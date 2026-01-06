Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

El cadáver fue localizado en un tramo carretero en la Sierra Occidental, cerca del punto donde ocurrió la intercepción, informó la Fiscalía del Estado. (Grupo Corona / YouTube)

El asesinato de Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, ocurrido en la carretera Tonaya-Puerto Vallarta, a la altura del crucero Volcanes en el municipio de Atenguillo, Jalisco, habría sido resultado de un ataque al azar y no por su actividad empresarial, según información de fuentes cercanas a la investigación.

El empresario fue privado de la libertad el 27 de diciembre de 2025 mientras viajaba con su familia. En un principio, se planteó la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con su actividad empresarial; sin embargo, nueva información proporcionada por fuentes cercanas a la investigación apuntaría a que el ataque habría sido al azar y no en un principio por su perfil.

Los nuevos detalles del caso

Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue asesinado en Jalisco. (Redes sociales)

Fuentes cercanas a la investigación, citadas por la periodista Ahtziri Cárdenas en una entrevista con Radio Fórmula, revelaron que la familia de Adrián Corona fue interceptada al azar por un grupo criminal mientras se desplazaba de Tonaya a Puerto Vallarta.

El hecho ocurrió en el tramo carretero Tonaya-Puerto Vallarta, una zona reconocida por tener presencia de células delictivas. De acuerdo con estos testimonios, la selección de la víctima no obedeció a su perfil empresarial ni a motivos de extorsión dirigidos, sino a la dinámica de inseguridad que afecta las carreteras de la región.

“Fuentes muy cercanas a la investigación me dicen que esto fue porque fueron seleccionados al azar [...] Tomaron la carretera en la tarde del viernes 27 de diciembre por iniciativa de la familia para trasladarse de Tonaya a Puerto Vallarta, y tenían que viajar por carreteras estatales precisamente por la Sierra Occidental de Jalisco, una zona muy complicada... (la familia) salieron por la tarde.”

La carretera a Puerto Vallarta es una de las más riesgosas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cuenta la periodista, los criminales detuvieron el vehículo en el que viajaban el empresario, su pareja y sus hijos. Luego separaron a los miembros de la familia y los interrogaron por separado en diferentes cuartos o ranchos.

El interrogatorio, según se sabe, no fue amistoso y hasta ese momento no sabían que se trataba de una familia de empresarios tequileros. Posteriormente, los agresores liberaron al hijo, la hermana y la pareja de Corona, mientras que él permaneció secuestrado.

La familia, tras ser liberada, viajó a Guadalajara para presentar la denuncia y fue entonces cuando comenzaron las labores de búsqueda.

Dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo de Adrián Corona fue encontrado a un costado de la carretera, muy cerca del lugar donde ocurrió el secuestro. Sus restos presentaban lesiones por golpes y heridas de arma de fuego, según reportes de la fiscalía estatal.

(Captura de pantalla)

El asesinato de Adrián Corona causó conmoción en la comunidad de Tonaya y en el sector empresarial de Jalisco. El sepelio se realizó el 1 de enero, tras la entrega del cuerpo por parte de la fiscalía estatal.

Quién era Adrián Corona y el legado de Grupo Corona

Adrián Corona Radillo encabezaba Grupo Corona, empresa fundada en 1954 por Don Armando Corona en Jalisco. La compañía se inició en la destilación artesanal de mezcal, ampliando su portafolio a tequilas, vinos y licores reconocidos a nivel nacional e internacional.

La Fiscalía del Estado confirmó que el homicidio ocurrió en la región Sierra Occidental. (Enrique Muñoz / Facebook)

Entre sus productos más destacados figuran Tequila Reserva Don Armando, Mezcal Reserva Don Armando, Rancho Escondido, Adriano y Dolce Amore, todos ellos galardonados en certámenes internacionales.

El grupo sostiene una relación directa con más de 110 productores de agave y emplea a cientos de personas en la región de Tonaya. Ha implementado prácticas de sostenibilidad y energías limpias en sus procesos productivos y ha renovado su imagen institucional en años recientes.