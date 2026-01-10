México

Adrián Marcelo publica inquietante mensaje que podría confirmar su divorcio de Karina Puente

El ex participante de “La Casa de los Famosos México” compartió una imagen que desató rumores sobre su relación sentimental

Guardar
Adrián Marcelo reaviva rumores de
Adrián Marcelo reaviva rumores de divorcio con Karina Puente tras mensaje eliminado en Instagram. (karybridge, Instagram)

Adrián Marcelo causó revuelo en redes sociales al publicar un inquietante mensaje en su cuenta de Instagram, el cual fue eliminado minutos después pero quedó captado por algunos internautas.

Durante las primeras horas de este 9 de enero, el conductor regiomontano volvió a ser tema de conversación al revivir los rumores de su divorcio de Karina Puente.

El conductor regiomontano generó controversia
El conductor regiomontano generó controversia al compartir que vivió 'los 4 años más infelices' de su vida junto a su expareja. (Instagram: @adrianmarcelo10)

El mensaje que confirmaría el divorcio de Adrián Marcelo

A través de sus instantáneas de Instagram, el ex participante de La Casa de los Famosos México dio a conocer una imagen del interior de una casa, la cual acompaño con el texto:

“Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza”.

El mensaje fue borrado de la cuenta rápidamente, pero diversas páginas dedicadas a temas de farándula lo difundieron a través de X.

Diversas páginas de farándula viralizaron
Diversas páginas de farándula viralizaron el mensaje borrado de Adrián Marcelo, aumentando la especulación sobre la ruptura. (Instagram: @adrianmarcelo10)

Una de ellas fue La Comadrita, quien cuestionó si se trataba de una inminente ruptura: “Adrián Marcelo compartió la siguiente historia en sus redes sociales que minutos después eliminó. Al parecer el comediante ya se hizo oficial su divorcio”.

Reacción de los internautas ante el supuesto divorcio de Adrián Marcelo

Debido a que el creador de contenido continuamente desata críticas por sus comentarios en redes sociales, principalmente X, diversos internautas no dudaron en hacerse presentes con comentarios como:

  • “Si él sufrió 4 años no quiero imaginarme la esposa”.
  • “¿No decía que era muy feliz?"
  • “La ex esposa ya es libre y podrá tener todos los hijos que quiera”.
  • “Nunca se casen, con un hombre como él”.
  • “¿No era el promotor del matrimonio tradicional y de la buena familia?”
Adrián Marcelo reconoció que su
Adrián Marcelo reconoció que su obsesión por el trabajo y la imagen pública afectó profundamente su vida personal y matrimonial. (IG: @karinabridge)

Adrián Marcelo ha enfrentado rumores de divorcio en más de una ocasión

Meses atrás, en una entrevista con Judith Grace, el influencer regiomontano reconoció que su irreverencia y entrega al trabajo afectaron negativamente su vida personal.

Mientras que sobre el futuro de su matrimonio compartió: “Estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente”.

Desde entonces, las especulaciones sobre una posible separación se intensificaron después de que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, lo que causó rumores entre sus seguidores.

La participación de Adrián Marcelo
La participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México marcó un antes y un después en su estabilidad emocional. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El impacto de La Casa de los Famosos México en su vida personal

En diversas entrevistas, Adrián Marcelo ha reconocido abiertamente que su paso por el reality 24/7 fue un parteaguas en su vida, admitiendo que le dejó “estragos emocionales”.

“Hay un antes y un después porque los huevos se pagan. Yo la he sufrido, no soy feliz. Me costó emocionalmente, y ni lo era antes, no romantizo”, expresó.

Mientras que, sobre su matrimonio, confirmó que la presión y exposición mediática derivadas de su participación en el programa generaron una crisis.

Temas Relacionados

Adrián MarceloKarina PuenteDivorcioSeparaciónLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Estos son todos los partidos que Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

En el 2025, el cuadro cementero disputó dos partidos de local en el inmueble poblano

Estos son todos los partidos

¿Cómo utilizar la grenetina para alisar el cabello de forma natural y sin dañarlo?

El tratamiento casero ha ganado popularidad por transformar la textura del pelo sin recurrir a fórmulas químicas

¿Cómo utilizar la grenetina para

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de enero: se realizarán trabajos de mantenimiento en Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

La industria automotriz mexicana sufre el impacto de los aranceles

El 78,4 % de los vehículos exportados por México en 2025 tuvo como destino el mercado estadounidense

La industria automotriz mexicana sufre

Los 5 quesos que más tienen calorías y cómo puedes sustituirlos

Este alimento es delicioso, pero altamente calórico

Los 5 quesos que más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aeropuerto de la CDMX: así

Aeropuerto de la CDMX: así detectaron 20 toneladas de cigarros ilegales provenientes de Japón

Detienen a la secretaria particular de Grecia Quiroz, la relacionan con el asesinato de Carlos Manzo

Avanza investigación contra Bermúdez Requena, confirman más detenciones y órdenes de aprehensión

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jessica Díaz, exparticipante

Quién es Jessica Díaz, exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy que se volvió viral tras rumores de su muerte

Cristian Castro en el Auditorio Nacional: fechas, venta y todo lo que debes saber

¿Aarón Mercury anduvo con Aldo de Nigris en 2022? Esto contestó el influencer

Aseguran que Alicia Villarreal habría pasado sola Navidad y Año Nuevo tras supuesto distanciamiento con su hija Melenie Carmona

Yuri revela que importante plataforma de streaming la bateó: “Ni modo”

DEPORTES

Inteligencia Artificial predice quién será

Inteligencia Artificial predice quién será el campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

Estos son todos los partidos que Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Martín Anselmi estaría interesado en estos dos futbolistas clave de Cruz Azul, reportan desde Brasil

Esta cantidad de elementos de seguridad custodiarán la Jornada 1 de la Liga MX

Armando “Toro” Reséndiz revela contra quién prefiere pelear entre Jaime Munguía o Edgar Berlanga