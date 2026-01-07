México

Día de las y los Enfermeros: Martí Batres asegura que 26 mil profesionales fueron ascendidos en el ISSSTE

Los salarios no siempre corresponden con el nivel de responsabilidad y formación del personal médico, generando desigualdades entre instituciones

Guardar
El personal de enfermería participa
El personal de enfermería participa en prácticamente todas las áreas de atención, desde la prevención y vacunación hasta emergencias y cirugías.

En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que 26 mil profesionales de enfermería han sido ascendidos dentro de la institución.

El anuncio se realizó durante la inauguración de una nueva Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Quintana Roo, y fue difundido a través de sus redes sociales oficiales.

Mensaje institucional durante inauguración en Quintana Roo

Desde Playa del Carmen, Martí Batres encabezó la apertura de una unidad médica de primer nivel, acto en el que destacó el papel del personal de enfermería en la operación diaria de los servicios de salud del ISSSTE.

En su mensaje, señaló que enfermeras y enfermeros participan en prácticamente todas las áreas de atención, desde la prevención y vacunación hasta la atención de emergencias y cirugías.

Martí Batres destacó que enfermeras y enfermeros son un componente clave para garantizar la atención a la derechohabiencia (@MartiBatres)

El funcionario subrayó que el personal de enfermería es un componente clave para garantizar la atención a la derechohabiencia y el funcionamiento continuo de las unidades médicas en todo el país.

Ascensos laborales en el ISSSTE

De acuerdo con lo informado por el titular del ISSSTE, 26 mil enfermeras y enfermeros han sido beneficiados con ascensos, como parte de las acciones institucionales enfocadas en el fortalecimiento del personal de salud.

Estas medidas forman parte de una estrategia orientada a reconocer la experiencia, la capacitación y la trayectoria laboral del personal de enfermería.

A pesar de los reconocimientos,
A pesar de los reconocimientos, el personal de enfermería enfrenta déficit de personal, sobrecarga laboral y jornadas extensas, especialmente en hospitales de alta demanda.

El anuncio se da en un contexto de ampliación de infraestructura médica y apertura de nuevas unidades de atención familiar, con el objetivo de mejorar la cobertura y los servicios de salud para los trabajadores del Estado.

Dos fechas de conmemoración en México

En México, el Día de la Enfermera y el Enfermero se conmemora en dos fechas.

El 6 de enero es la celebración histórica, establecida en 1931 por José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez, como un reconocimiento al trabajo del personal de enfermería.

Esta fecha mantiene un valor cultural arraigado en el país.

Por otro lado, el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, en honor al nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.

El 6 de enero se
El 6 de enero se conmemora en México el Día de la Enfermera y el Enfermero, en reconocimiento a su labor esencial en el sistema de salud. (Gobierno de México)

Esta fecha es reconocida a nivel mundial y ha sido adoptada por diversas instituciones federales como referencia oficial.

Retos persistentes del personal de enfermería en el sector público

Pese a los reconocimientos y anuncios institucionales, el personal de enfermería del sector público enfrenta diversas problemáticas estructurales.

Entre las principales se encuentran la falta de personal suficiente, lo que deriva en sobrecarga laboral y jornadas extensas, especialmente en hospitales de alta demanda.

A ello se suman esquemas de contratación temporal, salarios desiguales entre instituciones y limitadas oportunidades de capacitación y ascenso.

Asimismo, en algunas unidades médicas persiste la escasez de insumos y equipo, lo que complica la atención y aumenta el desgaste físico y emocional del personal.

Enfermeras y enfermeros enfrentan déficit
Enfermeras y enfermeros enfrentan déficit de personal y sobrecarga laboral, especialmente en hospitales de alta demanda. (Facebook/UNAM.MX.Oficial)

Principales problemáticas del personal de enfermería en el sector público:

  • Déficit de personal y exceso de carga laboral
  • Contrataciones temporales y falta de estabilidad
  • Diferencias salariales entre instituciones
  • Escasez de insumos y equipo médico
  • Limitadas oportunidades de desarrollo profesional

La conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero vuelve a colocar en la agenda pública tanto el reconocimiento a su labor como la discusión sobre los desafíos pendientes para mejorar sus condiciones de trabajo en el sistema de salud.

Temas Relacionados

ISSSTEMartí BatresEnfermerosSalud PúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

A pesar de los reportes oficiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, el gobernador afirmó en entrevista con medios que son cuatro los desaparecidos

Confirman la localización de cuatro

Marcelo Ebrard arranca actividades de 2026 en la Secretaría de Economía con Rosca de Reyes

El secretario subrayó que este año estará lleno desafíos y oportunidades para la política económica y comercial de México

Marcelo Ebrard arranca actividades de

Suprema Corte determina que las protestas no necesitan autorización previa

El tribunal resalta que las autoridades no pueden condicionar la realización de manifestaciones ni sancionar actos espontáneos por la ausencia de avisos

Suprema Corte determina que las

¿Qué se debe hacer con los muñequitos de plástico de la Rosca de Reyes?

Cada 6 de enero, los mexicanos llevan a cabo esta deliciosa tradición

¿Qué se debe hacer con

Beca Rita Cetina 2026: Tips durante el registro de enero para alumnos de primaria

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria este mes para que alumnos de primaria puedan integrarse

Beca Rita Cetina 2026: Tips
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinaron a más de 340

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Andrés Johnson por

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Jay de la Cueva recuerda cuando suplió a Alex Lora y El Tri a sus 6 años: “Me subí a tocar”

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

DEPORTES

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón