“¡Ella es panista!”: así fue abucheada la diputada Gabriela Jiménez por simpatizantes de Morena en Azcapotzalco

Simpatizantes de Morena acusaron a Jiménez de ‘traición’ y de actuar en contra del movimiento. Crédito: Gabriela Jiménez

La diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy fue abucheada durante un evento organizado por Morena en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

El episodio ocurrió el 11 de enero en el Jardín Hidalgo, durante las llamadas Jornadas en Defensa de la Soberanía, convocadas en un contexto de tensión bilateral tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar contra cárteles en México.

Jiménez Godoy, originaria de Jalisco y electa en 2024 como representante del Distrito 3 de la capital, acudió al mitin con la intención de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y exponer los avances de la llamada Cuarta Transformación.

Así fue abucheada la diputada Gabriela Jiménez por simpatizantes de Morena en Azcapotzalco. (Redes sociales)

Antes de iniciar su discurso, fue interrumpida por gritos y silbidos provenientes de asistentes que coreaban consignas como “¡fuera, fuera, fuera!” y “¡ella es panista!”.

Pese a que un hombre pidió a los presentes permitirle hablar, la legisladora apenas alcanzó a pronunciar unas palabras cuando el abucheo se intensificó.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la diputada abandona el lugar entre insultos, escoltada por elementos de la policía capitalina.

Los abucheos fueron calificados como un hecho preocupante que atenta contra la participación política de las mujeres. Crédito: Tejido Social Colectivo Cuauhtémoc

¿Por qué abuchearon a Gabriela Jiménez? Las razones del rechazo

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar y los señalamientos posteriores de la propia diputada, los reclamos se centraron en una serie de acusaciones y consignas que motivaron el rechazo del público:

Señalamientos de supuesta militancia en el PAN , pese a que la diputada nunca ha pertenecido a ese partido.

Acusaciones de “ traición ” y de actuar en contra del movimiento de Morena.

Gritos que la calificaban como “ vendida ”, dirigidos a desacreditar su lealtad política.

Presunta presencia de estructuras organizadas vinculadas a la alcaldía Azcapotzalco, que habrían llegado con consignas previamente definidas.

Estas expresiones provocaron que el evento se saliera de control y derivaron en la salida anticipada de la legisladora, en medio de un ambiente de confrontación interna.

La versión de la diputada: acusaciones de agresión orquestada

Horas después del incidente, Gabriela Jiménez difundió un video en redes sociales en el que fijó postura sobre lo ocurrido.

La diputada rechazó las acciones de los militantes en su contra durante el mitin. Crédito: Facebook

En su mensaje, aseguró que fue convocada al acto como parte de su compromiso institucional con Morena y con la presidenta Sheinbaum, y dijo no haber esperado una reacción hostil.

La diputada afirmó que las agresiones no fueron espontáneas, sino organizadas por funcionarios de la alcaldía y servidores públicos de participación ciudadana.

Según su versión, el evento fue presentado como una reunión ciudadana, pero en realidad —dijo— estuvo “lleno de estructuras pagadas” con recursos públicos.

Denuncia ante Morena y llamado contra la violencia política

Jiménez Godoy anunció que presentará pruebas con nombres y cargos de los funcionarios que, asegura, participaron en las agresiones.

Jiménez enfatizó que las agresiones fueron organizadas y no espontáneas, por lo que deben ser sancionadas. Crédito: Gabriela Jiménez

También adelantó que interpondrá una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, al considerar que no se debe normalizar la violencia política, en especial contra las mujeres.

La diputada subrayó su confianza en el partido y en los habitantes de Azcapotzalco, recordó que ha sido una de las candidatas más votadas en elecciones recientes y reiteró su respaldo al movimiento.

El episodio abrió un nuevo foco de atención sobre las tensiones internas en Morena y el uso de recursos públicos en disputas políticas locales.