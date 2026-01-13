México

Sheinbaum llama a debatir sobre regulación de IA, revela que su gobierno trabaja en crear laboratorio: “Es un tema internacional”

La presidenta indicó que recientemente se han difundido videos falsos sobre programas de inversión y apoyos sociales, así como del Ejército

Sheinbaum indicó que su gobierno
Sheinbaum indicó que su gobierno trabaja en un Laboratorio Interno de Inteligencia Artificial. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su gobierno ya trabaja en crear un laboratorio de Inteligencia Artificial ante los avances de esta nueva tecnología a nivel mundial y con ello, su uso para la generación de información y contenido digital, acusando que esto también se ha prestado para delitos como el fraude.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria alertó que en el último año se ha utilizado la inteligencia artificial para crear videos para desinformar sobre diversos temas relacionados al gobierno federal.

Señaló que recientemente se difundió un video falso, hecho con IA, en el que se ve a la mandataria hacer un llamado a la población para invertir en Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que incluso, durante sus visitas a los estados, había gente que se le acercaba apara preguntarle si esto era cierto.

Agregó que también se difundió otro video falso, en el que se ve a elementos de las Fuerzas Armadas pedirle a la presidenta que “ya los suelte para poder atacar adecuadamente al narcotráfico”, el cual le envió al secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla Trejo, quien le confirmó que fue hecho con inteligencia artificial.

Por ello, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que se debata a nivel nacional e internacional la regulación de esta tecnología, para garantizar que las personas no sean víctimas de un fraude o de la desinformación por videos o contenido falso.

Esto último resaltando que actualmente, en los videos se ve la leyenda de que está hecho con IA; sin embargo, afirmó que el mensaje no es lo suficientemente grande.

Claudia Sheinbaum Inteligencia Artificial La Mañanera mexico-noticias Política Mexicana

