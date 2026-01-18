Exatlón México: quién sale eliminado hoy 18 de enero

Cada domingo sale alguien diferente CRÉDITO: ExatlonMx/FB

El domingo 18 de enero se vivirá una jornada de eliminación clave en Exatlón México.

La oleada de filtraciones impacta en el ánimo de los seguidores, quienes cada semana siguen expectantes las novedades de ambos programas.

En el caso de Exatlón México, la tensión se centró en la competencia masculina entre el equipo rojo y el equipo azul.

Aparentemente seis atletas figuraban entre los posibles eliminados: Adrián Medrano, Emilio y Benyamin por los rojos; José, Ernesto y Alejandro por los azules.

Las filtraciones apuntaban a que uno de ellos se convertiría en el decimoquinto expulsado de la temporada, en una fase donde cada salida desequilibra a los equipos.

De acuerdo con las filtraciones, el eliminado de hoy sería Adrián Medrano del equipo rojo.

Medrano, quien se incorporó tarde a la competencia, enfrentó constantes desafíos y debió esforzarse para integrarse al grupo.

Pese a su dedicación y al apoyo que fue ganando entre los aficionados, su salida debilita aún más al equipo rojo y deja a sus compañeros en una posición desfavorable de cara al cierre de la temporada.

Quiénes han sido eliminados de Exatlón México

La Batalla Colosal exige a los competidores superar un circuito largo con pruebas de velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio y puntería. CRÉDITO: (X/ExatlonMx)

Hasta el momento, la lista de eliminados en Exatlón México, incluye a atletas como

Alex

Andrea

Karen

Antonio

Tanori

Vanessa

Aristeo

Luis

Mau Wow

Edna

Heber

Thayli

Jair

Melisa

El escenario tras las recientes eliminaciones evidencia el momento decisivo que experimenta el reality.

Los equipos deben ajustar sus estrategias para no quedar rezagados en la recta final, donde cualquier error puede suponer la despedida definitiva.

Las eliminaciones de la semana han intensificado la incertidumbre de los aficionados y reducido las posibilidades de triunfo de muchos de sus favoritos.