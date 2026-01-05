‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy lunes 5 de enero: México rechaza intervención a Venezuela, entre lo relevante| En Vivo

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar presentó que la meta de la dependencia es beneficiar a 14.1 millones de personas con los programas sociales, lo que implica una inversión de alrededor de 663 mil 719 millones de pesos.
Sheinbaum Pardo precisó que para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, el país mantiene una relación con Estados Unidos, basada en cuatro principios:
La mandataria destacó que para México “el objetivo es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio”.
Recordó que en cuanto a la violencia que se vive en el país “tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México así como el grave consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero tanto en México como en los Estados Unidos (...)”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó un pronunciamiento respecto a las acciones militares del gobierno estadounidense en Venezuela que se llevaron a cabo el pasado sábado 3 de enero del 2026:
“La acción unilateral, la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, no conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia a todas las naciones, cultivas la paz y la armonía de todos”.
“(...) México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman.”
Sheinbaum señaló que América Latina enfrenta desafíos nuevos como es el crecimiento económico así como otros, de acuerdo con la mandataria “el contiene puede y debe de avanzar hacia una visión basada en la cooperación y no en la intervención”, por lo que precisó los siguientes puntos para afrontar los retos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo deseó un Feliz Año Nuevo a toda la ciudadanía:
