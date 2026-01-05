‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy lunes 5 de enero: México rechaza intervención a Venezuela, entre lo relevante| En Vivo

Ariadna Montiel Reyes , titular de la Secretaría del Bienestar presentó que la meta de la dependencia es beneficiar a 14.1 millones de personas con los programas sociales, lo que implica una inversión de alrededor de 663 mil 719 millones de pesos.

Recordó que en cuanto a la violencia que se vive en el país “tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México así como el grave consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero tanto en México como en los Estados Unidos (...)”

La mandataria destacó que para México “el objetivo es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio”.

Sheinbaum Pardo precisó que para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, el país mantiene una relación con Estados Unidos, basada en cuatro principios:

México rechaza intervención en Venezuela: “la democracia nunca ha traído democracia” afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó un pronunciamiento respecto a las acciones militares del gobierno estadounidense en Venezuela que se llevaron a cabo el pasado sábado 3 de enero del 2026:

“La acción unilateral, la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, no conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia a todas las naciones, cultivas la paz y la armonía de todos”.

“(...) México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman.”