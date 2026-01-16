México

Sheinbaum destaca acciones de México contra el narcotráfico tras llamada de Marco Rubio: “Tiene que haber responsabilidad compartida”

La presidenta afirmó que hay “resultados muy contundentes” en la incautación de droga y la estrategia de seguridad

Sheinbaum afirmó que el gobierno
Sheinbaum afirmó que el gobierno de México avanza en la incautación de droga. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno ha tenido “resultados muy contundentes” en el combate a la inseguridad y el tráfico de droga desde México hacia Estados Unidos, en el marco de la llamada que sostuvo anoche Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La mandataria destacó tres resultados de dichas acciones por parte de su gobierno. El primero, la reducción del 50% en la incautación de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.

Esto último, señaló que se debe a que las autoridades de México incautan la droga antes de que llegue a la frontera.

El segundo resultado, indicó que en el último año se aseguró en total cerca de 320 toneladas de distintas drogas, entre las cuales destacó cocaína, fentanilo y metanfetaminas.

Mientras que el tercer resultado, es la reducción del homicidio doloso en un 40% a nivel nacional, de octubre del 2024 a diciembre del 2025.

“Hay resultados muy contundentes de la operación conjunta y del trabajo que está haciendo México, tres resultados. El primero, reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.

“Es decir, CBP es la entidad la institución de los Estados Unidos, que entre otras, da unos datos y dice: la incautación que se hace en Estados Unidos cercano a la frontera con México, se ha reducido en 50 por ciento. ¿Por qué se ha reducido? por que estamos haciendo las incautaciones en México, si aquí incautamos droga pues llega menos droga a Estados Unidos", dijo en su conferencia mañanera de hoy desde Ecatepec, Estado de México.

No obstante, reiteró su llamado a la responsabilidad compartida, al considerar que el gobierno de Estados Unidos podría reforzar el combate al narcotráfico entre ambos países con una campaña “muy intensa” contra el consumo de drogas.

“Más resultados tienen que ver con varios temas, uno, seguir trabajando como lo hemos hecho, seguir cooperando, colaborando. Y dos palabras muy importantes: respeto mutuo y responsabilidad compartida.

“Respeto mutuo es tenemos confianza, nos respetamos, estamos trabajando bien, colaboramos, nos coordinamos. Responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte. ¿Qué parte les toca? Una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, de jóvenes estadounidenses, no puede pensarse que este problema del cruce de droga se puede resolver solo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que haber su parte", puntualizó.

Agregó que también debe haber una disminución en el tráfico de armas, de Estados Unidos a México, al señalar que de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el 75% de las armas que se incautan en México provienen de ese país de forma ilegal.

Claudia Sheinbaum Estados Unidos Marco Rubio

