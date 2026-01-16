Suprema Corte determina que la cédula profesional digital es un documento válido

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez constitucional de la cédula profesional electrónica como único requisito para ejercer una profesión en México. Crédito: X/conalepchetuma

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 15 de enero la validez de la cédula profesional electrónica como documento único para el ejercicio profesional en México.

Al resolver la Contradicción de Criterios 164/2025, el tribunal reiteró que la cédula profesional digital ofrece certeza jurídica a quienes ejercen una profesión, estableciendo que no es indispensable incorporar fotografía ni firma para su función legal, según el comunicado oficial difundido por la SCJN.

La Corte detalló que la cédula profesional cumple exclusivamente con acreditar habilitación legal y no constituye una identificación oficial de carácter general. La decisión responde a la necesidad de adaptar el formato a estándares técnicos establecidos por la Dirección General de Profesiones, frente al vacío normativo que presentan las leyes al no detallar las características físicas o electrónicas del documento.

Suprema Corte permite a la Condusef multar a entidades financieras

La SCJN respaldó la facultad de CONDUSEF para sancionar a entidades que incumplan obligaciones en el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN también avaló el marco que faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para imponer sanciones económicas a entidades que incumplan sus obligaciones ante el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).

En 2023, ante la impugnación de una entidad financiera sancionada por omitir informes mensuales sobre quejas ante despachos de cobranza, el pleno del tribunal sostuvo que la normatividad vigente sí define obligaciones y responsabilidades para las instituciones financieras reguladas.

El tribunal ratificó que, tras la garantía de audiencia, existe un plazo máximo de 180 días naturales para que la autoridad sancionadora resuelva y notifique su determinación.

SCJN legisla en materia de transporte público

El Pleno de la SCJN resaltó que los controles técnico-mecánicos periódicos son esenciales para la seguridad del usuario y evitan discriminación a concesionarios. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En el terreno del transporte público de Chihuahua, la SCJN se pronunció el pasado 13 de enero sobre la transmisión de concesiones en casos de fallecimiento de concesionarios.

El pleno invalidó como inconstitucional la práctica de condicionar el traspaso de permisos a la presencia de indicios de consumo de alcohol, drogas o infracciones viales, declarando que no basta la sospecha para privar a una familia del derecho a continuar con la concesión.

La revisión abarcó también los límites de antigüedad de los vehículos destinados al servicio de taxis en poblaciones pequeñas. El tribunal determinó que las revisiones físico-mecánicas obligatorias resultan suficientes para garantizar la seguridad, por lo que no se justifica imponer restricciones adicionales sobre los años de antigüedad de los automóviles, conforme al criterio de la SCJN.

La Suprema Corte no puede realizar fallos en materia electoral

En una sesión previa celebrada el 14 de enero, el pleno de la SCJN delimitó las vías legales de impugnación ante reformas de legislación electoral.

El tribunal concluyó que las controversias constitucionales no pueden emplearse para disputar normas de índole electoral, conforme a los artículos 105, fracción I de la Constitución Federal y 19, fracción II de su ley reglamentaria.

Este criterio anuló un intento del Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar apartados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalando que ya habían sido revisados tras la acción de inconstitucionalidad 175/2024 y su acumulada 178/2024.