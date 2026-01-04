México

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

El cadáver fue localizado en un tramo carretero en la Sierra Occidental, cerca del punto donde ocurrió la intercepción

La Fiscalía del Estado confirmó que el homicidio ocurrió en la región Sierra Occidental. (Enrique Muñoz / Facebook)

José Adrián Corona Radillo, empresario jalisciense y directivo del Grupo Corona —propietaria de las marcas Rancho Escondido, Tequila Don Armando y Dolce Amore—, fue hallado sin vida el pasado 29 de diciembre, días después de haber sido privado de su libertad en un tramo carretero de la Sierra Occidental.

Este domingo, medios locales que citaron fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, indicaron que el empresario fue privado de su libertad cuando viajaba por carretera a Puerto Vallarta.

El secuestro en Atenguillo

Dichos reportes establecen que el 27 de diciembre, José Adrián Corona Radillo viajaba por la carretera a Puerto Vallarta, a la altura del crucero conocido como Volcanes, rumbo a Talpa de Allende, en el municipio de Atenguillo. El empresario iba acompañado de su pareja y sus hijos cuando sujetos armados interceptaron el vehículo.

Los agresores despojaron a la familia de objetos personales, pero únicamente se llevaron al empresario, sin causar lesiones físicas a sus acompañantes. Un dato clave en la investigación es que no se registraron llamadas ni exigencias de rescate en los días posteriores a la privación de libertad.

La Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses lamentó la muerte del empresario. (Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses / Facebook)

El hallazgo del cuerpo y la investigación en curso

El cadáver de José Adrián Corona Radillo fue localizado a un costado de la carretera, cerca del punto donde ocurrió la intercepción. El cuerpo presentaba lesiones por golpes, además de impactos de bala. Los restos fueron entregados a su familia el 1 de enero, mientras que la Vicefiscalía Regional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables, según Proceso.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre líneas de investigación específicas.

Quién era José Adrián Corona Radillo

Más allá del crimen, la figura de Adrián Corona tenía un peso relevante en la economía local. Era presidente de Grupo Corona y representante de la tercera generación de una familia empresaria con profunda influencia en Tonaya, Jalisco.

El conglomerado emplea a cientos de personas en la región y mantiene vínculos directos con más de 110 productores de agave, a quienes compra su cosecha. Bajo su liderazgo, la empresa apostó por una estrategia de volumen con productos de bajo costo y alta rotación, lo que le permitió consolidar su presencia en el mercado nacional.

Este domingo, el empresario recibió un homenaje de cuerpo presente en la Planta Tonaya. A las 13:30 horas se tiene prevista una misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tonaya.

De acuerdo con un comunicado de Atracción de Talento de Grupo Corona, Adrián Corona será sepultado a las 15:00 horas en el cementerio de Tonaya.

Más allá del crimen, la figura de Adrián Corona tenía un peso relevante en la economía local. (Grupo Corona / YouTube)

Reacciones tras su muerte

Diversos sectores empresariales y sociales lamentaron el asesinato. La Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses destacó su impacto comunitario en un mensaje público:

“Don Adrián será recordado por su generosidad y visión, especialmente por haber brindado empleo a tantas mujeres, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra comunidad”.

El homicidio de Adrián Corona deja no solo un vacío empresarial, sino también preguntas abiertas sobre la violencia que sigue alcanzando a figuras clave del sector productivo en Jalisco.

