Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

Isabel y Mayte Lascurain compartieron su experiencia personal junto al artista, asegurando que nunca vivieron situaciones incómodas, pero reconocen la complejidad de distinguir verdades en los casos de denuncias públicas

Las integrantes de Pandora, Isabel
Las integrantes de Pandora, Isabel y Mayte Lascurain, expresan sorpresa ante las denuncias y señalan que siempre tuvieron una relación respetuosa con Julio Iglesias (IG)

La divulgación de los métodos con los que Julio Iglesias contrataba a su personal doméstico ha intensificado la atención sobre las recientes denuncias de presuntas agresiones sexuales que involucran al artista.

La investigación de eldiario.es y Univisión expone que, para trabajar en su residencia en República Dominicana, las candidatas debían cumplir estrictos requisitos, entre los que figuraba la edad —entre 25 y 35 años— y la presentación de fotografías personales.

El sueldo ofrecido para este puesto ascendía a 25.000 pesos dominicanos (unos 350 euros), además de contar con alojamiento, de acuerdo con la información publicada por estos medios.

Además de detallar las condiciones laborales, la investigación revela un método de selección poco habitual dada la notoriedad pública de Iglesias. Según eldiario.es y Univisión, los anuncios para empleadas domésticas se publicaban desde cuentas de Instagram bajo nombres como “trabajo RD” o “empleo RD”, con mensajes como: “Villa en Punta Cana busca empleada doméstica”.

El anuncio especificaba los requisitos, beneficios y detallaba un correo, número telefónico y la observación de que el artista ya había contratado a otras dos personas, pero necesitaba más.

La investigación de eldiario.es y
La investigación de eldiario.es y Univisión revela los polémicos requisitos de contratación que Julio Iglesias impone a su personal doméstico en República Dominicana

Cuerpo completo y en situación de pobreza

Una de las extrabajadoras entrevistadas relató que, tras enviar su currículum, le solicitaron una foto de cuerpo completo. Posteriormente, la encargada de la casa le comunicó su contratación inmediata y la necesidad de incorporarse el lunes siguiente.

“Me di cuenta de que a él le agrada que las personas que estén a su alrededor estén en buen estado físico (...) Ella (la encargada) le enseñaba la foto a él (Julio Iglesias) y él elegía quién sí y quién no. Me di cuenta de que ese era el proceso porque lo hicieron con todas las chicas”, afirmó.

La fisioterapeuta, también empleada, coincidió en el carácter selectivo del procedimiento y subrayó que para Iglesias “no importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía: ‘esta me gusta’”.

Otro testimonio recogido por ambas publicaciones corresponde a una joven de 22 años, quien, pese a no cumplir el requisito de edad, fue contratada para trabajar en la residencia dominicana de Iglesias en 2021.

Las candidatas a empleadas domésticas
Las candidatas a empleadas domésticas debían tener entre 25 y 35 años y enviar fotografías personales, según el proceso descrito en los anuncios para trabajar con Julio Iglesias (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Al comunicarse con el número publicado en el anuncio, recibió una lista de preguntas donde se le solicitaba “cinco fotos suyas normales que sean más formal”.

La joven explicó: “Aunque era consciente de que el trabajo es de 25 años en adelante, tengo mucha responsabilidad para el trabajo”, y puntualizó que provenía de una familia muy pobre, lo que incrementó su motivación.

“Nunca me había ido de mi casa de mi papá y estaba un poquito ingenua. Tenía miedo, no lo voy a negar. Me daba un poquito de miedo porque no sabía para dónde iba, no sabía si era real”.

La fisioterapeuta y otra excolaboradora coincidieron en que Julio Iglesias prefería contratar a mujeres sin estudios superiores y con necesidades económicas evidentes.

Según su testimonio, “no contrataba a personas estudiadas y cultas. Eran chicas que él sabía que tenían necesidades y que no tenían estudios, en su mayoría. Siempre buscaba mujeres morenas, afrodescendientes. Siempre les preguntaba su descendencia, si era dominicana-dominicana, si eran dominicanas mezcladas con europeos o si eran haitianas”.

La experiencia de las Pandora con Julio Iglesias

La reacción en el entorno artístico mexicano ante estas revelaciones ha sido diversa. En el aeropuerto de Ciudad de México, las hermanas Isabel y Mayte Lascurain —integrantes de Pandora— expresaron su sorpresa cuando reporteros les preguntaron por las acusaciones que enfrenta el cantante.

Pandora reflexiona sobre el desafío
Pandora reflexiona sobre el desafío de distinguir verdades y rumores en casos como el de Julio Iglesias (EFE/ Mario Guzmán)

Mayte aseguró: “No sabíamos de Julio Iglesias pero nosotras estuvimos con él dos o tres veces y un señorón, muy divertido, por cierto”. Isabel corroboró la postura de su hermana, afirmando que su relación personal con el artista siempre fue respetuosa.

Mayte subrayó que nunca percibieron actitudes impropias por parte de Iglesias, sugiriendo que su juventud y comportamiento conservador podrían haber influido en el trato recibido por él y por otros artistas de la época.

“Siempre hemos sido estas mujeres ‘fresillas’, que no se les ocurre... dicen ‘ay no, a las Pandoras no hay que agarrarles las pompas porque son muy fresitas’”, sostuvo.

Las Pandora, además, hablaron sobre la complejidad de distinguir entre acusaciones verídicas y falsas, especialmente en temas de abuso. Mayte manifestó:

“Hay que averiguar muy muy muy bien, como personas pensar en el mal que le podemos causar a alguien, luego las mujeres estamos muy locas ya, estamos diciendo cosas que no son y eso es muy grave”.

Las integrantes del trío destacaron
Las integrantes del trío destacaron la importancia de investigar a fondo ante acusaciones tan graves, y advirtieron sobre el riesgo de denuncias infundadas y el daño que pueden ocasionar (Foto: Instagram@grupopandora)

Isabel Lascurain hizo referencia a relatos de su hijo, Joss, sobre situaciones donde algunas mujeres, ante el rechazo de un hombre, habrían amenazado con inventar acusaciones en su contra:

“Si el brother no quiere, los amenazan y les dicen ‘¿ah no?, pues voy a decir que trataste de agarrarme una nalga, o que intentaste agarrarme una chichi..., hay que tener mucho cuidado”, precisó.

