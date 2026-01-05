México

Javier Alatorre se vuelve tendencia ante la comparecencia de Nicolás Maduro en EEUU

Usuarios destacaron similitudes en sus rasgos faciales y el característico bigote de ambos, lo que reavivó bromas y comparaciones

Javier Alatorre se vuelve tendencia ante la comparecencia de Nicolás Maduro en EEUU (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La primera comparecencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos desató una ola de memes en redes sociales mexicanas, donde el periodista Javier Alatorre se convirtió en tendencia por su parecido físico con el exmandatario venezolano.

Memes y humor en México sobre parecido físico entre Javier Alatorre y Nicolás Maduro

Las redes sociales en México y Venezuela han mantenido viva la comparación entre Javier Alatorre, conductor de TV Azteca, y Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

El fenómeno se intensificó a inicios de enero de 2026, luego de que medios estadounidenses difundieran imágenes del traslado de Maduro para su comparecencia ante un tribunal en Nueva York.

Memes y humor en México sobre parecido físico entre Javier Alatorre y Nicolás Maduro (X)

La tendencia se disparó al viralizarse memes que bromeaban sobre la supuesta captura del periodista mexicano, en lugar del político venezolano. Frases como “detuvieron a Javier Nicolás Alatorre Maduro” circularon ampliamente, alimentando la confusión y el humor digital.

Rasgos y factores que alimentan la similitud física entre el periodista mexicano y el ex político

Usuarios en plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram han señalado tres elementos principales que alimentan la percepción de parecido entre ambos personajes:

  • Facciones faciales y estructura del rostro similares.
  • El uso distintivo del bigote, presente en ambos desde hace años.
  • Fotomontajes y memes que han reforzado visualmente la comparación.

La reacción de Javier Alatorre no se hizo esperar. El 4 de enero de 2026, el conductor ironizó desde su cuenta personal en X: “El G-M. El gemelo malvado”, en alusión directa a Nicolás Maduro. Esta respuesta fue ampliamente compartida y celebrada entre sus seguidores.

Javier Alatorre se vuelve tendencia ante la comparecencia de Nicolás Maduro en EEUU (X)

Comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York

Mientras en las redes persistía la broma, la atención internacional se concentraba en la llegada de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York.

Según lo informado por AP, ambos fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn hasta un campo en las afueras de la ciudad, para luego abordar un helicóptero que los llevó frente al edificio judicial.

La operación de seguridad incluyó un convoy de cinco vehículos blindados y un fuerte despliegue policial, con calles cerradas en torno al tribunal para asegurar el traslado. Las imágenes del operativo fueron transmitidas en directo por medios internacionales, según reportó Reuters.

Los cargos y el proceso judicial a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrenta cargos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2020, entre los que destacan:

Los cargos y el proceso judicial a Nicolás Maduro REUTERS/Adam Gray
  • Conspiración por narcoterrorismo.
  • Conspiración para importar cocaína.
  • Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
  • Conspiración para el uso de dichas armas.

La acusación también señala a Cilia Flores, quien según la Fiscalía habría coordinado reuniones y logística para la red de narcotráfico. El acta de inculpación menciona además a Nicolasito Maduro Guerra, hijo del exmandatario, y a otros presuntos miembros de la organización, como Diosdado Cabello y Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, identificado por autoridades estadounidenses como líder del grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

