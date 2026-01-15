Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué mexicano lidera con más nominaciones, Carín León o Fuerza Regida?

Carín León es el mexicano más nominado a Premio lo Nuestro 2026 - (Fotos: REUTERS/Daniel Becerril / Infobae México)

La publicación de las nominaciones oficiales a Premio Lo Nuestro 2026 situó a los artistas del regional mexicano en el centro del panorama musical latinoamericano. Una amplia representación de músicos mexicanos encabezó las listas y consolidó su presencia entre los favoritos del público y de la industria.

Los nombres más prominentes incluyeron a Alejandro Fernández, Yuridia, Grupo Firme, Carín León, Fuerza Regida, Christian Nodal y Eden Muñoz. En los géneros pop, la presencia de Ha*Ash, Reik, Carlos Rivera, Jesse & Joy y Matisse marcó la diversidad dentro del listado, donde la música mexicana figuró con fuerza en diferentes rubros.

Sin embargo, la competencia por el liderazgo en nominaciones se concentró en dos figuras del regional: Carín León y Fuerza Regida. Ambos artistas desplazaron a otros competidores gracias a una serie de éxitos que dominaron las plataformas musicales y generaron convocatorias masivas en cada recinto donde se presentaron.

Premio Lo Nuestro 2026 confirmó así el predominio del regional mexicano, con estos artistas como parte de los protagonistas de la edición.