México

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

El empresario tequilero fue privado de la libertad cuando viajaba con su familia por la carretera Tonaya–Puerto Vallarta

Guardar
El cadáver fue localizado en
El cadáver fue localizado en un tramo carretero en la Sierra Occidental, cerca del punto donde ocurrió la intercepción, informó la Fiscalía del Estado. (Grupo Corona / YouTube)

El asesinato de Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, ocurrido en la carretera Tonaya-Puerto Vallarta, a la altura del crucero Volcanes en el municipio de Atenguillo, Jalisco, habría sido resultado de un ataque al azar y no por su actividad empresarial, según información de fuentes cercanas a la investigación.

El empresario fue privado de la libertad el 27 de diciembre de 2025 mientras viajaba con su familia. En un principio, se planteó la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con su actividad empresarial; sin embargo, nueva información proporcionada por fuentes cercanas a la investigación apuntaría a que el ataque habría sido al azar y no en un principio por su perfil.

Los nuevos detalles del caso

Adrián Corona, presidente de Grupo
Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue asesinado en Jalisco. (Redes sociales)

Fuentes cercanas a la investigación, citadas por la periodista Ahtziri Cárdenas en una entrevista con Radio Fórmula, revelaron que la familia de Adrián Corona fue interceptada al azar por un grupo criminal mientras se desplazaba de Tonaya a Puerto Vallarta.

El hecho ocurrió en el tramo carretero Tonaya-Puerto Vallarta, una zona reconocida por tener presencia de células delictivas. De acuerdo con estos testimonios, la selección de la víctima no obedeció a su perfil empresarial ni a motivos de extorsión dirigidos, sino a la dinámica de inseguridad que afecta las carreteras de la región.

“Fuentes muy cercanas a la investigación me dicen que esto fue porque fueron seleccionados al azar [...] Tomaron la carretera en la tarde del viernes 27 de diciembre por iniciativa de la familia para trasladarse de Tonaya a Puerto Vallarta, y tenían que viajar por carreteras estatales precisamente por la Sierra Occidental de Jalisco, una zona muy complicada... (la familia) salieron por la tarde.”

La carretera a Puerto Vallarta
La carretera a Puerto Vallarta es una de las más riesgosas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cuenta la periodista, los criminales detuvieron el vehículo en el que viajaban el empresario, su pareja y sus hijos. Luego separaron a los miembros de la familia y los interrogaron por separado en diferentes cuartos o ranchos.

El interrogatorio, según se sabe, no fue amistoso y hasta ese momento no sabían que se trataba de una familia de empresarios tequileros. Posteriormente, los agresores liberaron al hijo, la hermana y la pareja de Corona, mientras que él permaneció secuestrado.

La familia, tras ser liberada, viajó a Guadalajara para presentar la denuncia y fue entonces cuando comenzaron las labores de búsqueda.

Dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo de Adrián Corona fue encontrado a un costado de la carretera, muy cerca del lugar donde ocurrió el secuestro. Sus restos presentaban lesiones por golpes y heridas de arma de fuego, según reportes de la fiscalía estatal.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El asesinato de Adrián Corona causó conmoción en la comunidad de Tonaya y en el sector empresarial de Jalisco. El sepelio se realizó el 1 de enero, tras la entrega del cuerpo por parte de la fiscalía estatal.

Quién era Adrián Corona y el legado de Grupo Corona

Adrián Corona Radillo encabezaba Grupo Corona, empresa fundada en 1954 por Don Armando Corona en Jalisco. La compañía se inició en la destilación artesanal de mezcal, ampliando su portafolio a tequilas, vinos y licores reconocidos a nivel nacional e internacional.

La Fiscalía del Estado confirmó
La Fiscalía del Estado confirmó que el homicidio ocurrió en la región Sierra Occidental. (Enrique Muñoz / Facebook)

Entre sus productos más destacados figuran Tequila Reserva Don Armando, Mezcal Reserva Don Armando, Rancho Escondido, Adriano y Dolce Amore, todos ellos galardonados en certámenes internacionales.

El grupo sostiene una relación directa con más de 110 productores de agave y emplea a cientos de personas en la región de Tonaya. Ha implementado prácticas de sostenibilidad y energías limpias en sus procesos productivos y ha renovado su imagen institucional en años recientes.

Temas Relacionados

Adrián CoronaJaliscoGrupo CoronaSeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metrobús CDMX: a qué hora es la última salida de camiones en todas las Líneas por horario especial en apoyo de los Reyes Magos

El transporte público indicó que esta medida aplicará para las siete rutas en operación

Metrobús CDMX: a qué hora

Golpeó a su madre por un terreno y terminó detenido en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca informó sobre la detención de un hombre identificado como G.B.R., acusado de violencia familiar contra su madre en el municipio de Villa de Tututepec

Golpeó a su madre por

Este será el horario de Exatlón México a partir de hoy 5 de enero

Este lunes el equipo azul ganó la ventaja de la Villa 360

Este será el horario de

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: líneas del MB extenderán su servicio en apoyo a los Reyes Magos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Murió el perrito “Chicharrón”, mascota que rescataron de un taxi que se volcó en San Antonio Abad por accidente vial

El cuerpo de Bomberos de la CDMX lamentaron el fallecimiento del animal pese a los intentos de mantenerlo sano tras reunirlo con su familia

Murió el perrito “Chicharrón”, mascota
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro personas con armas,

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Detienen a pareja armada en La Tomatera, Navolato tras denuncia anónima: aseguran fusiles, munición y vehículos robados

Niega municipio de Guadalupe y Calvo que funcionarias hayan disparado al aire durante Año Nuevo

Violencia acecha a empresarios mexicanos: asesinatos de Adrián Corona, Bernardo Bravo y más cimbran al sector

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo sería por ingreso del Cártel de Sinaloa a Chihuahua, señalan autoridades

ENTRETENIMIENTO

Este será el horario de

Este será el horario de Exatlón México a partir de hoy 5 de enero

Anuncian álbum de Vicente Fernández con banda junto a Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, El Recodo, Ana Bárbara y más

María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

DEPORTES

Pedro Caixinha confirma pelea en

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026