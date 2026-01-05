Temblor hoy 5 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

A las 04:28 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 19 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 8.5 km.
A las 02:38 horas se registró un sismo de magnitud 4.4 a 97 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, con una latitud de 16.00° y una longitud de -99.002, así como una profundidad de 13.2 km.
