Refrendo 2026 CDMX: paso a paso para pagar y acceder al subsidio del 100%

El trámite puede realizarse en línea, desde el celular o en centros autorizados

Con el inicio de 2026, las y los automovilistas de la Ciudad de México deben cumplir con una de las obligaciones fiscales más relevantes del año: el pago del refrendo vehicular.

Este trámite no solo es indispensable para mantener vigentes las placas y la tarjeta de circulación, sino que permite acceder al subsidio del 100 por ciento en la tenencia, un apoyo que representa un ahorro significativo para miles de contribuyentes.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) confirmó que el beneficio estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, siempre que se cubra el refrendo en tiempo y forma y se cumplan los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

¿Qué es el refrendo y por qué es clave?

El refrendo es el pago anual que se realiza por el derecho a usar las placas y mantener vigente la tarjeta de circulación de un vehículo. Su pago oportuno es fundamental para evitar multas, recargos y restricciones administrativas, además de ser requisito para otros trámites como la verificación vehicular o el cambio de propietario.

Por otro lado, la tenencia vehicular es un impuesto por la posesión de automóviles. En la CDMX, este impuesto queda totalmente exento en 2026 para quienes paguen el refrendo dentro del plazo y cumplan con las condiciones fiscales.

El pago oportuno del Refrendo 2026 en la CDMX permite acceder al subsidio del 100% en la tenencia y mantener vigentes las placas y la tarjeta de circulación del vehículo

Requisitos para obtener el subsidio del 100 por ciento en la tenencia

Para que la tenencia aparezca en cero pesos, las autoridades capitalinas establecieron los siguientes requisitos:

El vehículo debe estar registrado en la Ciudad de México .

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores ni multas pendientes.

Tener tarjeta de circulación vigente o cubrir el pago de su renovación.

Pagar el refrendo 2026 antes del 31 de marzo .

Que el vehículo cumpla con el valor máximo establecido para acceder al subsidio.

El incumplimiento de cualquiera de estos puntos implica la pérdida automática del beneficio.

¿Cuánto cuesta el refrendo 2026 en la CDMX?

De acuerdo con la SAF, el monto del refrendo 2026 es de 760 pesos, conforme al artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Al cubrir esta cuota dentro del periodo establecido, el sistema aplica de manera automática el subsidio del 100 por ciento en la tenencia, siempre que se cumplan los requisitos.

Paso a paso para pagar el refrendo 2026

El pago puede realizarse en más de 8 mil 800 puntos de cobro, aunque la opción más rápida es hacerlo en línea. El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX o a la app Tesorería CDMX. Accede a la sección de Tenencia y Refrendo. Captura el número de placa del vehículo. Revisa el monto a pagar; si cumples con los requisitos, la tenencia aparecerá en $0. Elige el método de pago: tarjeta de crédito, débito, SPEI o línea de captura. Realiza el pago y guarda el comprobante digital.

¿Qué pasa si no pagas a tiempo?

Las autoridades advierten que no realizar el pago antes del 31 de marzo de 2026 implica perder el subsidio, por lo que el contribuyente deberá cubrir el monto total de la tenencia, además de posibles recargos y complicaciones para realizar otros trámites vehiculares.

Pagar el refrendo 2026 en tiempo y forma es la clave para mantener los documentos del vehículo en regla y evitar el pago de la tenencia en la CDMX. Realizar el trámite con anticipación permite iniciar el año sin pendientes fiscales y con un ahorro considerable para la economía familiar.