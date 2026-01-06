México

“No es por ego”: Pepe Aguilar presume una carrera ‘limpia’ y defiende su legado musical

El suegro de Nodal aseguró que su legado artístico se ha construido con esfuerzo y honestidad

Guardar
Pepe Aguilar estaría en problemas
Pepe Aguilar estaría en problemas con la UIF, según Javier Ceriani. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM

Pepe Aguilar reafirmó la integridad de su carrera en una reciente entrevista con The Editorial México, donde aseguró que su historia profesional está marcada por el trabajo y el respeto por el oficio artístico.

El progenitor de Ángela Aguilar y suegro de Christian Nodal enfatizó que su recorrido es fruto de la pasión y la dedicación, y no de la búsqueda de fama o controversia.

“Mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio”: lo que dijo Pepe Aguilar

En conversación con The Editorial México, Pepe Aguilar repasó los momentos clave de su trayectoria.

“La verdad es que mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio en todos los sentidos. Además, tengo muchas ganas de seguir, y no es por aferrado o por ego, sino porque realmente amo lo que hago”, declaró.

Pepe Aguilar performs at the
Pepe Aguilar performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El cantante, hijo de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, remarcó que el arte y la disciplina son valores que aprendió en familia y que ahora comparte con sus propios hijos.

A pesar de los logros obtenidos, Aguilar se mantiene modesto sobre su lugar en la música nacional:

“Sí tengo mucho tiempo en esto, he producido mucha música y he grabado muchos discos; supongo que la historia que habla por sí sola, pero yo no me considero un gran referente… aunque los números no mienten”.

Sobre sus aprendizajes, el artista compartió:

“Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística. La fama, el dinero y el reconocimiento están de más, pues si no estás enfocado en tu proyecto te puedes perder en cualquier momento y el verdadero reto es a no hacerlo”.

Pepe Aguilar performs at the
Pepe Aguilar performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La polémica y la defensa del apellido Aguilar

La declaración de Pepe Aguilar sobre la limpieza de su trayectoria cobra relevancia en un momento donde la familia Aguilar ha estado bajo la lupa mediática.

Las recientes polémicas han puesto en discusión temas relacionados con la vida personal y profesional de sus integrantes, incluyendo a su hija Ángela Aguilar y la exposición de la familia en redes sociales.

A pesar del escrutinio, Pepe Aguilar opta por enfocarse en su legado artístico y en el valor de su trabajo.

Christian Nodal comparte video con
Christian Nodal comparte video con Pepe Aguilar en medio de la controversia por la canción de Cazzu. (TikTok)

El famoso, nacido en San Antonio, Texas, pero criado entre Zacatecas y la Ciudad de México, también hizo referencia en dicho medio a su identidad mexicana:

“Ser mexicano lo es todo. Es como entiendo la vida y como me gusta vivirla. Es la pasión por la comida, la cultura, la historia y mucho más. Simplemente, ser mexicano es un privilegio”.

Temas Relacionados

Pepe Aguilarmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Reportan negociaciones entre Pachuca y Chivas por el posible regreso de Erick Gutiérrez

El mediocampista de 30 años no estaría contemplado en el proyecto de Chivas

Reportan negociaciones entre Pachuca y

Autoridades federales buscan que distribuidores de gasolina y gas LP tengan su impacto ambiental vigente

Se inicia la segunda fase del Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo

Autoridades federales buscan que distribuidores

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

La cinta animada fue la sensación en México tras su estreno gracias a la canción ‘Golden’

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este

Transferencias electrónicas bajo la lupa del SAT: cuándo hay multas y cuándo no

No se trata de un nuevo impuesto ni de una sanción automática, sino de un mayor control para detectar ingresos no declarados

Transferencias electrónicas bajo la lupa

Chivas vs Pachuca: día, horario y transmisión del debut en el Clausura 2026

El duelo marcará el inicio del torneo para ambos equipo

Chivas vs Pachuca: día, horario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

ENTRETENIMIENTO

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

Cómo se conocieron Viruta y Capulina y por qué una perrita los unió

Eugenio Derbez celebra operación “quirúrgica” de EEUU en Venezuela: “Estoy muy contento por ellos”

Productora revela el plan en ‘Montse & Joe’ tras la ausencia de Yolanda Andrade: “Hay prioridades”

“Digno de admirar”: niño regala sus juguetes a los Reyes Magos

DEPORTES

Penta Zero Miedo, Dragón Lee

Penta Zero Miedo, Dragón Lee y Rey Mysterio protagonizan el primer WWE RAW del 2026 al ayudar a CM Punk

Reportan negociaciones entre Pachuca y Chivas por el posible regreso de Erick Gutiérrez

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cuándo y dónde ver desde México a los atletas aztecas

Chivas vs Pachuca: día, horario y transmisión del debut en el Clausura 2026

Las Águilas de Mexicali son el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico