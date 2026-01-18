México

Vadhir Derbez cantó con su hemana Aitana canción de Las guerreras K-pop y conquistó a a fans

Un momento familiar convertido en fenómeno digital volvió a colocar al apellido Derbez en el centro de la conversación en redes

Vadhir Derbez y su hermana
Vadhir Derbez y su hermana Aitana protagonizan un emotivo video musical que cautivó a miles de seguidores en YouTube.

Vadhir Derbez sorprendió a su audiencia al compartir un video en el que aparece cantando junto a su hermana menor, Aitana Derbez. El material fue publicado en su canal oficial de YouTube y difundido también a través de sus redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular entre seguidores y fanáticos de la familia.

La grabación muestra a ambos hermanos interpretando “Golden” de Demon Hunters, en un ambiente relajado, dejando ver la complicidad que existe entre ellos. La participación de Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, se convirtió en el elemento que más llamó la atención del público, al tratarse de una aparición poco habitual en este tipo de contenidos.

De acuerdo con los datos visibles en YouTube, el video superó las 143 mil reproducciones y acumuló más de 9 mil likes en menos de un día. Estas cifras reflejan el impacto inmediato que tuvo la publicación y el interés que despiertan este tipo de momentos familiares compartidos de forma directa con la audiencia.

La reacción del público y el vínculo entre hermanos

El video publicado por Vadhir Derbez junto a Aitana Derbez superó las 143 mil reproducciones y 9 mil likes en menos de 24 horas. - (Youtube/Vadhir Derbez)

Los comentarios en la plataforma de YouTube destacan el cariño que los seguidores sienten por la relación entre Vadhir y Aitana. Muchos mensajes subrayan la ternura del momento y celebran la cercanía del actor y cantante con su hermana menor, a quien acompaña y apoya de manera constante.

No es la primera vez que Vadhir comparte contenido musical junto a Aitana. A lo largo de los años, el artista ha publicado distintos videos en los que ambos aparecen cantando, generando una respuesta positiva por parte del público que disfruta ver esta faceta familiar y espontánea.

Entre las reacciones, varios usuarios expresaron su deseo de verlos compartir escenarios en el futuro. Comentarios que aluden al orgullo de Vadhir como hermano mayor y a la posible proyección artística de Aitana refuerzan la conexión emocional que este tipo de publicaciones generan.

¿Quién es Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez, reconocido actor y
Vadhir Derbez, reconocido actor y cantante mexicano, ha consolidado su carrera de manera independiente en el cine, la televisión y la música. - (Instagram/@vadhird)

Vadhir Derbez es actor, cantante y creador de contenido. Forma parte de una de las familias más reconocidas del espectáculo en México, siendo hijo de Eugenio Derbez, pero ha construido su carrera de manera independiente tanto en la actuación como en la música.

En televisión y cine ha participado en distintos proyectos que le han permitido consolidarse como intérprete, mientras que en la música ha explorado un estilo propio, compartiendo sencillos y presentaciones con sus seguidores a través de plataformas digitales.

Además de su trabajo artístico, Vadhir mantiene una relación cercana con su audiencia mediante redes sociales y YouTube, donde suele mostrar aspectos personales y creativos de su vida. El video junto a Aitana se suma a ese contenido que combina entretenimiento, cercanía y autenticidad, elementos que han fortalecido su presencia en el mundo digital.

