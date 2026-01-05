Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

La ex conductora de El rival más débil sorprende a sus seguidores al anunciar su retorno a la televisión mexicana (Archivo)

Después de permanecer fuera de su país durante 17 años, Montserrat Ontiveros, reconocida por su papel como conductora de El rival más débil, ha retornado a México con el propósito expreso de reactivar su carrera en la televisión.

Esta reaparición, luego de casi dos décadas de residencia en Oslo, Noruega, y con una trayectoria reforzada desde el ámbito internacional, revive el interés por una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana, conocida tanto por su conducción como por sus trabajos en teatro y telenovelas.

Durante su ausencia, Ontiveros mantuvo una baja exposición en medios mexicanos, lo que provocó sorpresa entre sus seguidores al conocerse su regreso.

En 2024 realizó en Oslo, Noruega, un homenaje a Frida Kahlo a manera de monólogo (IG)

Según declaraciones concedidas en el programa De primera mano, la actriz y presentadora aclaró que su retorno no responde únicamente a motivos personales, sino que “es una alegría volver a México”, además de que espera integrarse “pronto a la actividad televisiva”.

La artista no detalló proyectos o acuerdos vigentes con alguna cadena, pero dejó clara su intención de retomar su carrera en el país.

En la citada entrevista, Ontiveros explicó las razones que la llevaron a dejar México en pleno apogeo de su popularidad en TV Azteca, cuando encabezaba el exitoso programa de concuros El rival más débil, en el que creó un personaje arrogante y humorístico.

Llevando la labor artística a otro continente

La conductora afirmó que la decisión se debió a una combinación de cuestiones laborales y personales, por lo que se trasladó a Noruega en busca de nuevos horizontes profesionales.

Ontiveros consolidó su trayectoria artística en Noruega y Europa, participando en teatro y en proyectos audiovisuales internacionales (IG)

Lejos de la televisión nacional, se desempeñó en teatro y proyectos televisivos en Europa, consolidando así su experiencia en el medio artístico. Conforme a sus palabras, no se trató de un retiro definitivo, sino de un cambio de rumbo en su carrera.

Antes de partir, Ontiveros poseía una carrera sólida en la actuación, con participaciones en títulos relevantes como ‘Agujetas de color de rosa’, ‘El vuelo del águila’, ‘Pueblo chico, infierno grande’ y la telenovela ‘Mujer comprada’, estrenada en 2010, que marcó su última colaboración en la televisión mexicana antes de emprender su viaje a Europa.

En su faceta internacional, la actriz participó en puestas en escena como Living Secret y, más recientemente, protagonizó Skuggen (La sombra) en el Teatro El Milagro A. C. de la Ciudad de México, en mayo de 2022 y en julio de 2024.

De las telenovelas al teatro y un emblemático programa de concursos

La amplia trayectoria de Ontiveros se remonta a su debut en 1988 con la serie ‘Hora Marcada’, bajo la producción de Carmen Armendáriz. Desde entonces, acumuló créditos en películas como ‘Solo con tu pareja’ de Alfonso Cuarón (1992), así como en telenovelas y programas como ‘Morir para vivir’, ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Yacaranday’, ‘La vida en el espejo’, ‘Tenías que ser tú’ y ‘Súbete a mi moto’.

Tras años de trabajo en el medio artístico, aceptó el reto de conducir El rival más débil en 2003, donde su estilo particular —seriedad combinada con humor sarcástico— resultó clave para posicionar el programa entre los favoritos de la audiencia. Durante unos seis años, lideró el formato hasta su salida en 2012.

Tras abandonar el programa emigró a Noruega, donde retomó su carrera como actriz. A lo largo de este periodo, permaneció vinculada al arte escénico y a proyectos audiovisuales fuera del país.

Hasta la fecha, no existen confirmaciones de nuevas producciones ni programas televisivos propios, aunque su reaparición ha reavivado el interés por su posible regreso a las pantallas mexicanas.

Tras la inesperada salida de Ontiveros de El rival más débil, el programa permaneció dos años sin una conductora titular hasta la llegada de Lolita Cortés, quien buscó mantener la línea impuesta por su predecesora.