Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: maestros bloquean avenida Universidad

Maestros bloquean avenida Universidad, al Norte a la altura de Real Mayorazgo, Xoco, alcaldía Benito Juárez. Alternativa vial: Av. Insurgentes y Av. División del Norte.
Capufe informó que hay carga vehicular en la autopista México-Puebla, km 93, dirección CDMX, a la altura de la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por incidente fuera de la cobertura de la dependencia federal.
El oriente del Estado de México enfrenta hoy martes 13 de enero una jornada de bloqueos encabezada por transportistas que denuncian robo de vehículos, extorsión y complicidad de autoridades.