México

¿Cómo obtener el descuento del 50% en el agua en CDMX? Estos son los requisitos y fechas clave

Conoce quiénes pueden acceder, qué documentos se necesitan y por qué es clave tramitarlo desde el primer bimestre del año

Guardar
Conoce quiénes pueden acceder, qué
Conoce quiénes pueden acceder, qué documentos se necesitan y por qué es clave tramitarlo desde el primer bimestre del año

El inicio de cada año representa un reto para la economía familiar, especialmente por la acumulación de gastos de diciembre y el pago de servicios e impuestos. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México aplica un descuento del 50 por ciento en el pago del agua como parte de su política de apoyos fiscales dirigida a los sectores más vulnerables de la población.

Este beneficio, administrado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), busca reducir la carga económica de hogares con ingresos limitados y facilitar el cumplimiento oportuno de obligaciones básicas como el suministro de agua potable.

¿Quiénes pueden acceder al descuento del 50% en el agua?

El apoyo no es generalizado. De acuerdo con los lineamientos oficiales, está dirigido exclusivamente a personas que acrediten encontrarse en alguna condición de vulnerabilidad social o económica. Los grupos que pueden solicitarlo son:

  • Adultos mayores de 60 años.
  • Personas con discapacidad permanente.
  • Viudas sin ingresos suficientes.
  • Jubilados y pensionados registrados en el sistema.
  • Hogares en situación de vulnerabilidad económica, conforme a la evaluación de la SAF.

Las autoridades capitalinas precisan que el beneficio solo aplica para inmuebles de uso habitacional y se refleja directamente en la boleta bimestral del servicio de agua, siempre que el trámite haya sido aprobado.

El descuento del 50% en
El descuento del 50% en el pago del agua en la Ciudad de México aplica para grupos vulnerables y puede tramitarse ante la Tesorería capitalina o en línea, siempre que se acredite la condición correspondiente y el inmueble sea de uso habitacional

Requisitos indispensables para tramitar el beneficio

Para acceder al descuento del 50 por ciento es necesario presentar documentación que acredite la identidad del solicitante, su domicilio y la condición que da derecho al apoyo. Entre los requisitos principales se encuentran:

  • Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.
  • Comprobante de domicilio en la Ciudad de México.
  • Documento que acredite la condición correspondiente:
    • Credencial del INAPAM.
    • Constancia médica de discapacidad permanente.
    • Resolución o comprobante de pensión o jubilación.
  • Estar al corriente en el pago del agua o regularizar cualquier adeudo al momento de la solicitud.

Contar con los datos actualizados ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) es clave para evitar retrasos o rechazos en el trámite.

¿Dónde y cómo se solicita el descuento?

El procedimiento puede realizarse de dos formas:

  • En línea, a través del portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
  • De manera presencial, en oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México o en módulos de atención ciudadana.

Una vez aprobado, el descuento se aplica de forma bimestral en el recibo de agua del inmueble registrado.

Fechas clave y consideraciones importantes

Aunque el descuento puede mantenerse durante todo el año mientras subsista la condición que lo origina, las autoridades recomiendan tramitarlo al inicio del ejercicio fiscal, idealmente durante el primer bimestre (enero-febrero), para aprovecharlo desde los primeros cobros del año.

El descuento del 50% en
El descuento del 50% en el pago del agua en la Ciudad de México aplica para grupos vulnerables y puede tramitarse ante la Tesorería capitalina o en línea, siempre que se acredite la condición correspondiente y el inmueble sea de uso habitacional

Es importante considerar que:

  • El beneficio no es automático y debe solicitarse expresamente.
  • Solo aplica a viviendas habitacionales, no a inmuebles comerciales.
  • Si el beneficiario deja de cumplir con los requisitos (por ejemplo, pierde el estatus de pensionado), el descuento puede ser cancelado.

El descuento del 50 por ciento en el pago del agua en la CDMX representa un apoyo fiscal relevante para miles de hogares. Tramitarlo a tiempo y con la documentación correcta puede significar un ahorro sustancial en un servicio básico durante todo el año.

Temas Relacionados

Pago del aguadescuentoCDMXGobierno de la CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar caldo de pollo antigripal y alto en proteínas así como vitaminas de verduras de hojas verdes

La ciencia respalda su poder hidratante, su capacidad para liberar las vías respiratorias y su aporte de nutrientes

Cómo preparar caldo de pollo

Tostadas de plátano macho con frijoles: la receta mexicana y sin gluten que te encantará

Un giro a este antojito mexicano sorprenderá a tus seres queridos

Tostadas de plátano macho con

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: autoridades desalojan refugio animal en la carretera México-Toluca, hay cierre a la circulación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Gobierno de CDMX realizará recorrido por Mercado de Sonora para garantizar que ya no hay venta de animales

Desde el 1 de enero del 2026 entró en vigor la prohibición del comercio de seres sintientes en apego a la Ley de Protección y Bienestar Animal

Gobierno de CDMX realizará recorrido

Temblor hoy 7 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 7 de enero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales aseguran y destruyen

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez revela cómo ayudó

Eugenio Derbez revela cómo ayudó a su hija Aislinn a transitar el duelo por la muerte de su madre

Arrestan de nuevo a Tekashi 6ix9ine y presume que compartirá cárcel con Nicolás Maduro: “¡Quiero bailar con él!”

Jessica Bustos denuncia amenazas tras proceder contra Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual: “Tengo miedo”

Hijo de Juan Gabriel reacciona al video viral del ‘doble’ parisino del Divo de Juárez: “Nos están faltando al respeto”

Excompañero de Patricio Borghetti en ‘VLA’ revela que una crisis de salud detonó su salida del matutino

DEPORTES

Lanzan serie televisiva dedicada a

Lanzan serie televisiva dedicada a los Toros Neza: dónde verla y cuándo se estrena

Cuartos de final Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde ver los juegos en México

Charlyn Corral se posiciona como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo según la IFFHS

La Fórmula 1 ajustará su formato de clasificación en 2026 ante la llegada de Cadillac y Checo Pérez

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México