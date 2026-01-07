México

¿Cédula profesional en México deberá renovarse cada cinco años a través de un examen? Esto es lo que sabemos

Este documento es relevante para las personas que buscan ejercer de manera profesional en el país

La cédula profesional no requiere
La cédula profesional no requiere ser actualizada cada cinco años ni a través de un examen. (Archivo Infobae)

La circulación de información sobre una supuesta obligación de renovar la cédula profesional en México cada cinco años mediante un examen ha generado dudas entre profesionistas, estudiantes y usuarios de redes sociales.

Debido a que esta acción implicaría cargos económicos para las personas que requieran el documento, además, la noticia que circula también genera preocupación debido a que, presuntamente, la emisión estaría sujeta a la aprobación de una prueba de conocimientos.

En esta nota te compartimos información verificada acerca de la emisión de la cédula profesional en México y la documentación solicitada en cuanto al trámite en línea.

¿Existe una obligación de renovar la cédula profesional en México?

No existe ninguna disposición legal federal que obligue a los profesionistas a renovar su cédula profesional cada cinco años ni a presentar un examen para mantenerla vigente.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión no ha establecido la existencia de una cédula temporal ni la obligación de certificarla periódicamente.

Cabe destacar que en 2023 la SCJN resolvió que la expedición de una cédula profesional temporal y la obligación de certificarla periódicamente, como pretendía la Ley de Jalisco, resultan inconstitucionales.

La decisión se fundamentó en que únicamente las autoridades federales tienen competencia para regular la emisión de títulos y cédulas profesionales. Por tanto, las entidades federativas no pueden exigir exámenes adicionales para la obtención o conservación de la cédula.

¿De dónde surge la confusión sobre exámenes y renovación?

Actualmente, tanto medios locales como nacionales en México han difundido información confusa y no verificada sobre este trámite, su vigencia y el procedimiento de obtención. Algunas publicaciones surgieron a través de redes sociales como TikTok viralizándose de manera rápida y generando alerta en personas que necesitan este documento que también funciona como medio de identificación.

A través de TikTok se
A través de TikTok se viralizó una noticia falsa sobre la cédula profesional en México.

Documentos necesarios para solicitar la cédula profesional en línea

Para solicitar la cédula profesional digital en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) exige cumplir con una serie de pasos y entregar documentos específicos. A continuación, tienes el listado de los requisitos esenciales:

  1. CURP actualizada: La Clave Única de Registro de Población es indispensable para validar la identidad del solicitante. Se puede descargar gratis en la página del Registro Nacional de Población (RENAPO).
  2. Título profesional en formato electrónico: La institución educativa debe registrar el título ante la SEP. El trámite de la cédula solo podrá avanzar cuando este registro esté confirmado.
  3. e.firma vigente: La firma electrónica proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es obligatoria. Incluye los archivos .cer, .key y la contraseña asociada.
  4. Pago de derechos federales: Es necesario cubrir el monto correspondiente, que varía según el grado académico. El pago se realiza con una línea de captura, ya sea en línea o en bancos autorizados.
  5. Acceso a la plataforma digital de la SEP: El proceso se efectúa íntegramente en línea y requiere cargar los documentos, firmar electrónicamente y completar el pago.
  6. Verificación previa de documentos: Se recomienda tener todos los archivos listos y revisar que no existan inconsistencias en el registro del título. En caso de algún problema, es necesario contactar a la institución educativa.

Con estos requisitos cumplidos, el sistema permite la descarga inmediata de la cédula profesional digital en formato PDF.

