Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

El deceso fue confirmado por colegas mediante mensajes públicos de despedida

Gloria Rocha construyó una trayectoria excepcional que comenzó a finales de los años cincuenta. (Infobae México / Jovani Pérez)

La industria del doblaje en México ha perdido a una de sus figuras clave, Gloria Luz Rocha Sánchez, reconocida como “La Madrina”, actriz y directora que dejó una huella profunda en varias generaciones de intérpretes y espectadores.

Su fallecimiento se registró este 14 de enero, día en que cumplía 94 años, según confirmaron colegas mediante mensajes públicos de despedida.

Reacciones en redes sociales

El actor Lalo Garza expresó el sentir de la comunidad con un mensaje difundido en redes sociales: “Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”.

La noticia fue reforzada por la actriz Gloria Obregón, quien escribió en Instagram: “Les comunico el sensible fallecimiento de Gloria Luz Rocha Sanchez ‘LA MADRINA’. Un abrazo a su familia y amis compañeros de doblaje”.

Su fallecimiento se registró este 14 de enero, día en que cumplía 94 años, según confirmaron colegas mediante mensajes públicos de despedida. (Doblaje Wiki / X)

Una figura clave del doblaje en México

Gloria Rocha construyó una trayectoria excepcional que comenzó a finales de los años cincuenta. Trabajó en estudios fundamentales para el doblaje nacional como Rivatón de América, CINSA —hasta su cierre en 1983—, Telespeciales, S.A., Producciones Salgado e Intertrack. Posteriormente, se desempeñó exclusivamente como directora en Auditel hasta 2012.

El apodo de “La Madrina” no fue casual. De acuerdo con el testimonio de Javier Rivero, era llamada así porque “cuando varios actores —sobre todo principiantes— llegaban a reportarse con ella, aquellos que consideraba que tenían un gran potencial los adoptaba como sus aprendices”, convirtiéndose en guía y formadora de nuevas voces.

El fallecimiento de Gloria Rocha deja un vacío profundo en el doblaje mexicano. (Captura de pantalla / X)

Su labor como directora alcanzó reconocimiento masivo con la franquicia Dragon Ball entre 1994 y 2000, periodo en el que eligió la voz de cada uno de los personajes.

A esta etapa se suman direcciones emblemáticas como Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors, títulos que definieron la historia del anime doblado al español en América Latina.

Además de su influencia detrás del micrófono, Gloria Rocha tuvo una amplia carrera como actriz de doblaje en cine, series y animación, participando en producciones clásicas y contemporáneas. La Dama de Hierro (2012) fue su último trabajo, cerrando una vida dedicada por completo al arte de la voz.

Su fallecimiento deja un vacío profundo en el doblaje mexicano, pero también un legado que seguirá vivo en cada personaje y en cada actor formado bajo su tutela.

