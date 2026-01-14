Juan Ramón de la Fuente se reúne con ministro de Relaciones Exteriores de Japón: estos son los temas que trataron

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con su homólogo de Japón, Iwao Horii. | SRE

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió esta mañana con su homólogo de Japón, Iwao Horii, para dialogar sobre la relación bilateral entre ambas naciones.

En su cuenta de X, la SRE publicó fotografías de la reunión entre ambos diplomáticos, destacando que principalmente dialogaron sobre la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Iwao Horii, con quien dialogó sobre la relación bilateral, la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo”, escribió en la red social.

En la misma publicación, la dependencia federal detalló que durante el encuentro, el canciller mexicano reiteró la importancia de Japón como socio estratégico “y la convergencia que existe en temas como el desarme y la no proliferación de armas nucleares”.

Asimismo, puntualizó que ambos coincidieron en que “la coyuntura es propicia para profundizar la relación diplomática y fortalecer el intercambio comercial”.

Agregó que en la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei.

Ministro de Japón se reúne con senadores

El 12 de enero pasado, el Senado de la República recibió a una delegación japonesa liderada por Iwao Horii, quien destacó la importancia de profundizar la relación entre México y Japón ante los desafíos actuales del sistema multilateral.

Horii Iwao solicitó a los legisladores mexicanos fomentar el diálogo con el gobierno federal para impulsar la inversión japonesa, apoyar a las empresas de su país y fortalecer los lazos bilaterales.

Señaló que la Copa Mundial de Fútbol 2026, con la selección de Japón jugando en Monterrey, podría ser una oportunidad clave para promover el intercambio entre ambas naciones.

Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, subrayó que la visita del ministro japonés fortalece la relación bilateral en un contexto de incertidumbre global y transformaciones geopolíticas. Murat propuso mantener reuniones interparlamentarias trianuales para abordar temas como la actualización del tratado de libre comercio y promover la presencia de empresas de ambos países.

El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández afirmó que México representa un entorno seguro para la inversión internacional, con estabilidad macroeconómica y protección al inversionista.

Destacó que la administración de Claudia Sheinbaum garantiza un clima favorable para los negocios, el respeto a acuerdos internacionales y la cooperación basada en confianza y soberanía.

El comercio bilateral se ha duplicado: más del 90% de los bienes intercambiados circulan sin aranceles, Japón es el principal inversionista en México y el sexto socio comercial global, con más de mil 500 empresas japonesas operando en el país y generando más de 90 mil empleos de calidad.