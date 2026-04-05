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Pronóstico del tiempo para Puerto Vallarta: domingo soleado este 5 de abril del 2026

La ciudad experimentará valores altos de radiación ultravioleta durante la jornada

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (REUTERS/Christian Ruano)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (REUTERS/Christian Ruano)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las siguientes horas del domingo 5 de abril en Puerto Vallarta.

Durante la jornada se prevé una temperatura máxima de:

  • 30 grados centígrados.

Y una temperatura mínima de:

  • 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones será de:

  • 2% durante el día.
  • 2% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será de:

  • 1% en el transcurso del día
  • 0% en el curso de la noche

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los:

  • 33 kilómetros por hora en el día.
  • 15 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

Así es el clima en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos de México. (Cuartoscuro)
Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos de México. (Cuartoscuro)

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su cercanía con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las frías aguas árticas.

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

  • Planeación anual.
  • Preparación inicial y final.
  • Respuesta durante el evento.
  • Recuperación posterior, incluyendo simulacros.
  • Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

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