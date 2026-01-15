Alito Moreno arremete contra AMLO y López Beltrán por ranking de felicidad: “El país enfrenta desempleo y depresión”

Moreno asegura que el PRI está listo para “devolverle a México la paz, la estabilidad y el rumbo”. (Cuartoscuro)

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó una serie de señalamientos públicos dirigidos a José Ramón López Beltrán luego de que este difundiera que México se encuentra entre los diez países más felices del mundo.

Las declaraciones del dirigente priista se produjeron después de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador compartiera un ranking que atribuye dicha posición a los resultados de la llamada Cuarta Transformación.

Alito arremetió y cuestionó la situación social y económica del país

A través de un mensaje difundido en la red social X, Alejandro Moreno rechazó que México atraviese un escenario de bienestar generalizado.

En su publicación, sostuvo que una parte significativa de la población enfrenta problemas relacionados con la falta de empleo, inseguridad, desabasto de medicamentos y ausencia de expectativas a futuro.

A través de X, el dirigente del PRI acusó al gobierno federal de difundir información que no refleja la realidad de millones de personas.

El dirigente del PRI afirmó que casi la mitad de los adultos en el país vive con depresión, situación que, según expuso, está vinculada a las condiciones sociales actuales.

Moreno también señaló al expresidente Andrés Manuel López Obrador como responsable del deterioro institucional, al tiempo que aseguró que el PRI se encuentra preparado para “devolverle a México la paz, la estabilidad y el rumbo”, sin aportar cifras adicionales que respaldaran sus afirmaciones.

Qué publicó José Ramón López Beltrán sobre la felicidad en México

José Ramón López Beltrán difundió en sus redes sociales un listado que coloca a México dentro de los diez países más felices del mundo.

En sus publicaciones, atribuyó este resultado a los avances logrados durante la Cuarta Transformación, mencionando factores como la reducción de la pobreza y la desigualdad, el aumento del empleo, la mejora de los salarios y cambios positivos en la vida diaria de la población.

El hijo del expresidente sostuvo que dicha posición no es producto del azar ni de un discurso vacío, sino una consecuencia directa del proyecto político impulsado por el actual movimiento gobernante.

Añadió que, de mantenerse el rumbo, México podría aspirar a ubicarse entre los cinco o incluso los tres países más felices a nivel mundial.

Infodex y el ranking de felicidad: ¿es confiable la medición?

El ranking citado por José Ramón López Beltrán fue difundido por Infodex, un perfil que opera en la plataforma X y que publica listas y clasificaciones sobre diversos temas de interés público.

Sin embargo, Infodex no es una empresa encuestadora reconocida ni un centro de estudios formal.

El ranking que coloca a México entre los diez países más felices del mundo fue difundido por José Ramón López Beltrán y proviene del perfil Infodex en X.

De acuerdo con diversos medios especializados en verificación de datos, Infodex no ofrece información transparente sobre su metodología, fuentes, tamaño de muestra, representatividad, márgenes de error ni niveles de confianza.

Estos elementos son considerados indispensables para evaluar la validez de cualquier estudio de opinión o medición sobre bienestar y felicidad.

Ante la ausencia de estos criterios técnicos, especialistas en verificación coinciden en que los datos difundidos por Infodex no pueden considerarse una referencia confiable para afirmar que México se ubica entre los países más felices del mundo.

El hijo del expresidente mexicano, cuestionó la forma en la que esta herramienta se dirige hacia los usuarios. (Jesús Avilés | Infobae México)

Escándalos recientes relacionados con José Ramón López Beltrán

En los últimos meses, José Ramón López Beltrán ha estado vinculado a diversos episodios que han sido documentados públicamente:

Denuncia del PAN ante la FGR (septiembre de 2025): el partido amplió una denuncia contra él y su hermano por presuntos delitos como conspiración , delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos ; López Beltrán negó las acusaciones.

estilo de vida y presuntos vínculos con empresas beneficiadas por el gobierno . Señalamientos contra la IA Grok (marzo de 2025): solicitó correcciones por información que consideró falsa sobre suy presuntos

Compras en Houston (diciembre de 2025): fue captado saliendo de una tienda de lujo de la marca italiana Loro Piana; negó haber realizado compras y aseguró que vive de su trabajo, versión respaldada por su esposa, Carolyn Adams.

Estos antecedentes se suman a los cuestionamientos sobre la información utilizada para describir el nivel de bienestar y felicidad en el país.