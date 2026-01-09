México

El Gobierno envió más de 500 elementos adicionales a Chilpancingo para reforzar la seguridad

El gobierno federal respondió al llamado del alcalde con el despliegue de más elementos adicionales y fuerzas federales

Aumentó la presencia federal en
Aumentó la presencia federal en Chilpancingo, Guerrero (FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ante el complejo escenario de inseguridad que se vive en Chilpancingo, Guerrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, afirmó que la petición del alcalde Gustavo Alarcón para reforzar la seguridad en el municipio no solo fue escuchada, sino atendida de manera inmediata, lo que permitió garantizar la realización de la feria conmemorativa por los 200 años de la Feria de Navidad y Año Nuevo.

Durante una declaración pública en la conferencia La Mañanera del Pueblo, García Harfuch explicó que, tras los hechos de violencia registrados en la capital guerrerense y las amenazas que pusieron en riesgo la cancelación de esta festividad tradicional, se estableció una estrecha coordinación entre el gobierno federal, el estatal y el municipal para contener la situación y devolver condiciones mínimas de seguridad a la población.

El funcionario federal detalló que sostuvo reuniones de trabajo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en las que se acordó el despliegue de 521 elementos adicionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se sumaron a los efectivos ya presentes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones de seguridad estatales.

“Los llamados del alcalde no solo fueron escuchados, sino atendidos”, subrayó García Harfuch.

Feria de Navidad y Fin de Año, con saldo blanco

El presidente municipal de Chilpancingo,
El presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Gustavo Alarcón Herrera había hecho la petición de mayor seguridad de las fuerzas federales en su municipio (Facebook/Dr. Gustavo Alarcón Herrera)

Gracias a este operativo conjunto, señaló, fue posible que la feria se llevara a cabo sin incidentes mayores y con saldo blanco, pese a las tensiones previas derivadas de la disputa entre grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

El secretario destacó que la presencia permanente de fuerzas federales y estatales permitió disuadir actos violentos y generar un ambiente de mayor tranquilidad durante los festejos.

Asimismo, García Harfuch enfatizó que la estrategia de seguridad del gobierno federal no se limita únicamente al despliegue de fuerzas en las calles, sino que contempla un enfoque integral que combina acciones operativas con programas sociales de atención a las causas de la violencia, particularmente dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

Importancia de los programas de atención a las causas

Omar García Chilpancingo aumento de
Omar García Chilpancingo aumento de fuerzas federales seguridad (especial)

En este sentido, fue enfático al señalar la importancia de ofrecer alternativas reales a los jóvenes para evitar que sean reclutados por el crimen organizado.

“Los programas de atención a las causas son fundamentales para darles oportunidades, para que no terminen como sicarios o siendo cooptados por la delincuencia”, expresó.

El titular de la SSPC aclaró que la implementación de políticas sociales no significa que la autoridad deje de actuar contra los grupos criminales.

Por el contrario, explicó que ambas líneas de acción avanzan de manera paralela. “Cuando hay atención a las causas, no quiere decir que la autoridad deje de operar. Va en paralelo el trabajo del Gabinete de Seguridad, que incluye investigaciones, detenciones y el despliegue permanente del personal de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y policías estatales, que todos los días están trabajando en las calles”, puntualizó.

Finalmente, García Harfuch reiteró el compromiso del gobierno federal de mantener la coordinación con las autoridades de Guerrero para fortalecer la seguridad en Chilpancingo y en otras zonas del estado que enfrentan problemas similares, con el objetivo de proteger a la población y recuperar la paz en la entidad.

