Mujer y hombre son asesinados en el Centro de Culiacán, Sinaloa

Las autoridades investigan el asesinato de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados con señales de violencia en una intersección de la colonia Centro

Las víctimas, un hombre y
Las víctimas, un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años, fueron localizadas en la intersección de Mariano Escobedo y Vicente Guerrero. (ALEJANDRO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO)

Una mujer y un hombre fueron asesinados por impactos de arma de fuego y localizados con las manos atadas en la colonia Centro de Culiacán, Sinaloa, durante la madrugada del domingo 18 de enero de 2026.

Las víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados en la intersección de las calles Mariano Escobedo y Vicente Guerrero. No han sido identificadas hasta el momento.

De acuerdo con los datos recopilados por fuentes locales, ambos presentaban signos de violencia y vestían prendas que ayudaron a describirlos: la mujer tenía complexión delgada, tez morena clara, cabello negro, y vestía blusa morada, pantalón de mezclilla y tenis tipo Vans negros.

El hombre, también de complexión delgada y piel morena clara, llevaba un pantalón tipo pants negro, suéter verde con gorro y tenis grises. Se estima que ambos tenían entre 30 y 35 años.

Las autoridades desplegaron un operativo
Las autoridades desplegaron un operativo en la zona tras el reporte recibido alrededor de las 03:00 horas a través del 911. (@Eco1_LVM)

Detalles del caso y contexto de seguridad

El hallazgo fue reportado alrededor de las 03:00 horas a través de una llamada al 911. Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio y delimitaron la zona con cinta amarilla para preservar la escena.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó las primeras diligencias y recabó evidencia, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente, según información publicada por Línea Directa en su portal oficial.

Sinaloa reportó una persistencia en los índices de homicidios dolosos durante enero de 2026, pues registró alrededor de 50 víctimas en los primeros 16 días del año, de acuerdo con datos de las fiscalías estatales y dependencias federales consultados por Infobae México.

Los cuerpos sin identificar presentaban
Los cuerpos sin identificar presentaban signos de violencia y vestimenta que facilitó su descripción inicial para la investigación. (X/@MarioPhoenix24)

Índice de violencia en Sinaloa

Las cifras muestran que Sinaloa cerró el año 2025 con números elevados. En diciembre se contabilizaron 1,503 víctimas de homicidio doloso y en noviembre la cifra fue idéntica, manteniendo un promedio diario de 48.4 y 50.1 casos respectivamente. Octubre de 2025 sumó 1,553 víctimas, mientras que septiembre alcanzó 1,587, cifras que confirman la gravedad del fenómeno en la entidad.

El análisis longitudinal revela que el comportamiento de los homicidios dolosos en Sinaloa ha experimentado picos y descensos a lo largo del último año. En abril y mayo de 2024, el estado superó las 2 mil 300 víctimas mensuales, con promedios diarios superiores a 78 personas. Aunque el segundo semestre de 2025 reflejó una disminución.

Según el reporte de seguridad, sólo el 16 de enero de 2026 se reportaron dos víctimas por homicidio doloso en Sinaloa, cifra que se suma a los recuentos diarios y confirma que el delito sigue presente en la vida cotidiana de la entidad.

Las autoridades estatales atribuyen el fenómeno a factores como disputas entre grupos delictivos, presencia de organizaciones criminales y dinámicas locales de violencia. Los datos oficiales dan cuenta de que el delito de homicidio doloso se mantiene como uno de los principales retos para la seguridad pública en Sinaloa.

Speedy González regresa a la

Intento de robo en Moyotzingo,

Senadora de Morena niega que

“No podemos recibir a dictaduras”,

Popocatépetl registró 4 exhalaciones este
Identifican a hombre asesinado en

Identifican a hombre asesinado en Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa

Speedy González regresa a la

Speedy González regresa a la pantalla grande con Jorge R. Gutiérrez

Nina Cervantes se despide del

Nina Cervantes se despide del América entre lágrimas, apunta a la Selección Mexicana: “Mi voz es americanista, ahora mi meta es México”

