Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: maestros bloquean avenida Universidad

El oriente del Estado de México enfrenta hoy martes 13 de enero una jornada de bloqueos encabezada por transportistas que denuncian robo de vehículos, extorsión y complicidad de autoridades.

Capufe informó que hay carga vehicular en la autopista México-Puebla , km 93, dirección CDMX , a la altura de la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte , por incidente fuera de la cobertura de la dependencia federal.

Maestros bloquean avenida Universidad , al Norte a la altura de Real Mayorazgo, Xoco, alcaldía Benito Juárez . Alternativa vial : Av. Insurgentes y Av. División del Norte.

Últimas noticias

