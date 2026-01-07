Mar Contreras revela cuál es la enfermedad cuyo tratamiento ideal ha sido difícil de encontrar

Mar Contreras lleva días en cama (IG/@marcontrerasof)

La actriz y cantante Mar Contreras alertó a sus seguidores al comunicar en redes sociales que se encuentra atravesando un cuadro de bronquitis.

La noticia surgió tras varios días de inactividad pública y generó preocupación entre sus admiradores, ante la gravedad potencial de esta afección respiratoria. El propio mensaje de Contreras dejó claro que no se siente muy bien, aunque experimentó una ligera mejoría después de modificar su tratamiento.

Mañana será un día crucial para Mar Contreras

(IG: @marcontrerasof)

Y es que, en mensajes pasados, la ex concursante de La Casa de los Famosos había manifestado que su salud no mejoraba y que incluso en muchas ocasiones había llegado a casi 40 grados de temperatura.

En su publicación más reciente en su cuenta de Instagram, Mar Contreras explicó: “Anoche pude dormir mejor gracias al cambio de tratamiento que no estaba funcionando”, relató la intérprete, quien explicó que lleva días postrada en cama.

También, soltó que el día de mañana será crucial para su salud, dando a entender que esperan que su nuevo tratamiento funcione a la perfección.

¿Qué tan peligrosa es la bronquitis?

La bronquitis es una enfermedad que, si no se atiende, puede ser peligrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bronquitis es una inflamación de los bronquios, los conductos que transportan el aire hacia los pulmones. Esta condición puede ser aguda o crónica. La forma aguda suele desarrollarse tras una infección respiratoria y provoca tos persistente, producción de mucosidad, molestias en el pecho y dificultad para respirar.

En cambio, la bronquitis crónica, asociada al tabaquismo y a la exposición prolongada a contaminantes, se caracteriza por síntomas que duran al menos tres meses y se repiten durante dos años consecutivos.

La bronquitis aguda es común y, en la mayoría de los casos, mejora sin complicaciones graves. Sin embargo, la bronquitis crónica representa una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y puede limitar de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen. Los niños, adultos mayores y personas con inmunosupresión presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Riesgos y complicaciones de la bronquitis

- (Imagen ilustrativa Infobae)

La bronquitis aguda puede derivar en neumonía si la infección se extiende a los pulmones. Los síntomas graves como fiebre alta, dificultad intensa para respirar o sangre en el esputo requieren atención médica inmediata. Por su parte, la bronquitis crónica incrementa el riesgo de infecciones respiratorias recurrentes y deterioro progresivo de la función pulmonar.

La exposición continua al humo de tabaco y contaminantes ambientales representa uno de los factores más determinantes para su aparición.

La prevención incluye evitar el tabaquismo, reducir la exposición a irritantes pulmonares y mantener al día las vacunas respiratorias. El tratamiento depende de la causa y la gravedad, e incluye desde reposo y líquidos hasta medicamentos inhalados en casos persistentes. Consultar a un profesional de la salud ante síntomas persistentes o graves es esencial para evitar complicaciones mayores.