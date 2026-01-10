Adrián Marcelo publica inquietante mensaje que podría confirmar su divorcio de Karina Puente

Adrián Marcelo reaviva rumores de divorcio con Karina Puente tras mensaje eliminado en Instagram. (karybridge, Instagram)

Adrián Marcelo causó revuelo en redes sociales al publicar un inquietante mensaje en su cuenta de Instagram, el cual fue eliminado minutos después pero quedó captado por algunos internautas.

Durante las primeras horas de este 9 de enero, el conductor regiomontano volvió a ser tema de conversación al revivir los rumores de su divorcio de Karina Puente.

El conductor regiomontano generó controversia al compartir que vivió 'los 4 años más infelices' de su vida junto a su expareja. (Instagram: @adrianmarcelo10)

El mensaje que confirmaría el divorcio de Adrián Marcelo

A través de sus instantáneas de Instagram, el ex participante de La Casa de los Famosos México dio a conocer una imagen del interior de una casa, la cual acompaño con el texto:

“Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza”.

El mensaje fue borrado de la cuenta rápidamente, pero diversas páginas dedicadas a temas de farándula lo difundieron a través de X.

Diversas páginas de farándula viralizaron el mensaje borrado de Adrián Marcelo, aumentando la especulación sobre la ruptura. (Instagram: @adrianmarcelo10)

Una de ellas fue La Comadrita, quien cuestionó si se trataba de una inminente ruptura: “Adrián Marcelo compartió la siguiente historia en sus redes sociales que minutos después eliminó. Al parecer el comediante ya se hizo oficial su divorcio”.

Reacción de los internautas ante el supuesto divorcio de Adrián Marcelo

Debido a que el creador de contenido continuamente desata críticas por sus comentarios en redes sociales, principalmente X, diversos internautas no dudaron en hacerse presentes con comentarios como:

“Si él sufrió 4 años no quiero imaginarme la esposa”.

“¿No decía que era muy feliz?"

“La ex esposa ya es libre y podrá tener todos los hijos que quiera”.

“Nunca se casen, con un hombre como él”.

“¿No era el promotor del matrimonio tradicional y de la buena familia?”

Adrián Marcelo reconoció que su obsesión por el trabajo y la imagen pública afectó profundamente su vida personal y matrimonial. (IG: @karinabridge)

Adrián Marcelo ha enfrentado rumores de divorcio en más de una ocasión

Meses atrás, en una entrevista con Judith Grace, el influencer regiomontano reconoció que su irreverencia y entrega al trabajo afectaron negativamente su vida personal.

Mientras que sobre el futuro de su matrimonio compartió: “Estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente”.

Desde entonces, las especulaciones sobre una posible separación se intensificaron después de que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, lo que causó rumores entre sus seguidores.

La participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México marcó un antes y un después en su estabilidad emocional. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El impacto de La Casa de los Famosos México en su vida personal

En diversas entrevistas, Adrián Marcelo ha reconocido abiertamente que su paso por el reality 24/7 fue un parteaguas en su vida, admitiendo que le dejó “estragos emocionales”.

“Hay un antes y un después porque los huevos se pagan. Yo la he sufrido, no soy feliz. Me costó emocionalmente, y ni lo era antes, no romantizo”, expresó.

Mientras que, sobre su matrimonio, confirmó que la presión y exposición mediática derivadas de su participación en el programa generaron una crisis.