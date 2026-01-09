Ex alcaldesa de Morena recibe empujón y críticas en Saltillo durante celebración

Flores había convocado previamente a sus seguidores con un discurso confrontativo, lo que habría incrementado la polarización.

La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue agredida y abucheada por asistentes durante la celebración del Día de Reyes en la Plaza de Armas de Saltillo, en un incidente que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo una mujer se aproxima a la exfuncionaria y la empuja mientras un grupo de personas corea consignas para exigirle que se retire del lugar.

El episodio ocurrió mientras Flores realizaba una transmisión en vivo y lanzaba mensajes críticos contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con los videos, tras el empujón se escuchan gritos como “¡fuera, fuera!” y acusaciones de supuesta violencia policial, aunque el evento continuó sin mayores altercados y no se reportaron personas detenidas.

¿Qué ocurrió con Tania Flores tras el incidente?

Luego del empujón, la exalcaldesa denunció públicamente que fue agredida por personas que, según su versión, habrían sido enviadas por el gobierno estatal.

El altercado ocurrió durante la celebración del Día de Reyes en la Plaza de Armas de Saltillo. Crédito: Especial

También reprochó la actuación de la policía, señalando que los elementos presenciaron el hecho sin intervenir.

Pese a la tensión generada, el reparto de la Rosca de Reyes se desarrolló con normalidad. Al evento acudieron el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, aunque el mandatario estatal permaneció únicamente unos minutos antes de continuar con actividades oficiales dentro del Palacio de Gobierno.

Previo al festejo, Flores había convocado a sus seguidores a acudir a la plaza a través de redes sociales, utilizando un discurso confrontativo dirigido directamente al gobernador, lo que habría incrementado el ambiente de polarización entre los asistentes.

La situación generó tensión momentánea, pero no derivó en enfrentamientos mayores ni detenciones.

Acusaciones contra la exalcaldesa de Múzquiz

Tania Flores Guerra enfrenta diversos señalamientos legales relacionados con su gestión al frente del Ayuntamiento de Múzquiz (2022–2024). Entre las principales acusaciones que se investigan se encuentran:

Presunto desvío de recursos públicos

Asignación irregular de obra pública

Supuestos contratos fantasma

Posible ejercicio abusivo de funciones

Irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado

Las investigaciones son llevadas por la Fiscalía Anticorrupción y otras instancias estatales. La exalcaldesa ha negado los señalamientos y sostiene que se trata de una persecución política.

¿Qué sigue en el proceso legal de Tania Flores?

En diciembre de 2025, Flores Guerra fue vinculada a proceso tras comparecer ante un juez en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.

“El caso de Tania Flores es uno de los procesos más relevantes en combate a la corrupción en Coahuila.

La jueza determinó que existían elementos suficientes para que el proceso continuara y fijó un plazo inicial de dos meses para la investigación complementaria, con posibilidad de ampliarse hasta seis.

Como medida cautelar, la exalcaldesa deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, aunque podrá continuar su defensa en libertad.

Mientras avanzan los procedimientos legales, el incidente ocurrido en Saltillo reavivó la polémica pública en torno a su figura y profundizó la confrontación política en el estado.