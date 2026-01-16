Sopa de cebolla: un plato tradicional que favorece la digestión y posee propiedades antiinflamatorias

La sopa de cebolla es un clásico reconfortante de la cocina europea gracias a la textura cremosa que le brinda el queso gratinado y el pan tostado. Además, el aroma de la cebolla caramelizada y el queso dorado lo convierten en un plato de experiencia única.
En México, suele servirse como entrada en comidas familiares o celebraciones, pero en esta versión, se incorporan ingredientes como el chile pasilla y el epazote, que le otorgan un toque picante.
Es una opción perfecta para acompañar con tortillas calientes o bolillo, y puede personalizarse con un toque de limón o rebanadas de aguacate.
Sopa de cebolla mexicana: un platillo con múltiples beneficios para la salud
La sopa de cebolla mexicana destaca por su sabor profundo y reconfortante, resultado de caramelizar lentamente la cebolla y combinarla con caldo, tiras de tortilla doradas y queso fundido.
Mientras que, el chile pasilla y el epazote, ingredientes opcionales pero recomendados, añaden un carácter muy mexicano a la preparación.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Caramelizado de cebolla: 20 minutos
- Cocción en caldo: 15 minutos
- Preparación de tortillas: 10 minutos
- Tiempo total aproximado: 55 minutos
Ingredientes
- 3 cebollas blancas grandes
- 3 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 2 dientes de ajo picados
- 1 chile pasilla pequeño (opcional)
- 1 ramita de epazote (opcional)
- 1 litro de caldo de pollo o res
- 2 tortillas de maíz cortadas en tiras y doradas
- 150 g de queso Oaxaca (o manchego, o chihuahua)
- Sal y pimienta al gusto
- Limón y aguacate para acompañar (opcional)
Cómo hacer sopa de cebolla mexicana, paso a paso
- Derretir la mantequilla junto con el aceite en una olla grande a fuego medio-bajo. Agregar la cebolla y cocinar, revolviendo frecuentemente, hasta que esté dorada y caramelizada (aproximadamente 20 minutos).
- Incorporar el ajo y el chile pasilla (si se usa), y cocinar dos minutos más, evitando que el ajo se queme.
- Añadir el caldo de pollo o res y la ramita de epazote. Llevar a ebullición y después bajar el fuego, dejando cocinar durante 10-15 minutos. Sazonar con sal y pimienta.
- Mientras tanto, freír las tiras de tortilla en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes, y escurrirlas sobre papel absorbente.
- Servir la sopa caliente en tazones hondos, colocar encima las tiras de tortilla y el queso deshebrado. Cubrir el tazón unos minutos para que el queso se funda con el calor de la sopa.
- Añadir unas gotas de limón y unas rebanadas de aguacate si se desea.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 290 kcal
- Proteínas: 9 g
- Grasas: 16 g
- Hidratos de carbono: 28 g
- Fibra: 3 g
- Sodio: 900 mg
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para cuatro porciones.