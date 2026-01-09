Natanael Cano logra frenar orden de arresto en su contra en Sonora

Natanael Cano se mantiene en libertad. (@DonNataReturned)

El cantante Natanael Cano obtuvo una suspensión provisional que impide su detención en Sonora luego de que su defensa presentara un juicio de amparo ante un juzgado federal.

La medida, concedida por la jueza Yadira Guadalupe Dórame Enríquez del Juzgado Primero de Distrito en Sonora, protege la libertad del intérprete mientras se revisa el fondo un proceso iniciado apenas el pasado 31 de diciembre de 2025.

¿Qué pasa con Natanael Cano?

De acuerdo con información de Radio Fórmula Sonora, una orden de arresto había sido emitida por un juez penal local, aunque las autoridades aún no han dado a conocer públicamente cuándo se emitió ni los motivos específicos que la originaron.

La jueza federal resolvió que el cantante de corridos tumbados no podrá ser privado de su libertad durante el tiempo en que la suspensión se mantenga vigente.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. (Instagram)

Si Natanael Cano acude a una audiencia inicial relacionada con el proceso penal en su contra, el juez local tiene la facultad de imponerle medidas cautelares, como la obligación de firmar periódicamente en el juzgado, la prohibición de salir del país o cualquier otra restricción.

Sin embargo, mientras la suspensión provisional del amparo siga vigente, esas medidas cautelares no pueden llevarse a cabo; es decir, no pueden aplicarse sanciones ni restricciones sobre Cano hasta que el juzgado federal resuelva si le otorga el amparo de manera definitiva.

Por otro lado, si la orden de aprehensión estuviera relacionada con un delito que, por ley, exige prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo serviría para que Cano no sea encarcelado por la autoridad local; en caso de ser detenido, quedaría bajo la custodia y supervisión del juzgado de distrito federal, y ya no de la autoridad estatal o local.

Antecedentes de Natanael Cano

La reciente controversia judicial se suma a antecedentes que el intérprete de “O me voy o te vas” ha enfrentado en Sonora.

No es la primera vez que el músico enfrenta procesos judiciales. (Foto: RS)

El 29 de marzo de 2024, Natanael Cano fue detenido por la Policía Municipal de Hermosillo cuando conducía un automóvil Dodge Charger rojo, sin placas, a exceso de velocidad por el bulevar José María Morelos.

Durante el incidente, registrado en video, el cantante ofreció dinero a los agentes para evitar una sanción. El propio Cano difundió el material en sus historias privadas de Instagram, el cual fue filtrado y viralizado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y la apertura de un proceso penal por cohecho.

Las consecuencias inmediatas incluyeron la vinculación a proceso penal, la obligación de firmar periódicamente en un juzgado y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Cano no recibió prisión preventiva gracias a un amparo, pero enfrentó restricciones y vigilancia judicial. La defensa propuso reparar el daño mediante una entrega económica al fondo de administración de justicia y a una fundación, propuesta rechazada por el juez por considerarla insuficiente y por no haber una evaluación previa del imputado.

En ese mismo caso, siete policías municipales también fueron vinculados a proceso penal por cohecho e incumplimiento de deber legal al aceptar el soborno. Los agentes recibieron suspensiones, medidas cautelares y multas económicas.

Natanael Cano. Cortesía Breakfast Live

Si el caso sigue activo, las sanciones que podrían imponerse a Cano, conforme a la legislación mexicana oscilan entre multas y prisión de 3 meses a 14 años, dependiendo del monto involucrado en el soborno.

Natanael Cano ha estado involucrado en otros incidentes de carácter social y legal, como estacionar su automóvil en lugares reservados para personas con discapacidad.

En 2023, circularon rumores sobre un presunto altercado con disparos de arma de fuego en Cancún, aunque tanto Cano como su equipo negaron su participación y no existen pruebas administrativas ni judiciales en su contra por ese caso.