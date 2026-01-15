México

Alito Moreno arremete contra AMLO y López Beltrán por ranking de felicidad: “El país enfrenta desempleo y depresión”

El dirigente priista responsabiliza a AMLO del deterioro institucional y de la situación social y económica del país

Guardar
Moreno asegura que el PRI
Moreno asegura que el PRI está listo para “devolverle a México la paz, la estabilidad y el rumbo”. (Cuartoscuro)

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó una serie de señalamientos públicos dirigidos a José Ramón López Beltrán luego de que este difundiera que México se encuentra entre los diez países más felices del mundo.

Las declaraciones del dirigente priista se produjeron después de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador compartiera un ranking que atribuye dicha posición a los resultados de la llamada Cuarta Transformación.

Alito arremetió y cuestionó la situación social y económica del país

A través de un mensaje difundido en la red social X, Alejandro Moreno rechazó que México atraviese un escenario de bienestar generalizado.

En su publicación, sostuvo que una parte significativa de la población enfrenta problemas relacionados con la falta de empleo, inseguridad, desabasto de medicamentos y ausencia de expectativas a futuro.

A través de X, el
A través de X, el dirigente del PRI acusó al gobierno federal de difundir información que no refleja la realidad de millones de personas.

El dirigente del PRI afirmó que casi la mitad de los adultos en el país vive con depresión, situación que, según expuso, está vinculada a las condiciones sociales actuales.

En el mismo mensaje, acusó al gobierno federal de sostener su comunicación mediante información que no refleja la realidad cotidiana de millones de personas.

Moreno también señaló al expresidente Andrés Manuel López Obrador como responsable del deterioro institucional, al tiempo que aseguró que el PRI se encuentra preparado para “devolverle a México la paz, la estabilidad y el rumbo”, sin aportar cifras adicionales que respaldaran sus afirmaciones.

Qué publicó José Ramón López Beltrán sobre la felicidad en México

José Ramón López Beltrán difundió en sus redes sociales un listado que coloca a México dentro de los diez países más felices del mundo.

José Ramón López Beltrán difundió
José Ramón López Beltrán difundió en X un ranking que coloca a México entre los diez países más felices del mundo, atribuyéndolo a los avances de la Cuarta Transformación.

En sus publicaciones, atribuyó este resultado a los avances logrados durante la Cuarta Transformación, mencionando factores como la reducción de la pobreza y la desigualdad, el aumento del empleo, la mejora de los salarios y cambios positivos en la vida diaria de la población.

El hijo del expresidente sostuvo que dicha posición no es producto del azar ni de un discurso vacío, sino una consecuencia directa del proyecto político impulsado por el actual movimiento gobernante.

Añadió que, de mantenerse el rumbo, México podría aspirar a ubicarse entre los cinco o incluso los tres países más felices a nivel mundial.

Infodex y el ranking de felicidad: ¿es confiable la medición?

El ranking citado por José Ramón López Beltrán fue difundido por Infodex, un perfil que opera en la plataforma X y que publica listas y clasificaciones sobre diversos temas de interés público.

Sin embargo, Infodex no es una empresa encuestadora reconocida ni un centro de estudios formal.

El ranking que coloca a
El ranking que coloca a México entre los diez países más felices del mundo fue difundido por José Ramón López Beltrán y proviene del perfil Infodex en X.

De acuerdo con diversos medios especializados en verificación de datos, Infodex no ofrece información transparente sobre su metodología, fuentes, tamaño de muestra, representatividad, márgenes de error ni niveles de confianza.

Estos elementos son considerados indispensables para evaluar la validez de cualquier estudio de opinión o medición sobre bienestar y felicidad.

Ante la ausencia de estos criterios técnicos, especialistas en verificación coinciden en que los datos difundidos por Infodex no pueden considerarse una referencia confiable para afirmar que México se ubica entre los países más felices del mundo.

El hijo del expresidente mexicano,
El hijo del expresidente mexicano, cuestionó la forma en la que esta herramienta se dirige hacia los usuarios. (Jesús Avilés | Infobae México)

Escándalos recientes relacionados con José Ramón López Beltrán

En los últimos meses, José Ramón López Beltrán ha estado vinculado a diversos episodios que han sido documentados públicamente:

  • Denuncia del PAN ante la FGR (septiembre de 2025): el partido amplió una denuncia contra él y su hermano por presuntos delitos como conspiración, delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos; López Beltrán negó las acusaciones.
  • Señalamientos contra la IA Grok (marzo de 2025): solicitó correcciones por información que consideró falsa sobre su estilo de vida y presuntos vínculos con empresas beneficiadas por el gobierno.
  • Compras en Houston (diciembre de 2025): fue captado saliendo de una tienda de lujo de la marca italiana Loro Piana; negó haber realizado compras y aseguró que vive de su trabajo, versión respaldada por su esposa, Carolyn Adams.

Estos antecedentes se suman a los cuestionamientos sobre la información utilizada para describir el nivel de bienestar y felicidad en el país.

Temas Relacionados

Alito MorenoAMLOJosé Ramón López BeltránCuarta TransformaciónPeleaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

El ex campeón mundial recordó el episodio emocional que vivió cuando fue detenido en Estados Unidos y las acusaciones por sus presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa

Julio César Chávez Jr. defiende

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: bloquean carretera Picacho - Ajusco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Sopa de garbanzo: fibra y sabor en un platillo que ayuda a bajar el colesterol

Una receta tradicional puede ser el aliado perfecto para mejorar tu salud y cuidar tu alimentación de forma sencilla

Sopa de garbanzo: fibra y

Cómo evitar las líneas de expresión bajo los ojos: consejos sencillos y efectivos

Hábitos constantes y productos delicados pueden ayudar a lucir una mirada más luminosa y fresca todos los días

Cómo evitar las líneas de

Registro de celulares 2026: así es como se usa la CURP biométrica para cumplir con el nuevo requisito

Esta medida entró en vigor el pasado 9 de enero de este año y la fecha límite será el próximo 30 de junio

Registro de celulares 2026: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Gopar”, presunto

Detienen a “El Gopar”, presunto responsable de atacar a tiros a policías de investigación en Michoacán

Capturan a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, integrante de “Los Rusos” en Acapulco

Cae “El Abuelo”, presunto líder criminal de CJNG - El Trébol en Morelos

Prisión preventiva para “El Monstruo de la Unión”, líder de los “Los Orejones”: permanecerá en el Reclusorio Oriente

Detienen a objetivo criminal en Sonora tras enfrentamiento con agentes de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de las películas

Top 10 de las películas más vistas del momento en Netflix en México

Federica Quijano de Kabah sufrió doloroso accidente doméstico y le pusieron injerto de cadáver

Ana María Alvarado recuerda acoso de Julio Iglesias tras entrevistarlo: “¿No te prefieres sentar en mi piernas?”

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 14 de enero

Andrea Legarreta revela la reacción de Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, al enterarse de su noviazgo con Luis Carlos Origel

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. defiende

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

Con butacas y césped: así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses de su reapertura tras remodelaciones para el Mundial 2026

Esta sería la millonaria cantidad que habría recibido Cruz Azul por el fichaje de Mateusz Bogusz

Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026