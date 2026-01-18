ICE busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal y operador del Cártel de Sinaloa

ICE emite alerta: busca a Omar Guillermo Cuen-Lugo, expolicía y presunto operador del Cártel de Sinaloa. (ICE)

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta para localizar a Omar Guillermo Cuen-Lugo, exagente de la Policía Federal de México y presunto operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por el ICE, Cuen-Lugo es considerado uno de los principales transportistas de narcóticos para el Cártel de Sinaloa, quien en su tiempo fue identificado como uno de los operadores al servicio de Ismael “El Mayo” Zambada, éste último ya detenido en Estados Unidos.

La dependencia estadounidense sostiene que el exfuncionario, también conocido por su apodo “El Compa Omar”, ha coordinado durante años el tráfico de cocaína por rutas que cruzan desde Sinaloa y Baja California hasta llegar a EEUU.

ICE busca en México y Estados Unidos a Omar Guillermo Cuen-Lugo. (Captura de pantalla)

Según el reporte del ICE, Omar Guillermo Cuen-Lugo está acusado de conspiración para distribuir cocaína y lavado de dinero. Su última ubicación confirmada por autoridades corresponde a Tijuana, México, y Los Ángeles, California.

La agencia estadounidense destaca su papel como supervisor de cargamentos de droga, actividad para la cual habría utilizado su experiencia y contactos adquiridos durante su paso por la Policía Federal en México.

¿Qué se sabe de Omar Guillermo Cuen-Lugo?

El historial de Cuen-Lugo incluye al menos dos aprehensiones previas, según consigna Zeta Tijuana.

En 2010, la Policía Estatal Preventiva de Baja California ya lo había capturado, en posesión de más de 2.200 dosis de cocaína, armas de fuego y cartuchos útiles. Durante ese episodio, el entonces detenido intentó intimidar a sus captores asegurando conocer información privilegiada sobre homicidios recientes.

El expolicía operaría para la facción afín al Mayo Zambada. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

Posteriormente, en febrero de 2014, fuerzas federales mexicanas y la Marina informaron sobre la captura de 10 miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos figuras identificadas como “El 19” (jefe de seguridad de Zambada) y “El Compa Omar”.

Milenio reportó que, en la detención ocurrida en Tijuana, a Cuen-Lugo y sus colaboradores se les aseguraron armas de fuego, una granada, vehículos adaptados con compartimentos ocultos y varios paquetes de cocaína y marihuana.

A pesar de estos antecedentes, no existen registros públicos claros sobre el destino judicial definitivo de Cuen-Lugo tras sus aprehensiones.

En el mismo contexto, InSight Crime documentó que la caída de operadores en la región fronteriza coincidió con una serie de golpes a la facción de “El Mayo” Zambada y con la posterior captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en febrero de 2014. Las autoridades atribuyeron estos arrestos a un trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad mexicanas.