México

Salud femenina: más del 40% de las mujeres no acude a revisiones, advierten especialistas

La falta de revisiones ginecológicas periódicas incrementa el riesgo de diagnósticos tardíos

Guardar
La falta de revisiones ginecológicas
La falta de revisiones ginecológicas periódicas incrementa el riesgo de diagnósticos tardíos

La salud femenina continúa enfrentando brechas importantes en materia de prevención y atención médica en México. A pesar de los avances en información y acceso a servicios, más del 40 por ciento de las mujeres no acude de manera regular a revisiones ginecológicas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Esta situación, advierten especialistas, tiene consecuencias directas en el diagnóstico tardío de enfermedades que pueden prevenirse o tratarse con éxito si se detectan en etapas tempranas.

El inicio de un nuevo año suele estar acompañado de propósitos relacionados con el bienestar; sin embargo, la salud femenina rara vez se coloca entre las prioridades.

De acuerdo con expertos, esto no se debe a falta de interés, sino a desinformación, normalización de malestares y a una cultura de atención médica reactiva, en la que se acude al consultorio solo cuando existe una molestia evidente.

La atención preventiva y las
La atención preventiva y las revisiones ginecológicas periódicas son clave para detectar a tiempo enfermedades que afectan la salud femenina en cada etapa de la vida

La prevención, clave en cada etapa de la vida

Especialistas coinciden en que el cuidado de la salud femenina no puede abordarse de manera uniforme, ya que el cuerpo de la mujer cambia a lo largo de la vida. Desde la adolescencia, pasando por la etapa reproductiva, el embarazo, el posparto y la menopausia, cada momento presenta necesidades específicas que requieren seguimiento médico.

La falta de revisiones periódicas se refleja en indicadores de salud pública. El cáncer cervicouterino continúa entre las principales causas de mortalidad femenina en el país, pese a que su detección temprana permite tasas de supervivencia significativamente más altas, según cifras de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este escenario afecta tanto a mujeres jóvenes como a aquellas en etapas posteriores, lo que evidencia que la prevención no debe limitarse a un solo periodo de la vida.

“Pensar la salud femenina como un propósito implica entenderla como un proceso continuo, no como una acción aislada”, explicó Aránzazu Canal Lavíne, especialista.

“Acompañar a cada mujer en los cambios hormonales, metabólicos y ginecológicos propios de cada etapa permite anticipar riesgos y fortalecer su bienestar. La prevención no es igual para todas: requiere revisiones periódicas y una atención médica que se adapte a las necesidades reales de cada mujer”.

Información confiable y atención continua, los principales retos

La OMS señaló que la desinformación y los mitos en torno a la salud femenina siguen siendo factores determinantes para que muchas mujeres posterguen la atención médica.

La atención preventiva y las
La atención preventiva y las revisiones ginecológicas periódicas son clave para detectar a tiempo enfermedades que afectan la salud femenina en cada etapa de la vida

La falta de claridad sobre qué estudios realizar, con qué frecuencia y en qué etapas de la vida, influye directamente en la toma de decisiones y en la percepción de riesgo.

Además, especialistas advierten que una proporción relevante de mujeres que acuden a consulta no había tenido una revisión ginecológica en más de un año, incluso encontrándose en edades de alta actividad hormonal. Este patrón limita la detección oportuna de alteraciones que suelen desarrollarse de forma silenciosa.

Integrar el cuidado de la salud como un hábito constante, subrayan los expertos, impacta directamente en la calidad de vida. Los mayores beneficios se alcanzan cuando el autocuidado se incorpora de manera gradual y sostenida, entendiendo que las necesidades cambian con el tiempo y que el acompañamiento médico debe evolucionar junto con el cuerpo.

Para los especialistas, el comienzo del año representa una oportunidad para replantear prioridades desde una visión preventiva. Incluir la salud femenina como un objetivo permanente no solo contribuye a reducir riesgos, sino que también permite avanzar hacia una atención más informada, constante y alineada con las particularidades de cada etapa de la vida de las mujeres.

Temas Relacionados

Salud femeninasalud de la mujerrevisiones ginecológicasprevención en saludmexico-noticias

Más Noticias

Chamoyada de mango, frescura artesanal para los días de calor

Una bebida helada de origen casero que mezcla fruta madura y salsa enchilada para refrescar la temporada más cálida del año

Chamoyada de mango, frescura artesanal

Detienen a dos presuntos “narcocaníbales” y buscan al menos a cinco más

Hasta el momento la fiscalía no ha difundido información específica del caso, lo que causó indignación en redes sociales

Infobae

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria en México?

Tras varias interrupciones para la grabación de esta nueva temporada, Euphoria parte tres por fin ve la luz con ocho capítulos que prometen el cierre definitivo de la historia

¿Cuándo se estrena la tercera

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”

El presidente del WBC alertó sobre el impacto en los sueños de los peleadores que anhelan ser campeones del mundo

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por

Tiktoker coreana se vuelve viral al presumir su primera bolsa de mercado: “Ya soy una de ustedes”

La creadora de contenido compartió su emoción al sentirse finalmente parte de la comunidad mexicana

Tiktoker coreana se vuelve viral
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Trini”, líder

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

‘El Bótox’ pidió intervención de Donald Trump en México para terminar con la corrupción

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Médicos descartan gravedad de Verónica

Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

Shanik Berman relató cómo fue dormir en el hotel donde murió Liam Payne: “Se siente su sufrimiento”

Disco de Harry Styles 2026: ¿cuánto costará en México y qué merch oficial habrá?

Juan Diego Covarrubias vislumbra demanda contra su ex Edna Monroy tras ser acusado de violencia

Vanessa Labios 4K se integra al elenco del Tenorio Cómico

DEPORTES

Confirmado: Pato O’Ward continuará como

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada

Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?

Renata Zarazúa debuta en el Abierto de Australia ante una rival que le tiene tomada la medida