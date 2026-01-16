México

Sopa de cebolla: un plato tradicional que favorece la digestión y posee propiedades antiinflamatorias

La combinación de ingredientes ofrece sabor, textura y aportes nutricionales en una preparación tradicional con beneficios para la salud y el bienestar cotidiano

La sopa de cebolla mexicana
La sopa de cebolla mexicana fusiona la tradición europea con ingredientes como chile pasilla y epazote para intensificar el sabor.

La sopa de cebolla es un clásico reconfortante de la cocina europea gracias a la textura cremosa que le brinda el queso gratinado y el pan tostado. Además, el aroma de la cebolla caramelizada y el queso dorado lo convierten en un plato de experiencia única.

En México, suele servirse como entrada en comidas familiares o celebraciones, pero en esta versión, se incorporan ingredientes como el chile pasilla y el epazote, que le otorgan un toque picante.

Es una opción perfecta para acompañar con tortillas calientes o bolillo, y puede personalizarse con un toque de limón o rebanadas de aguacate.

La receta de sopa de
La receta de sopa de cebolla mexicana resulta ideal como entrada en comidas familiares o celebraciones, acompañada de bolillo o tortillas.

Sopa de cebolla mexicana: un platillo con múltiples beneficios para la salud

La sopa de cebolla mexicana destaca por su sabor profundo y reconfortante, resultado de caramelizar lentamente la cebolla y combinarla con caldo, tiras de tortilla doradas y queso fundido.

Mientras que, el chile pasilla y el epazote, ingredientes opcionales pero recomendados, añaden un carácter muy mexicano a la preparación.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Caramelizado de cebolla: 20 minutos
  • Cocción en caldo: 15 minutos
  • Preparación de tortillas: 10 minutos
  • Tiempo total aproximado: 55 minutos

Ingredientes

  • 3 cebollas blancas grandes
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 chile pasilla pequeño (opcional)
  • 1 ramita de epazote (opcional)
  • 1 litro de caldo de pollo o res
  • 2 tortillas de maíz cortadas en tiras y doradas
  • 150 g de queso Oaxaca (o manchego, o chihuahua)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Limón y aguacate para acompañar (opcional)
El queso, la cebolla y
El queso, la cebolla y la tortilla hacen de la sopa mexicana una opción reconfortante.

Cómo hacer sopa de cebolla mexicana, paso a paso

  1. Derretir la mantequilla junto con el aceite en una olla grande a fuego medio-bajo. Agregar la cebolla y cocinar, revolviendo frecuentemente, hasta que esté dorada y caramelizada (aproximadamente 20 minutos).
  2. Incorporar el ajo y el chile pasilla (si se usa), y cocinar dos minutos más, evitando que el ajo se queme.
  3. Añadir el caldo de pollo o res y la ramita de epazote. Llevar a ebullición y después bajar el fuego, dejando cocinar durante 10-15 minutos. Sazonar con sal y pimienta.
  4. Mientras tanto, freír las tiras de tortilla en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes, y escurrirlas sobre papel absorbente.
  5. Servir la sopa caliente en tazones hondos, colocar encima las tiras de tortilla y el queso deshebrado. Cubrir el tazón unos minutos para que el queso se funda con el calor de la sopa.
  6. Añadir unas gotas de limón y unas rebanadas de aguacate si se desea.
La receta rinde cuatro porciones
La receta rinde cuatro porciones y puede personalizarse con limón y aguacate para un toque fresco y saludable.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 290 kcal
  • Proteínas: 9 g
  • Grasas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Fibra: 3 g
  • Sodio: 900 mg

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro porciones.

