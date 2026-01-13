México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: maestros bloquean avenida Universidad

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

13:51 hsHoy

Maestros bloquean avenida Universidad, al Norte a la altura de Real Mayorazgo, Xoco, alcaldía Benito Juárez. Alternativa vial: Av. Insurgentes y Av. División del Norte.

13:12 hsHoy

Capufe informó que hay carga vehicular en la autopista México-Puebla, km 93, dirección CDMX, a la altura de la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por incidente fuera de la cobertura de la dependencia federal.

11:25 hsHoy

Bloqueo de transportistas CDMX-Edomex hoy 13 de enero: carreteras afectadas y alternativas

Transportistas de la zona oriente del Estado de México harán un megabloqueo para denunciar inseguridad y extorsión

Bloqueos de transportistas | Foto: X @LaGuardiaMX

El oriente del Estado de México enfrenta hoy martes 13 de enero una jornada de bloqueos encabezada por transportistas que denuncian robo de vehículos, extorsión y complicidad de autoridades.

