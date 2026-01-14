Inclusión financiera: 73% de mujeres contaban menor accesos financieros

Inclusión financiera de las mujeres en México. (Pexels)

La inclusión financiera de las mujeres en México es una iniciativa enfocada en favorecer su acceso a productos y servicios financieros, tomando en cuenta las barreras estructurales y sociales que dificulta que puedan beneficiarse plenamente del sistema financiero.

Las propuestas implementadas a favor de una mejor integración buscan empoderarlas en la toma de decisiones financieras y contribuir a su bienestar financiero:

Facilitar el acceso a servicios financieros formales, atendiendo las barreras especificas que enfrentan.

Promover la utilización activa de estos servicios para impulsar su autonomía económica.

Ofrecer programas de educación financiera adaptados a sus necesidades y condiciones.

Fortalecer la protección contra la discriminación y prácticas abusivas mediante regulación y mecanismos de reclamación y resolución.

Brechas y desafíos para la inclusión financiera

Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión financiera (ENIF), elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2024, 73% de las mujeres contaban con menos accesos financieros que los hombres.

Los tipos de productos que se destacan son: cuenta de capacitación, crédito formal, seguro y cuenta de ahorro para el retiro.

A pesar de que los programas sociales han contribuido de forma positiva en la integración de las mujeres al sistema financiero, existe una limitación para el acceso a proyectos enfocados en el ahorro a mediano o largo plazo.

Las mujeres indígenas en zonas rurales registran menos acceso a cuentas y seguros a comparación de los hombres y mujeres en zonas urbanas. Tan solo el 9% cuenta con un seguro, a comparación del 15% que reportan los varones que viven la ciudad.

En el ámbito educativo las mujeres continúan mostrando una tendencia menor en productos financieros que los hombres con el mismo nivel educativo. El 28% de los hombres actualmente cuentan con la posibilidad del acceso a una escuela de nivel superior, a comparación del 26% de las mujeres.

La inclusión financiera de las mujeres no es solo un tema de equidad, es una estrategia económica inteligente. 👩‍💼📈#EduSAR pic.twitter.com/vldbbm5cea — CONSAR (@CONSAR_mx) January 13, 2026

Estrategia económica a favor de las mujeres

De acuerdo con la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) la inclusión financiera no solo es un tema de equidad, es una estrategia económica a favor de todas las mujeres.

Destacando tres puntos donde explica su importancia en la sociedad mexicana:

El acceso a créditos, ahorros y seguros, le dan oportunidad a cada mujer de manejar sus recursos y salir de situaciones de vulnerabilidad. La posibilidad de obtener un servicio financiero, genera la toma de mejores decisiones en el hogar e impulsa la educación de las mujeres con hijos. Impulsa la autonomía y la capacidad para la decisión de la finanzas personales, creando economías más fuertes.