Cuesta de enero: recomendaciones de Profeco para superar los gastos tras las fiestas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recientemente difundió una serie de recomendaciones para que las familias mexicanas puedan superar la llamada cuesta de enero y mantener el equilibrio de sus finanzas tras los gastos decembrinos. Cada año, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, junto con la compra de regalos y adornos, provocan que muchos hogares ajusten su presupuesto en las primeras semanas del año.

Hacer un presupuesto y registrar gastos

El primer paso para sortear este periodo, según la Profeco, consiste en elaborar un presupuesto semanal y registrar todos los gastos. Esta práctica ayuda a identificar pagos ineludibles y asignar recursos a las prioridades. La dependencia sugiere destinar ingresos extraordinarios, como cajas de ahorro o bonos, al ahorro o utilizarlos como soporte ante emergencias. Además, recomienda liquidar primero las deudas que tengan tasas de interés más altas, para reducir el impacto financiero a largo plazo.

Aprovechamiento de recursos y control de alimentos

Otra recomendación de la Procuraduría Federal del Consumidor es almacenar correctamente los alimentos, reutilizar sobrantes y revisar semanalmente el refrigerador y la alacena. Esta medida permite aprovechar mejor los recursos y evitar el desperdicio. La institución también enfatiza el consumo de frutas y verduras de temporada, que suelen tener mejor precio y calidad.

Cuidado con los gastos hormiga

Profeco advierte sobre los llamados gastos hormiga, esas compras pequeñas y cotidianas, como cafés, refrescos o snacks, que pueden pasar desapercibidas pero que, sumadas, representan una fuga considerable de dinero. Recomienda vigilar estos desembolsos para evitar que afecten el presupuesto familiar.

Herramientas para comparar precios y tecnologías domésticas

La Procuraduría Federal del Consumidor pone a disposición de los consumidores la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, la cual permite comparar productos y tomar decisiones informadas antes de comprar. Además, ofrece acceso a la sección de Tecnologías Domésticas, donde las familias pueden encontrar alternativas para preparar platillos y otros productos de manera más económica.

Control de servicios

Asimismo se recomienda a que todos los miembros de la familia participen en el cuidado de la economía, incluyendo a los niños, quienes pueden colaborar reduciendo el consumo de servicios como electricidad. Algunas acciones recomendadas son apagar las luces que no se utilicen y desconectar aparatos eléctricos inactivos.

Evitar nuevas deudas y priorizar el ahorro

Finalmente, la procuraduría aconseja no adquirir nuevas deudas, ni siquiera cuando las tiendas ofrecen rebajas atractivas. En su lugar, sugiere recortar gastos y priorizar el ahorro, evitando compras que dificulten la recuperación financiera tras las fiestas decembrinas.