Fausto, hermano de Verónica Castro, informa que está hospitalizada y usa oxígeno, pero ‘el Güero’ Castro da su versión

La salud de Verónica Castro preocupa a seguidores y familiares tras su reciente internación para revisiones médicas (IG)

La reciente preocupación por el estado de salud de Verónica Castro ha movilizado a seguidores y familiares, después de que trascendiera su internación hospitalaria para revisiones médicas.

El clima de inquietud se ha visto alimentado por rumores sobre secuelas de una antigua lesión en la columna y por la confirmación de que la actriz utiliza oxígeno, noticia que ha generado debates sobre la gravedad real de su situación.

Mientras tanto, José Alberto “el Güero” Castro insta a no sobredimensionar el asunto y sostiene que la recuperación avanza positivamente.

En una reciente emisión de Ventaneando, la atención se centró en el motivo de la reciente estancia hospitalaria de la actriz de 73 años. Allí, se afirmó que la actriz asistió para someterse a una terapia de rehabilitación, y que se encuentra estable.

Verónica Castro acudió al hospital para recibir terapia de rehabilitación y se encuentra estable, según información de Ventaneando (Captura de pantalla / YouTube)

Sin embargo, en redes sociales circularon versiones que relacionaban su ingreso con los efectos a largo plazo de un accidente sufrido en 2004, cuando la actriz cayó de un elefante.

Un problema en los bronquios y el uso de oxígeno

Estas especulaciones se intensificaron tras las declaraciones de Fausto Castro, hermano de Verónica, quien describió el estado de la artista como “un poco delicado” y reconoció que ha requerido oxígeno para sobrellevar complicaciones bronquiales.

El propio Fausto explicó ante varios medios: “Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, sólo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose, (ha usado oxígeno) sí, así es, ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando”.

Las complicaciones bronquiales de Verónica Castro obligaron al uso de oxígeno en algunas ocasiones, según Fausto Castro (Vix)

La versión del ‘Güero’ Castro

Ante la difusión de estos comentarios, José Alberto “el Güero” Castro intervino para matizar la información. El productor, hermano menor de Verónica, subrayó que Fausto tiende a ser alarmista y pidió cautela a los medios:

“Yo creo que, de repente, mi hermano es medio alarmista, ella le está echando ganas, esperemos que se recupere completamente bien”. Según el productor, la necesidad ocasional de oxígeno es atribuible a los años en que Verónica fue fumadora y no debe considerarse un signo de gravedad inminente:

“El hecho de que fumes no es bueno, obviamente, el tiempo te cobra impuestos, pero ella va bien, no creo que esto se deba marcar como una alarma, está bien, fue un chequeo, salió muy bien de ahí”.

José Alberto Castro también rechazó los rumores que vinculan a su hermana con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e instó a la prensa a evitar versiones sensacionalistas sobre la salud de quien protagonizó “Rosa Salvaje”. Declaró:

José Alberto 'el Güero' Castro pide evitar alarmismo y asegura que la recuperación de Verónica Castro avanza positivamente (EFE/ Televisa)

“No, en serio, no hagan de esto un rollo amarillista porque no lo es, la consentimos (como hermanos) cuando podemos, y sus hijos sí, Michelle y Cristian, está muy bien”.

Verónica Castro, la mayor de cuatro hermanos, ha sido desde joven el principal sostén familiar. Según sus propias palabras, compartidas en una entrevista concedida en 2020 a Pati Chapoy:

“Yo siempre dejaba íntegro el dinero a mi mamá, ella sabía lo que hacía; la casa, la comida, los uniformes, todo para mis hermanos, así fue siempre, nunca conocí de otra manera, la verdad, siempre mi dinero fue directamente para mi familia”.