Intento de robo en Moyotzingo, Puebla, concluyó con agresión colectiva de vecinos a presunto delincuente

En otros hechos, las autoridades detuvieron a dos personas tras una persecución por cometer el mismo delito

Un intento de robo en Santa María Moyotzingo resultó en la retención y agresión física de uno de los sospechosos por parte de vecinos del municipio de San Martín Texmelucan. (SSC Puebla)

Un intento de robo a una vivienda en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan, terminó con la retención y agresión física contra un hombre por parte de pobladores.

En paralelo, en la ciudad de Puebla, un asalto a una tienda de conveniencia provocó una persecución que concluyó con la detención de dos presuntos integrantes de una agrupación criminal dedicada al robo.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, durante la madrugada del domingo 18 de enero de 2026, vecinos sorprendieron a dos sujetos encapuchados dentro de un domicilio en Santa María Moyotzingo.

Tras alertar al 911, lograron detener a uno de los individuos, identificado como Pascual “N”, de 29 años, a quien entregaron a la Policía Municipal. El segundo implicado escapó del lugar.

Vecinos de Santa María Moyotzingo entregaron a Pascual “N” a la Policía Municipal tras sorprenderlo dentro de una vivienda durante la madrugada. (SSC Puebla)

Acción de la policía tras agresiones al presunto delincuente

De acuerdo con El Sol de Puebla, al arribar la policía, cerca de 40 personas se encontraban en actitud hostil y se negaron a presentar denuncia formal.

Los agentes resguardaron al detenido para proteger su integridad, ya que presentaba traumatismo craneoencefálico moderado y múltiples contusiones.

Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, donde quedó bajo vigilancia de la Policía Estatal.

Las autoridades exhortaron a la población a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento legal a los delitos.

En este caso, al no existir denuncia formal, el detenido será puesto a disposición del Juez Calificador, quien impondrá una multa administrativa antes de ser liberado, según reportó El Sol de Puebla.

Los detenidos por el robo a la tienda Oxxo en Puebla están vinculados con una banda criminal dedicada al robo de negocios en la capital poblana, según reportes policiales. (SSC Puebla)

Otro caso de robo frustrado

En otro hecho relevante, el sábado al mediodía, un asalto a una sucursal de Oxxo ubicada en Avenida Nacional, en la capital poblana, derivó en una persecución policial en la zona de Infonavit el Carmen.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los presuntos responsables intentaron huir en un automóvil blanco, lo que desencadenó momentos de tensión entre los residentes del área.

La persecución finalizó con la detención de dos hombres y el aseguramiento del vehículo. El Sol de Puebla indicó que ambos sujetos están vinculados a una posible banda dedicada al robo de negocios y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. No se reportaron personas lesionadas y la policía municipal no confirmó detonaciones de arma de fuego.

Datos de la Fiscalía General del Estado señalan que durante 2025 se registraron mil 901 robos a negocios en la ciudad de Puebla, la mayoría perpetrados con violencia. Las investigaciones sobre la identidad y antecedentes de los detenidos continúan, y se espera que las autoridades proporcionen más información en las próximas horas.

