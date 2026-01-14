Cómo preparar morelianas caseras en 5 sencillos pasos

Las morelianas son un clásico de la cocina mexicana reconocidas por su textura crujiente y sencilla elaboración a base de harina de trigo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las morelianas son un clásico de la cocina mexicana que destaca por su sencillez y textura crujiente. Elaboradas a base de harina de trigo, su preparación es accesible y no requiere técnicas complejas, lo que las convierte en una excelente opción para quienes disfrutan cocinar en casa.

Este antojito se caracteriza por su versatilidad, ya que puede servirse como postre o como un acompañamiento dulce para el café o el chocolate caliente.

Su sabor neutro permite combinarlas con distintos tipos de mermeladas, realzando su perfil gastronómico sin perder su esencia.

Receta de morelianas

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora en hacerlas. El rendimiento final será de 12 morelianas.

Ingredientes

Morelianas

2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de azúcar morena

1 pizca de sal

1/2 cucharada de polvo para hornear

1/2 cucharada de canela en polvo

3 cucharadas de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

2 cucharadas de extracto de vainilla

230 ml de leche

Terminado

cantidad necesaria de mermelada de fresa o alguna fruta

Preparación

Morelianas

Coloque la harina en un tazón junto con la azúcar morena y la sal y mezcle.

Añada la mantequilla y con ayuda de las manos, integre la mantequilla hasta obtener una mezcla de textura arenosa

Agregue el extracto de vainilla y la leche, amase hasta obtener una masa uniforme y firme

Divida la masa en esferas de 40 gramos aproximadamente, colóquelas en una mesa de trabajo enharinada y, con ayuda de un rodillo, estire cada esfera para obtener discos delgados del grosor de una tortilla

Coloque los discos delgados en un comal a fuego bajo y cueza hasta que estén crujientes

Terminado

Acompañe con un poco de mermelada de fresa o de alguna otra fruta

¿Qué es la harina de trigo?

La harina de trigo es un ingrediente básico en la repostería y panadería. Se obtiene al moler el grano de trigo y se caracteriza por su contenido de gluten, una proteína que aporta elasticidad y estructura a las masas.

Gracias a sus propiedades, la harina de trigo permite obtener preparaciones firmes pero manejables, ideales para recetas como las morelianas, donde se busca una textura delgada y crujiente después de la cocción.

Además de su uso culinario, este ingrediente es una fuente de carbohidratos que aporta energía. Su sabor neutro facilita la combinación con ingredientes dulces o salados, adaptándose a una amplia variedad de recetas tradicionales.

El complemento ideal, mermelada de fresa o frutas

El toque final de las morelianas se logra al acompañarlas con mermelada de fresa o de alguna otra fruta. Este complemento aporta dulzor, frescura y un contraste suave con la textura crujiente de la base.

La mermelada de fresa es una de las opciones más populares por su equilibrio entre acidez y dulzor, aunque también pueden utilizarse mermeladas de durazno, zarzamora o frutos rojos según el gusto personal.

Este acompañamiento no solo realza el sabor, sino que también permite personalizar la receta. De esta manera, las morelianas se transforman en un antojito adaptable, ideal para compartir y disfrutar en distintas ocasiones.