Temblor hoy 5 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

    11:06 hsHoy

    A las 04:28 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 19 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 8.5 km.

    Temblor reportado en Guerrero. (SSN)
    Guerrero registra sismo de 4.1 de magnitud

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    El sismo fue detectado por
    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de San Marcos ubicado en Guerrero.

    11:04 hsHoy

    A las 02:38 horas se registró un sismo de magnitud 4.4 a 97 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, con una latitud de 16.00° y una longitud de -99.002, así como una profundidad de 13.2 km.

    Temblor reportado en Guerrero. (SSN)
    Se registra sismo en San Marcos, Guerrero

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    El sismo fue detectado por
    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.4 de magnitud en el municipio de San Marcos ubicado en Guerrero.

