Día de las y los Enfermeros: Martí Batres asegura que 26 mil profesionales fueron ascendidos en el ISSSTE

El personal de enfermería participa en prácticamente todas las áreas de atención, desde la prevención y vacunación hasta emergencias y cirugías.

En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que 26 mil profesionales de enfermería han sido ascendidos dentro de la institución.

El anuncio se realizó durante la inauguración de una nueva Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Quintana Roo, y fue difundido a través de sus redes sociales oficiales.

Mensaje institucional durante inauguración en Quintana Roo

Desde Playa del Carmen, Martí Batres encabezó la apertura de una unidad médica de primer nivel, acto en el que destacó el papel del personal de enfermería en la operación diaria de los servicios de salud del ISSSTE.

En su mensaje, señaló que enfermeras y enfermeros participan en prácticamente todas las áreas de atención, desde la prevención y vacunación hasta la atención de emergencias y cirugías.

Martí Batres destacó que enfermeras y enfermeros son un componente clave para garantizar la atención a la derechohabiencia (@MartiBatres)

El funcionario subrayó que el personal de enfermería es un componente clave para garantizar la atención a la derechohabiencia y el funcionamiento continuo de las unidades médicas en todo el país.

Ascensos laborales en el ISSSTE

De acuerdo con lo informado por el titular del ISSSTE, 26 mil enfermeras y enfermeros han sido beneficiados con ascensos, como parte de las acciones institucionales enfocadas en el fortalecimiento del personal de salud.

Estas medidas forman parte de una estrategia orientada a reconocer la experiencia, la capacitación y la trayectoria laboral del personal de enfermería.

A pesar de los reconocimientos, el personal de enfermería enfrenta déficit de personal, sobrecarga laboral y jornadas extensas, especialmente en hospitales de alta demanda.

El anuncio se da en un contexto de ampliación de infraestructura médica y apertura de nuevas unidades de atención familiar, con el objetivo de mejorar la cobertura y los servicios de salud para los trabajadores del Estado.

Dos fechas de conmemoración en México

En México, el Día de la Enfermera y el Enfermero se conmemora en dos fechas.

El 6 de enero es la celebración histórica, establecida en 1931 por José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez, como un reconocimiento al trabajo del personal de enfermería.

Esta fecha mantiene un valor cultural arraigado en el país.

Por otro lado, el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, en honor al nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.

El 6 de enero se conmemora en México el Día de la Enfermera y el Enfermero, en reconocimiento a su labor esencial en el sistema de salud. (Gobierno de México)

Esta fecha es reconocida a nivel mundial y ha sido adoptada por diversas instituciones federales como referencia oficial.

Retos persistentes del personal de enfermería en el sector público

Pese a los reconocimientos y anuncios institucionales, el personal de enfermería del sector público enfrenta diversas problemáticas estructurales.

Entre las principales se encuentran la falta de personal suficiente, lo que deriva en sobrecarga laboral y jornadas extensas, especialmente en hospitales de alta demanda.

A ello se suman esquemas de contratación temporal, salarios desiguales entre instituciones y limitadas oportunidades de capacitación y ascenso.

Asimismo, en algunas unidades médicas persiste la escasez de insumos y equipo, lo que complica la atención y aumenta el desgaste físico y emocional del personal.

Enfermeras y enfermeros enfrentan déficit de personal y sobrecarga laboral, especialmente en hospitales de alta demanda. (Facebook/UNAM.MX.Oficial)

Principales problemáticas del personal de enfermería en el sector público:

Déficit de personal y exceso de carga laboral

Contrataciones temporales y falta de estabilidad

Diferencias salariales entre instituciones

Escasez de insumos y equipo médico

Limitadas oportunidades de desarrollo profesional

La conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero vuelve a colocar en la agenda pública tanto el reconocimiento a su labor como la discusión sobre los desafíos pendientes para mejorar sus condiciones de trabajo en el sistema de salud.