Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de enero: Se reporta falta de unidades en línea 1 del Metrobús

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 15 de enero de 2026.

Este cierre temporal se realiza para mejorar el servicio.

El aviso oficial del Metrobús CDMX informa que hoy jueves 15 de enero, las siguientes estaciones de la Línea 5 suspenderán servicio en ambas direcciones de las 20:00 horas al cierre de operaciones por labores de mantenimiento nocturno:

Ajustes al servicio de la Línea 5 del Metrobús

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reporta que se ha agilizado la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

Usuarios reportan falta de unidades para transporte en la línea 1 del Metrobús dirección el Caminero

