¿Cómo obtener el descuento del 50% en el agua en CDMX? Estos son los requisitos y fechas clave

Conoce quiénes pueden acceder, qué documentos se necesitan y por qué es clave tramitarlo desde el primer bimestre del año

El inicio de cada año representa un reto para la economía familiar, especialmente por la acumulación de gastos de diciembre y el pago de servicios e impuestos. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México aplica un descuento del 50 por ciento en el pago del agua como parte de su política de apoyos fiscales dirigida a los sectores más vulnerables de la población.

Este beneficio, administrado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), busca reducir la carga económica de hogares con ingresos limitados y facilitar el cumplimiento oportuno de obligaciones básicas como el suministro de agua potable.

¿Quiénes pueden acceder al descuento del 50% en el agua?

El apoyo no es generalizado. De acuerdo con los lineamientos oficiales, está dirigido exclusivamente a personas que acrediten encontrarse en alguna condición de vulnerabilidad social o económica. Los grupos que pueden solicitarlo son:

Adultos mayores de 60 años .

Personas con discapacidad permanente .

Viudas sin ingresos suficientes.

Jubilados y pensionados registrados en el sistema.

Hogares en situación de vulnerabilidad económica, conforme a la evaluación de la SAF.

Las autoridades capitalinas precisan que el beneficio solo aplica para inmuebles de uso habitacional y se refleja directamente en la boleta bimestral del servicio de agua, siempre que el trámite haya sido aprobado.

El descuento del 50% en el pago del agua en la Ciudad de México aplica para grupos vulnerables y puede tramitarse ante la Tesorería capitalina o en línea, siempre que se acredite la condición correspondiente y el inmueble sea de uso habitacional

Requisitos indispensables para tramitar el beneficio

Para acceder al descuento del 50 por ciento es necesario presentar documentación que acredite la identidad del solicitante, su domicilio y la condición que da derecho al apoyo. Entre los requisitos principales se encuentran:

Identificación oficial vigente , como INE o pasaporte.

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México.

Documento que acredite la condición correspondiente: Credencial del INAPAM. Constancia médica de discapacidad permanente. Resolución o comprobante de pensión o jubilación.

Estar al corriente en el pago del agua o regularizar cualquier adeudo al momento de la solicitud.

Contar con los datos actualizados ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) es clave para evitar retrasos o rechazos en el trámite.

¿Dónde y cómo se solicita el descuento?

El procedimiento puede realizarse de dos formas:

En línea , a través del portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

De manera presencial, en oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México o en módulos de atención ciudadana.

Una vez aprobado, el descuento se aplica de forma bimestral en el recibo de agua del inmueble registrado.

Fechas clave y consideraciones importantes

Aunque el descuento puede mantenerse durante todo el año mientras subsista la condición que lo origina, las autoridades recomiendan tramitarlo al inicio del ejercicio fiscal, idealmente durante el primer bimestre (enero-febrero), para aprovecharlo desde los primeros cobros del año.

Es importante considerar que:

El beneficio no es automático y debe solicitarse expresamente.

Solo aplica a viviendas habitacionales , no a inmuebles comerciales.

Si el beneficiario deja de cumplir con los requisitos (por ejemplo, pierde el estatus de pensionado), el descuento puede ser cancelado.

El descuento del 50 por ciento en el pago del agua en la CDMX representa un apoyo fiscal relevante para miles de hogares. Tramitarlo a tiempo y con la documentación correcta puede significar un ahorro sustancial en un servicio básico durante todo el año.