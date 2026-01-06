“No es por ego”: Pepe Aguilar presume una carrera ‘limpia’ y defiende su legado musical

Pepe Aguilar estaría en problemas con la UIF, según Javier Ceriani. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM

Pepe Aguilar reafirmó la integridad de su carrera en una reciente entrevista con The Editorial México, donde aseguró que su historia profesional está marcada por el trabajo y el respeto por el oficio artístico.

El progenitor de Ángela Aguilar y suegro de Christian Nodal enfatizó que su recorrido es fruto de la pasión y la dedicación, y no de la búsqueda de fama o controversia.

“Mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio”: lo que dijo Pepe Aguilar

En conversación con The Editorial México, Pepe Aguilar repasó los momentos clave de su trayectoria.

“La verdad es que mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio en todos los sentidos. Además, tengo muchas ganas de seguir, y no es por aferrado o por ego, sino porque realmente amo lo que hago”, declaró.

Pepe Aguilar performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El cantante, hijo de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, remarcó que el arte y la disciplina son valores que aprendió en familia y que ahora comparte con sus propios hijos.

A pesar de los logros obtenidos, Aguilar se mantiene modesto sobre su lugar en la música nacional:

“Sí tengo mucho tiempo en esto, he producido mucha música y he grabado muchos discos; supongo que la historia que habla por sí sola, pero yo no me considero un gran referente… aunque los números no mienten”.

Sobre sus aprendizajes, el artista compartió:

“Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística. La fama, el dinero y el reconocimiento están de más, pues si no estás enfocado en tu proyecto te puedes perder en cualquier momento y el verdadero reto es a no hacerlo”.

La polémica y la defensa del apellido Aguilar

La declaración de Pepe Aguilar sobre la limpieza de su trayectoria cobra relevancia en un momento donde la familia Aguilar ha estado bajo la lupa mediática.

Las recientes polémicas han puesto en discusión temas relacionados con la vida personal y profesional de sus integrantes, incluyendo a su hija Ángela Aguilar y la exposición de la familia en redes sociales.

A pesar del escrutinio, Pepe Aguilar opta por enfocarse en su legado artístico y en el valor de su trabajo.

Christian Nodal comparte video con Pepe Aguilar en medio de la controversia por la canción de Cazzu. (TikTok)

El famoso, nacido en San Antonio, Texas, pero criado entre Zacatecas y la Ciudad de México, también hizo referencia en dicho medio a su identidad mexicana:

“Ser mexicano lo es todo. Es como entiendo la vida y como me gusta vivirla. Es la pasión por la comida, la cultura, la historia y mucho más. Simplemente, ser mexicano es un privilegio”.