‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy lunes 5 de enero: México rechaza intervención a Venezuela, entre lo relevante| En Vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes desde Palacio Nacional

En pocas líneas:

14:07 hsHoy
14:00 hsHoy
13:56 hsHoy

Secretaría del Bienestar aumentará dispersión de programas durante el 2026

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar presentó que la meta de la dependencia es beneficiar a 14.1 millones de personas con los programas sociales, lo que implica una inversión de alrededor de 663 mil 719 millones de pesos.

Ariadna Montiel compartió que se
Ariadna Montiel compartió que se llevó a cabo el censo en múltiples municipios de los estados afectados (Gobierno de México)
13:46 hsHoy

Cooperación México-EEUU para combatir el tráfico de drogas

Sheinbaum Pardo precisó que para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, el país mantiene una relación con Estados Unidos, basada en cuatro principios:

  1. Respeto y soberanía a la integridad territorial.
  2. Responsabilidad compartida y diferenciada.
  3. Respeto y confianza mutua.
  4. Cooperación sin subordinación.

La mandataria destacó que para México “el objetivo es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio”.

Recordó que en cuanto a la violencia que se vive en el país “tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México así como el grave consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero tanto en México como en los Estados Unidos (...)”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
13:41 hsHoy

México rechaza intervención en Venezuela: “la democracia nunca ha traído democracia” afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó un pronunciamiento respecto a las acciones militares del gobierno estadounidense en Venezuela que se llevaron a cabo el pasado sábado 3 de enero del 2026:

“La acción unilateral, la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, no conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia a todas las naciones, cultivas la paz y la armonía de todos”.

“(...) México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman.”

Sheinbaum señaló que América Latina enfrenta desafíos nuevos como es el crecimiento económico así como otros, de acuerdo con la mandataria “el contiene puede y debe de avanzar hacia una visión basada en la cooperación y no en la intervención”, por lo que precisó los siguientes puntos para afrontar los retos.

13:39 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo deseó un Feliz Año Nuevo a toda la ciudadanía:

  • Quiénes es Quién
  • Informe de los programas de Bienestar
13:03 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

