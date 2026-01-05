Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija que habría cumplido 38 años: “Tu luz no se apagó”

Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara, falleció en 2019 debido a complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico, enfermedad que la aquejó por más de 20 años (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

La presentadora Rocío Sánchez Azuara compartió un sentido homenaje este 5 de enero para honrar a su hija Daniela, quien habría alcanzado los 38 años. Aunque Daniela falleció en 2019, la conductora enfatizó que el lazo que las une permanece intacto, gracias al amor incondicional y al recuerdo constante.

En palabras de Sánchez Azuara publicadas en su cuenta de Instagram:

“Mi amada Nanys: A 7 años de tu regreso a la luz, tu alma vive en Dios, y tu presencia me acompaña en cada paso. El amor nos une más allá del tiempo y tu luz no se apagó: me acompaña, me cuida y me guía cada día. Feliz cumpleaños”.

La muerte de Daniela marcó profundamente a su familia. Este 2026 se cumplirán siete años desde su partida. El deceso ocurrió por complicaciones asociadas al lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que le diagnosticaron cuando tenía solo 12 años y con la que convivió durante más de dos décadas.

Rocío Sánchez Azuara rinde homenaje a su hija Daniela en el día que habría cumplido 38 años, compartiendo emotivas palabras en redes sociales (IG)

Una agresiva enfermedad y cuidados extremos para Daniela

En una entrevista brindada a Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Rocío Sánchez Azuara explicó las dificultades del tratamiento y la naturaleza del padecimiento:

“Fueron 20 años desde que la diagnosticaron, es una enfermedad incurable, existe un tratamiento para sobrellevarlo, pero no para curarlo y menos para el lupus que tenía Daniela, que es el más peligroso, porque ataca todos los órganos importantes del cuerpo”.

La familia reorganizó completamente su vida para adaptarse a las necesidades de Daniela. Durante los últimos dos años, la situación se tornó especialmente compleja, ya que no podían acercarse a ella si presentaban cualquier condición infecciosa, debido a la gravedad de la enfermedad.

La conductora de TV Azteca destaca el lazo inquebrantable con su hija, resaltando el amor incondicional y el recuerdo constante como parte de su homenaje (IG: rocio_sazuara)

“Prácticamente vives en una burbuja sin estarlo, no puedes, ni debes acercarte a ellos si tienes alguna enfermedad que le puedas contagiar, la alimentación. Desinfectar la casa, todo lo que se vive ahora con el Covid, forma parte de mi vida desde hace 20 años”, detalló la conductora, citada por El minuto que cambió mi destino.

TV Azteca y la comunidad cercana a la presentadora han acompañado el recuerdo de Daniela, cuya memoria continúa presente en cada mensaje y en cada imagen compartida.

Una infección que complicó su estado

La vida de Daniela Santiago Sánchez estuvo marcada por una lucha constante contra el lupus eritematoso sistémico.

Daniela recibió atención médica especializada tras la detección temprana de la enfermedad. A lo largo de su vida, experimentó crisis de salud que requirieron hospitalizaciones frecuentes y tratamientos intensivos. En agosto de 2019, una infección grave complicó su estado, lo que motivó su ingreso a un hospital de Ciudad de México.

La familia de Daniela adaptó su vida y su hogar por más de dos décadas para hacer frente a los retos diarios del lupus eritematoso sistémico (IG)

Rocío Sánchez Azuara compartió públicamente el impacto emocional de acompañar el proceso de su hija. En entrevistas recogidas por ¡HOLA!, la presentadora destacó la actitud positiva y la resiliencia de Daniela, a quien describió como una persona capaz de brindar amor y fortaleza a quienes la rodearon.

“Daniela fue una guerrera”, expresó Sánchez Azuara, al recordar la determinación con la que su hija enfrentó los desafíos de su enfermedad.

Daniela Santiago Sánchez falleció el 23 de septiembre de 2019, a los 31 años de edad, tras una batalla final contra una infección bacteriana que agravó su estado general. La noticia generó muestras de solidaridad hacia la familia y reavivó la conversación sobre la atención y el apoyo a personas con enfermedades autoinmunes en México.

La presentadora comparó los estrictos cuidados aplicados en casa con las medidas tomadas durante la pandemia de Covid-19 en todo el mundo (IG: @rocio_sazuara)

En memoria de su hija, Rocío Sánchez Azuara fundó la asociación Anaer, dedicada a apoyar a pacientes con enfermedades reumáticas. Esta organización trabaja en la difusión de información y en el acompañamiento de quienes viven con padecimientos similares al lupus.