La cuesta de enero: cuáles son las fuentes de proteínas más económicas para nutrirse bien a costos accesibles Imagen Ilustrativa Infobae)

La subida de precios tras las fiestas impacta el bolsillo de millones de familias en México, donde la carne y el pescado se han vuelto productos casi de lujo.

Ante este escenario, la búsqueda de fuentes de proteína económicas y saludables se convierte en una prioridad para muchos hogares.

¿Por qué la proteína es esencial?

La proteína resulta indispensable para la reparación de tejidos, el funcionamiento metabólico y la sensación de saciedad tras las comidas. Según la nutrióloga Knubian Gatlin del Hospital Houston Methodist, los alimentos de origen animal como los huevos, la carne y los lácteos se consideran “completos” porque contienen los nueve aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar. Un solo huevo aporta aproximadamente 6 gramos de proteína y nutrientes clave, además de ser práctico y versátil en la cocina.

“Los huevos ofrecen una combinación ideal de aminoácidos esenciales y son fáciles de preparar, lo que ayuda a mantener el nivel de azúcar estable si se incluyen en el desayuno”, destacó Gatlin. Sin embargo, al alza de precios se suma la necesidad de buscar alternativas accesibles.

¿Por qué la proteína es esencial? — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteínas vegetales: ¿una opción real?

La mayoría de las proteínas vegetales no contienen todos los aminoácidos esenciales en una sola fuente, por lo que se les denomina “incompletas”. A pesar de esto, Gatlin explicó que, al combinar diferentes tipos de vegetales, cereales y leguminosas a lo largo del día, es posible lograr un perfil proteico completo.

Entre las ventajas de las proteínas de origen vegetal se encuentran el contenido de fibra, vitaminas y minerales que no siempre aportan los alimentos animales. Las leguminosas, además, suelen ser más económicas y rendidoras.

Las 9 fuentes de proteína más accesibles según expertos

La nutrióloga del Hospital Houston Methodist recomendó considerar nueve alternativas económicas para sustituir o complementar la carne y los huevos:

Leguminosas: Frijoles, lentejas, chícharos, garbanzos y soya texturizada ofrecen proteína y fibra a un costo bajo. Una bolsa de frijoles rinde hasta 13 porciones. Nueces y semillas: Almendras, chía, linaza, pistaches y semillas de calabaza aportan grasas saludables y micronutrientes. La variedad ayuda a equilibrar los aminoácidos consumidos. Lácteos bajos en grasa: Requesón, leche descremada y yogur griego son fuentes completas y menos costosas que la carne. Cereales integrales: Pan y arroz integral, amaranto, avena y quinoa suman proteína, fibra y minerales. Combinarlos con leguminosas mejora el perfil nutricional. Pescado enlatado: Sardinas, atún, caballa y salmón resultan más accesibles que el pescado fresco y contienen ácidos grasos omega 3. Levadura nutricional: Este producto, encontrado en polvo o en hojuelas, es una proteína completa y fuente de vitamina B12. Polvos de proteína: Suplementos a base de soya, chícharo o suero pueden ayudar a cubrir requerimientos diarios, siempre bajo orientación profesional. Verduras sin almidón: Brócoli, espinaca, acelgas y berros suman pequeñas cantidades de proteína y nutrientes esenciales. Hongos: Shiitake, ostión y portobello no sobresalen por su proteína, pero sí aportan vitamina D, un nutriente poco presente en fuentes vegetales.

Las 9 fuentes de proteína más accesibles según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mejorar la calidad proteica en una dieta económica

Gatlin sugirió que la clave está en la combinación inteligente de alimentos. Por ejemplo, mezclar frijoles con arroz integral o incluir nueces y semillas junto a verduras permite obtener todos los aminoácidos necesarios sin recurrir siempre a productos de origen animal.

Algunas opciones vegetales como la quinoa, el amaranto, la espirulina y los productos de soya (tofu, tempeh, edamame) sí ofrecen un perfil de proteína completo por sí solas. La variedad y el equilibrio entre grupos de alimentos resultan fundamentales para una alimentación saludable y accesible.

Consejos prácticos para el supermercado

Revisar precios por kilo y optar por presentaciones a granel.

Preferir productos de temporada y marcas propias del supermercado.

Evitar procesados que suman costos y reducen el valor nutricional.

El consumo estratégico de proteínas vegetales y algunos productos animales como lácteos bajos en grasa o pescado enlatado puede reducir el gasto semanal sin comprometer la nutrición. Consultar a profesionales de la salud siempre es recomendable al realizar cambios importantes en la dieta.