Bala perdida hiere a menor de edad en Puebla

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Jesús Elías “N”, un niño de ocho años, fue internado terapia intensiva tras recibir una bala en el rostro mientras viajaba en el asiento trasero de una camioneta en el Periférico Ecológico de Puebla.

El disparo, que se produjo cuando la familia ingresaba al Periférico Ecológico de Puebla, atravesó el vidrio trasero del vehículo e impactó la mandíbula del menor, quien viajaba junto a su madre, Tatiana Aramburu, y su hermano luego de una práctica de fútbol en el Instituto México.

Es por lo anterior que el menor se mantiene en estado delicado a Jesús Elías, según explicó su tío en un video compartido en redes sociales.

La madre del niño, tras el ataque, lo trasladó de inmediato—con la ayuda de un peatón—al área de urgencias del Hospital La Paz, donde recibió atención inicial. Posteriormente, el menor fue canalizado al Hospital Ángeles, donde permanece bajo vigilancia estricta en terapia intensiva.

“Que no quede impune”, pide familiar

Los familiares informaron que el incidente ocurrió en una zona concurrida, cerca de escuelas y comercios, y que aún se desconoce si el disparo corresponde a una bala perdida o un ataque deliberado. El tío de Jesús Elías difundió el caso públicamente para exigir el esclarecimiento de los hechos y que no quede impune, reiterando el llamado a las autoridades.

"Ayúdenos a difundir y apoyar a la salud de mi sobrino Elías; les dejo el número de cuenta por aquí también. Que no quede impune un acto como este y que no le vuelva a pasar un suceso tan vil a otro inocente que, sin deberla ni temerla, solo sale a las calles a realizar sus actividades diarias. GRACIAS.

Cuenta de banco BBVA: 1574984221“, escribió el tío del menor el 14 de febrero pasado.

La detención y las agresiones sufridas por María Luisa Ruiz, periodista con más de 50 años de experiencia y directora del medio Expresión, Principio de la Comunicación, en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, provocaron la condena de la organización Artículo 19, que denunció el episodio como una amenaza directa contra la libertad de expresión en México y un reflejo de los riesgos que enfrentan las mujeres y personas adultas mayores que ejercen este oficio.

La periodista explicó que fue detenida violentamente cuando acudió a documentar un operativo policial el 13 de enero, tras recibir el aviso de que dos personas habían sido arrestadas en la vía pública. En videos publicados en su página de Facebook, relata que los elementos de la policía municipal la interrogaron, exigieron acreditación y la trasladaron a la comandancia, a pesar de que reiteró su condición de periodista. Ruiz denunció haber recibido “jaloneos, empujones y golpes”, además de amenazas de ser remitida al Ministerio Público,