del estadio suele registrar gran afluencia de personas durante los conciertos, por lo que es recomendable arribar con tiempo suficiente para evitar contratiempos y filas prolongadas.
La sección y la puerta de acceso se encuentran impresas en tu entrada. Estos datos cambian según la ubicación de tus asientos y el tipo de evento. (FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

Eventos y proyección internacional

Desde su reapertura, el Estadio GNP Seguros ha recibido a artistas internacionales como Bruno Mars, Kygo y Oasis. Para 2026, el recinto continuará con una agenda nutrida, presentando conciertos de bandas y solistas de alcance global, como My Chemical Romance, Korn, System of a Down, Iron Maiden, Shakira, BTS, AC/DC, The Weeknd y más.

