México

Cuesta de enero: recomendaciones de Profeco para superar los gastos tras las fiestas

La procuraduría sugiere recortar gastos y priorizar el ahorro

La procuraduría sugiere recortar gastos
La procuraduría sugiere recortar gastos y priorizar el ahorro. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recientemente difundió una serie de recomendaciones para que las familias mexicanas puedan superar la llamada cuesta de enero y mantener el equilibrio de sus finanzas tras los gastos decembrinos. Cada año, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, junto con la compra de regalos y adornos, provocan que muchos hogares ajusten su presupuesto en las primeras semanas del año.

Hacer un presupuesto y registrar gastos

El primer paso para sortear este periodo, según la Profeco, consiste en elaborar un presupuesto semanal y registrar todos los gastos. Esta práctica ayuda a identificar pagos ineludibles y asignar recursos a las prioridades. La dependencia sugiere destinar ingresos extraordinarios, como cajas de ahorro o bonos, al ahorro o utilizarlos como soporte ante emergencias. Además, recomienda liquidar primero las deudas que tengan tasas de interés más altas, para reducir el impacto financiero a largo plazo.

Otra de las recomendaciones es
Otra de las recomendaciones es Procuraduría Federal del Consumidor es almacenar correctamente los alimentos, reutilizar sobrantes y revisar semanalmente el refrigerador y la alacena. (FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM)

Aprovechamiento de recursos y control de alimentos

Otra recomendación de la Procuraduría Federal del Consumidor es almacenar correctamente los alimentos, reutilizar sobrantes y revisar semanalmente el refrigerador y la alacena. Esta medida permite aprovechar mejor los recursos y evitar el desperdicio. La institución también enfatiza el consumo de frutas y verduras de temporada, que suelen tener mejor precio y calidad.

Cuidado con los gastos hormiga

Profeco advierte sobre los llamados gastos hormiga, esas compras pequeñas y cotidianas, como cafés, refrescos o snacks, que pueden pasar desapercibidas pero que, sumadas, representan una fuga considerable de dinero. Recomienda vigilar estos desembolsos para evitar que afecten el presupuesto familiar.

Herramientas para comparar precios y tecnologías domésticas

La Procuraduría Federal del Consumidor pone a disposición de los consumidores la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, la cual permite comparar productos y tomar decisiones informadas antes de comprar. Además, ofrece acceso a la sección de Tecnologías Domésticas, donde las familias pueden encontrar alternativas para preparar platillos y otros productos de manera más económica.

Con estas recomendaciones, la Profeco
Con estas recomendaciones, la Profeco busca orientar a la población para que adopte un consumo responsable y saludable durante enero y el resto del año. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Control de servicios

Asimismo se recomienda a que todos los miembros de la familia participen en el cuidado de la economía, incluyendo a los niños, quienes pueden colaborar reduciendo el consumo de servicios como electricidad. Algunas acciones recomendadas son apagar las luces que no se utilicen y desconectar aparatos eléctricos inactivos.

Evitar nuevas deudas y priorizar el ahorro

Finalmente, la procuraduría aconseja no adquirir nuevas deudas, ni siquiera cuando las tiendas ofrecen rebajas atractivas. En su lugar, sugiere recortar gastos y priorizar el ahorro, evitando compras que dificulten la recuperación financiera tras las fiestas decembrinas.

