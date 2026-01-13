La artista Molly Gochman traerá su propuesta interactiva a México

Obras colaborativas y esculturas de gran formato forman parte del trabajo de la creadora estadounidense. (@mollygochman, Instagram)

La artista y activista Molly Gochman planea presentar una exposición en México durante el primer semestre de 2026, según confirmó su entorno a Infobae México.

El trabajo de Gochman se caracteriza por una búsqueda constante de interacción y conexión entre su arte y quienes lo visitan, empleando una amplia variedad de medios como la fotografía, la escultura, el sonido y la instalación para transformar la experiencia del espectador.

Sus obras involucran al espectador

La práctica artística de Gochman impulsa a los visitantes a participar activamente en el proceso creativo. Su aproximación desafía los límites materiales convencionales, utilizando elementos como bronce, lienzo, tierra y sonido para fomentar la exploración y el diálogo.

“Mi proceso artístico está en constante evolución, impulsado por un deseo genuino de involucrar activamente a los participantes, inspirar conversaciones significativas y descubrir experiencias humanas compartidas”.

Las obras de Gochman generan espacios donde el público cobra un rol protagónico. La autora considera que sus piezas no se completan hasta que cada espectador decide cómo responder a la invitación de interacción.

“Espero que cada persona que se encuentre con mi obra no solo se sienta acogida y contribuya a ella de alguna manera, sino que también lleve consigo parte de su esencia”, indicó la artista en entrevista a finales de 2025.

Entre los proyectos más destacados de Molly Gochman figura “iInseparable”, una instalación al aire libre compuesta por 28 montículos de hierba que forman la palabra “inseparable” en braille.

El público puede recostarse sobre estos montículos, lo que promueve una experiencia táctil y participativa. Otra obra relevante es “Memory Collage”, un proyecto colaborativo que entrelaza documentos y memorias personales de diversos participantes para construir una narrativa visual colectiva.

La artista también ha presentado “UKR|RUS”, un banco escultórico que reproduce la frontera entre Ucrania y Rusia a partir de materiales recuperados. Esta pieza alude al costo humano de los conflictos territoriales. Otro de sus trabajos, “Geografías Dispersas”, traza una cuadrícula cartográfica sobre el paisaje urbano a través de intervenciones de arte callejero en dos dimensiones. Estas y otras creaciones han sido exhibidas internacionalmente.

Gochman es licenciada en Bellas Artes con especialización en Escultura por Guilford College. Actualmente preside el Consejo Directivo del Fondo de la Libertad y participa en juntas directivas como la del Proyecto Wassaic. Además, integra el Consejo de Arte Feminista del Museo de Brooklyn y el Consejo Artemis del New Museum.