Maya y María Karunna de Caló recuerdan que el asesinato de su papá, el actor Roberto Hill, quedó impune: “Ya ni le movemos”

Las hijas de Roberto Hill han recurrido a la tanatología y a ejercicios espirituales como apoyo clave para superar el proceso de duelo tras el asesinato de su padre (IG)

A casi veinte años del asesinato, el caso de Roberto Hill, reconocido actor mexicano cuyo crimen aún permanece impune, continúa marcando la vida de sus hijas Maya Karunna y María Karunna, integrantes del grupo musical Caló.

Ambas comparten que el vacío dejado por la ausencia de justicia ha sido tan doloroso como la propia pérdida, obligándolas a enfrentar un complejo proceso de duelo y resiliencia.

El asesinato de José Roberto Hill del Rivero ocurrió el 20 de diciembre de 2005, cuando tenía 60 años, en su domicilio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Hasta hoy, las autoridades desconocen tanto al responsable como el motivo del crimen, una situación que mantiene abierto el sufrimiento de la familia.

El asesinato de Roberto Hill en 2005 en la Ciudad de México sigue sin resolución y sus hijas Maya y María Karunna enfrentan el dolor de la impunidad (Archivo)

Un caso archivado y el dolor que persiste

María Karunna reveló recientemente al programa Ventaneando que, durante los años posteriores al asesinato, hubo un seguimiento inicial del caso por parte de las autoridades. Sin embargo, el expediente terminó estancado sin resolverse.

Según María, “Fueron dos años de seguimiento y se quedó como caso inconcluso. La verdad ya ni le movemos. Creo que la justicia divina se hace cargo de la gente que hace mal. Él está con papá Dios porque fue un gran ser humano”.

Maya Karunna resalta que el legado de valores de Roberto Hill, como el perdón y la resiliencia, ha sido fundamental para afrontar su pérdida en medio de la impunidad (IG)

El hallazgo del cuerpo de Roberto Hill fue realizado por una trabajadora del servicio de limpieza días después de que se reportara su desaparición. Según la información oficial, el actor fue encontrado con golpes, envuelto en una cobija y oculto dentro de un clóset. La empleada dio aviso inmediato a los servicios de emergencia y a la policía.

Maya Karunna, por su parte, compartió que el proceso de asimilar el asesinato fue acompañado de un esfuerzo consciente por enfocarse en el legado de valores inculcados por su padre.

Señaló: “Nos quedamos con las bases que nos inculcó mi papá, que es el perdón. No el perdón a la persona que lo hizo, sino por nosotras, porque si no te puedes enfermar”.

Las hermanas Maya y María Karunna, integrantes de Caló, destacan la ausencia de justicia por el crimen de su padre Roberto Hill tras casi dos décadas (IG)

Unión entre hermanas para sobrellevar el duelo

Ambas hermanas detallaron que han recurrido a distintas formas de apoyo, entre ellas, la terapia con tanatólogos y ejercicios espirituales, como parte esencial para continuar adelante.

Maya expresó: “Hicimos mucho trabajo personal y espiritual, ejercicios, mil cosas. Somos muy resilientes y muy echadas para delante. Nos mantenemos unidas, viendo hacia adelante, pensando que así nos quiere ver nuestro papá, vernos como estamos ahorita”.

Una trayectoria en la pantalla mexicana

Roberto Hill nació el 13 de enero de 1945 en la Ciudad de México y desarrolló una carrera en cine, teatro y televisión desde 1964 hasta su muerte. Participó en cintas como “Cristo 70” y “Ha entrado una mujer”, además de reconocidas telenovelas y programas unitarios como “Mujer, casos de la vida real”.

Roberto Hill se distinguió por una prolífica carrera en cine, teatro y televisión mexicana, participando en películas como “Cristo 70” y telenovelas emblemáticas (Archivo)

Estuvo casado con Margarita Bauche, con quien tuvo dos hijas, y era tío de la actriz Vanessa Bauche.