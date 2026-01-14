México

Juan Ramón de la Fuente se reúne con ministro de Relaciones Exteriores de Japón: estos son los temas que trataron

La dependencia indicó que en la reunión, el canciller mexicano reiteró la importancia de Japón como socio estratégico

Guardar
El canciller Juan Ramón de
El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con su homólogo de Japón, Iwao Horii. | SRE

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió esta mañana con su homólogo de Japón, Iwao Horii, para dialogar sobre la relación bilateral entre ambas naciones.

En su cuenta de X, la SRE publicó fotografías de la reunión entre ambos diplomáticos, destacando que principalmente dialogaron sobre la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Iwao Horii, con quien dialogó sobre la relación bilateral, la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo”, escribió en la red social.

En la misma publicación, la dependencia federal detalló que durante el encuentro, el canciller mexicano reiteró la importancia de Japón como socio estratégico “y la convergencia que existe en temas como el desarme y la no proliferación de armas nucleares”.

Asimismo, puntualizó que ambos coincidieron en que “la coyuntura es propicia para profundizar la relación diplomática y fortalecer el intercambio comercial”.

Agregó que en la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei.

Ministro de Japón se reúne con senadores

El 12 de enero pasado, el Senado de la República recibió a una delegación japonesa liderada por Iwao Horii, quien destacó la importancia de profundizar la relación entre México y Japón ante los desafíos actuales del sistema multilateral.

Horii Iwao solicitó a los legisladores mexicanos fomentar el diálogo con el gobierno federal para impulsar la inversión japonesa, apoyar a las empresas de su país y fortalecer los lazos bilaterales.

Señaló que la Copa Mundial de Fútbol 2026, con la selección de Japón jugando en Monterrey, podría ser una oportunidad clave para promover el intercambio entre ambas naciones.

Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, subrayó que la visita del ministro japonés fortalece la relación bilateral en un contexto de incertidumbre global y transformaciones geopolíticas. Murat propuso mantener reuniones interparlamentarias trianuales para abordar temas como la actualización del tratado de libre comercio y promover la presencia de empresas de ambos países.

El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández afirmó que México representa un entorno seguro para la inversión internacional, con estabilidad macroeconómica y protección al inversionista.

Destacó que la administración de Claudia Sheinbaum garantiza un clima favorable para los negocios, el respeto a acuerdos internacionales y la cooperación basada en confianza y soberanía.

El comercio bilateral se ha duplicado: más del 90% de los bienes intercambiados circulan sin aranceles, Japón es el principal inversionista en México y el sexto socio comercial global, con más de mil 500 empresas japonesas operando en el país y generando más de 90 mil empleos de calidad.

Temas Relacionados

SREJuan Ramón de la FuenteJapónmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

El deceso fue confirmado por colegas mediante mensajes públicos de despedida

Muere Gloria Rocha “La Madrina”,

Así puedes usar tu tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

Las beneficiarias del programa reciben capacitación sobre los derechos de la mujer y vinculación al Sistema Estatal de Cuidados, entre otros beneficios

Así puedes usar tu tarjeta

Andrea Legarreta confirma su romance con Luis Carlos Origel: “Lo que se ve no se juzga”

La conductora compartió detalles sobre su nueva relación tras semanas envuelta en rumores

Andrea Legarreta confirma su romance

Policía Cibernética de la CDMX alerta por fraude telefónico mediante suplantación del SAT

Delincuentes buscan obtener pagos o datos personales bajo amenazas legales

Policía Cibernética de la CDMX

¿Calcio o vitamina D? Lo que debes saber sobre estas sustancias antes de empezar un tratamiento contra la osteoporosis

Tomar las dosis correctas conforme a la edad de las personas es crucial en la salud

¿Calcio o vitamina D? Lo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia golpea al deporte: ejecutan

Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

Un hombre sin vida, una persecución fatal y ataques armados en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ernesto D’Alessio explica controversia de

Ernesto D’Alessio explica controversia de falta de pagos y aclara situación con hermanos Borovoy

Kenia Os aclara la pausa en la colaboración con Danna y Belinda

Andrea Legarreta destapa detalles de su supuesto romance con Luis Carlos Origel: “Lo incito a pecar”

Gael García Bernal recibe la Orden de las Artes y las Letras de Francia por su trayectoria

La vez que Julio Iglesias le robó un beso a Thalía | Video

DEPORTES

Bandido sueña con la Triple

Bandido sueña con la Triple Corona y poner a México en la cima mundial en AEW, ROH y CMLL

Raúl ‘Dedos’ López sale de México y anuncia su fichaje con el Inter Toronto FC

Renata Zarazúa enciende las alarmas rumbo al Abierto de Australia por quemaduras solares

Confirmado: Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo para la temporada 2026

Albacete vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México