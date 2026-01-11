México

Combate los incómodos síntomas del colon irritable como los gases o inflamación con una cucharada de esta especia

Esta afección se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, calambres, distensión y alteraciones en los hábitos intestinales

Imagen digital que muestra una
Imagen digital que muestra una representación del colon humano con varias áreas resaltadas en rojo, indicando inflamación o posibles lesiones. Este tipo de visualización es utilizada para ilustrar enfermedades como la colitis, el síndrome de intestino irritable o el cáncer colorrectal, destacando la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado de las afecciones intestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de colon irritable es un trastorno gastrointestinal que afecta a millones de personas en el mundo. Esta afección, cuya causa exacta no siempre es clara, se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, calambres, distensión, gases y alteraciones en los hábitos intestinales, que pueden incluir episodios de diarrea, estreñimiento o una combinación de ambos.

Aunque su tratamiento depende de cada caso, algunas investigaciones respaldan el uso de ciertos remedios naturales para aliviar estas molestias.

En la búsqueda de alternativas para tratar esta compleja afección, varias referencias apuntan a los beneficios de una especia ampliamente utilizada en la gastronomía y conocida también por sus propiedades medicinales. Esta especia, común en diversas regiones del mundo, se ha destacado por su capacidad para mejorar la salud digestiva y reducir la inflamación.

Esta afección se caracteriza por
Esta afección se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, calambres, distensión y alteraciones en los hábitos intestinales (AdobeStock)

Hablamos del jengibre, una raíz que, más allá de su popularidad como ingrediente en la cocina, ha sido objeto de múltiples estudios científicos que avalan sus propiedades. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el jengibre contiene compuestos bioactivos como gingerol y shogaol, que podrían influir positivamente en el manejo de los síntomas asociados al colon irritable.

Beneficios del jengibre para tratar problemas de colon irritable

Los especialistas en salud digestiva destacan que el jengibre puede ser un aliado para las personas que padecen colon irritable debido a su capacidad para reducir la inflamación en el tracto intestinal y regular la motilidad gástrica. El gingerol, uno de los principales principios activos del jengibre, actúa como un potente antiinflamatorio, aliviando el malestar abdominal y calmando los espasmos intestinales.

Además, el jengibre tiene propiedades carminativas, es decir, ayuda a expulsar gases acumulados en el intestino, reduciendo así las molestias provocadas por la distensión abdominal. Por su efecto antioxidante, también podría contribuir a proteger el tejido intestinal frente a daños asociados con la inflamación crónica.

Este remedio natural ha sido utilizado en la medicina tradicional desde hace siglos y ahora cuenta con un respaldo creciente dentro de la comunidad científica.

Así se debe tomar la
Así se debe tomar la infusión de jengibre y diente de león para ‘limpiar’ el hígado, páncreas y los riñones correctamente (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La UNAM señala que incorporar jengibre en la dieta puede ser una opción complementaria para quienes busquen aliviar los síntomas del colon irritable, siempre y cuando sea parte de un tratamiento supervisado por un médico o nutricionista.

Cómo preparar un remedio casero con jengibre

Para aprovechar los beneficios del jengibre como un remedio natural para el colon irritable, su preparación es sencilla y no requiere ingredientes complicados. Aquí tienes una receta básica para prepararlo:

Ingredientes:

  • Una cucharada de jengibre fresco rallado (aproximadamente 10 gramos).
  • Una taza de agua caliente (250 ml).
  • Opcional: una cucharadita de miel o jugo de limón para mejorar el sabor.

Preparación:

  1. Hierve el agua y añade el jengibre fresco rallado.
  2. Deja que repose durante 10 minutos para que libere sus compuestos activos.
  3. Cuela el líquido y, si lo deseas, endulza con miel o añade unas gotas de jugo de limón.
  4. Consume esta infusión una o dos veces al día, preferentemente después de las comidas principales.
Cómo preparar un remedio casero
Cómo preparar un remedio casero con jengibre | Foto: Archivo Infobae

Es importante destacar que, aunque el jengibre puede ser un complemento natural para manejar los síntomas del colon irritable, no debe considerarse un tratamiento milagroso o un sustituto de la atención médica.

Cada persona responde de manera diferente a los remedios naturales, por lo que se recomienda consultar a un médico antes de incorporarlo a tu dieta, especialmente si tomas otro tipo de medicamentos o tienes condiciones de salud adicionales.

