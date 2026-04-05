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¿Cómo cuidar las almohadillas de tu perro? Estas son una serie de recomendaciones

Sigue estos pasos para evitar que tu canino sufra algún percance en sus patitas, ya sea por una quemadura o algún corte

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Almohadillas de perro con lesiones y agrietamiento; prevención y tratamiento para el bienestar de las patas caninas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sigue estos pasos para evitar que tu canino sufra algún percance en sus patitas, ya sea por una quemadura o algún corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almohadillas de las patas de los perros son increíblemente resistentes, diseñadas por la naturaleza para soportar caminatas y carreras intensas sin desgastarse, como si fueran zapatos naturales.

Sin embargo, esta zona es extremadamente sensible, por lo que merece cuidados especiales para preservarla en óptimas condiciones y evitar problemas a largo plazo.

No hay que perder de vista que las patas están en contacto constante con el suelo, lo que las expone a grietas, heridas o quemaduras si no les prestamos atención.

Formación de la almohadillas de los perros

Imagen de las patas de un perro, enfocando en el pelaje y las almohadillas. Otras opciones: detalle de patas caninas, cuidado de mascotas, textura de pelaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a información de Anicure España, las almohadillas de las patas de los perros están compuestas por cuatro secciones acolchadas, rellenas de depósitos de grasa que otorgan elasticidad.

Esta estructura amortigua los impactos al correr o saltar, reduciendo el desgaste al apoyarlas en el suelo.

Además, cuentan con glándulas sudoríparas que regulan la temperatura corporal y mantienen la humedad natural, previniendo grietas y sequedad.

Por eso, si notas las almohadillas agrietadas, actúa de inmediato para curarlas: una almohadilla saludable siempre se siente suave pero firme al tacto.

Es común ver a los perros restregando las patas contra el suelo tras hacer sus necesidades, ya que mediante este comportamiento liberan feromonas de las glándulas interdigitales, marcando territorio de forma instintiva y efectiva.

Cómo cuidar las almohadillas de los perros

Imagen de las patas de un perro, enfocando en el pelaje y las almohadillas. Otras opciones: detalle de patas caninas, cuidado de mascotas, textura de pelaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La deshidratación o los objetos punzantes pueden causar grietas y heridas en las almohadillas de los perros. Para protegerlas y repararlas, aplica productos hidratantes como crema específica para patas, aceite de oliva, vaselina, aloe vera, aceite de coco o rosa mosqueta, que nutren y fortalecen esta zona sensible.

La temperatura del suelo juega un rol crucial, ya que el asfalto o hormigón caliente provoca quemaduras graves, al igual que el hielo extremo. Siempre verifica el terreno antes de pasear y evita superficies riesgosas en condiciones climáticas adversas para prevenir daños térmicos.

Otras lesiones comunes incluyen erosiones por roce en suelos duros o ejercicio excesivo, pero la inactividad también puede debilitar la piel, volviéndola más frágil. Por ello, para caminatas larga Anicure España recomienda utilizar bolsas protectoras en sus pies.

Cómo curar una herida en las almohadillas

Almohadillas de perro con lesiones y agrietamiento; prevención y tratamiento para el bienestar de las patas caninas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para curar heridas en las almohadillas de tu perro, Anicure España recomienda empezar limpiando la zona a fondo con agua tibia y jabón neutro, eliminando toda suciedad. Si hay pelo alrededor, recórtalo con cuidado para reducir el riesgo de infecciones.

Luego, desinfecta con una gasa empapada en betadine o solución salina. Aplica una pomada cicatrizante para proteger la herida y acelerar la recuperación, y si es profunda, cubre con una venda ligera para evitar roces con el suelo.

Cambia el vendaje de 2 a 3 veces al día, repitiendo la limpieza y desinfección cada vez, hasta que notes mejoría.

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