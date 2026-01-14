Ricardo Anaya bautiza a la reforma electoral de la 4T como “Ley Maduro”

Ricardo Anaya acusa al gobierno de Morena de buscar el control total de las instituciones electorales en México. Crédito: Cuartoscuro

Ricardo Anaya acusó al gobierno federal de Morena de buscar el control total de las instituciones electorales, argumentando que detrás de las iniciativas de reforma electoral y discusión sobre revocación de mandato está el temor ante una pérdida acelerada de popularidad.

El senador panista sostuvo que la reforma electoral busca consolidar una agenda autoritaria, hecho que, a su juicio, pondría en riesgo el sistema democrático en México.

La pérdida de popularidad del gobierno de Morena

Anaya asegura que la estrategia oficialista pretende consolidar una agenda autoritaria que pone en riesgo la democracia mexicana. | Foto: Senado de la República

En su declaración del 14 de enero, difundida a través de sus redes sociales, Ricardo Anaya advirtió que, a lo largo del último año, Morena y el gobierno federal han perdido alrededor de 16 puntos de aprobación. Atribuyó la propuesta de reforma electoral a una estrategia política para anticipar una eventual pérdida de respaldo social.

Expuso que la presentación pública de estos temas constituye un distractor, ya que “en el fondo lo único que le interesa al gobierno es consolidar su agenda de control total, es una agenda que tienen planteada por escrito y que han venido ejecutando a lo largo del tiempo”.

Recordó que el primer paso en este proyecto, según su perspectiva, fue la obtención de la mayoría en el Senado “a punta de órdenes de aprehensión y carpetas de investigación”. Posteriormente, relató que el oficialismo avanzó sobre el Poder Judicial mediante “una fraudulenta elección”, y luego desmanteló organismos autónomos.

Por otro lado, Anaya mencionó: “Ya no existe el Coneval, ya no existe la COFESE, ya no existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones, acabaron con el amparo como mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al gobierno, fueron por la Fiscalía General de la República y lo único que les falta para tener el control total es el Instituto Nacional Electoral y el control de las elecciones”.

Anaya calificó a la reforma electoral como “Ley Maduro”

Anaya llama a la reforma electoral como la "Ley Maduro" por buscar la concentración del poder. Crédito: PAN

En su mensaje, el senador afirmó que el proyecto de reforma electoral representa para su bancada “la ley Maduro”, debido a las similitudes que, asegura, existen con la concentración de poderes registrada en Venezuela.

“Eso es lo que hay detrás de esta supuesta reforma electoral, lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones, se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder”, insistió Ricardo Anaya.

Sobre la eventual discusión de la revocación de mandato y la presencia de la presidenta en la boleta electoral, el senador indicó: “Nosotros no lo estamos pidiendo, pero si el gobierno quiere eso, me parece que se están equivocando, porque la probabilidad de que se le revoque el mandato a la presidenta es altísima”.

En este escenario, recalcó que, si llega a implementarse un proceso de revocación, requiere garantías de legitimidad democrática. Planteó que el relevo en caso de destitución no debe depender de la Cámara de Diputados y su mayoría calificada, argumentando: “¿De qué sirve revocarle el mandato si después aquí la mayoría de Morena va a poner a quien se le pegue la gana?”.