Novio de Eiza González rompe el silencio tras rumores de supuesta infidelidad con Diego Boneta

Eiza González y Grigor Dimitrov hicieron oficial su relación en Instagram el 17 de mayo de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 34 del tenista búlgaro. Créditos: Instagram/@eizagonzalez

En medio del revuelo por los videos virales en los que Eiza González fue vista bailando con Diego Boneta durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, finalmente su pareja, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov rompió el silencio.

Luego de días de rumores y especulaciones sobre una supuesta crisis en su relación, Eiza y el tenista reaparecieron juntos en redes sociales, zanjando cualquier duda sobre su situación sentimental. La pareja demostró que el amor sigue firme con una fotografía y un mensaje público.

La foto que apaga los rumores

Eiza González deslumbra en Wimbledon tras mensaje de amor a Grigor Dimitrov. (Instagram/Eiza González)

El deportista compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se le ve acompañado de Eiza González celebrando la llegada de 2026 en un yate, con vista al mar y fuegos artificiales de fondo.

Ambos lucen looks frescos y relajados, en lo que parece ser un destino cálido y exclusivo. Con esto, la pareja no sólo deja claro que siguen juntos, sino que eligieron recibir el nuevo año lejos de los escándalos y en total complicidad.

Junto a la imagen, Grigor Dimitrov escribió: “¿Adivina cuál es mi primer plan para 2026? Estar contigo, Eiza”.

La declaración pública fue interpretada como una respuesta contundente a las versiones que circulaban sobre una posible ruptura y como una muestra de respaldo ante los comentarios negativos y el acoso mediático que enfrentó la actriz mexicana.

Cabe recordar que Eiza González confirmó su relación con Dimitrov el 17 de mayo de 2024 mediante una publicación donde lo llamó “el amor de mi vida” y expresó: “no podría estar más orgullosa de ti. Eres excepcional... Eres un ganador. Te amo”.

¿Por qué acusaron a Eiza González de infiel?

La viralización del video de Eiza González y Diego Boneta en TikTok desató rumores de infidelidad y especulaciones en redes sociales (Recorte)

La tormenta mediática se desató tras la viralización de un video en TikTok en el que Eiza baila con Diego Boneta en “La Casita” de Bad Bunny, generando especulaciones sobre una supuesta infidelidad.

Usuarios destacaron frases como “y nadie dice nada de cómo al final Diego le dice a Eiza ‘me tienes loco, we’” y “Todos leímos los labios que dijeron Me tienes loco”.

La actriz, acostumbrada a mantener un perfil discreto frente a escándalos, rompió el silencio en una entrevista con Despierta América, donde explicó: “conozco a Diego Boneta desde que tenemos como 11 años” y aclaró que todo ocurrió en un contexto de diversión grupal.

Al ser consultada sobre el impacto de estos rumores en su vida, respondió: “No tengo nada que comentar”, agradeciendo y despidiéndose cordialmente.

Eiza responde en redes y pone punto final

La actriz mexicana fue foco de los reflectores durante los juegos del búlgaro. (X/Wimbledon)

Antes de la entrevista, Eiza intentó frenar la ola de comentarios en TikTok, donde escribió: “Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar”.

La actriz no abordó el tema en sus propias plataformas oficiales, pero el mensaje sirvió para apaciguar a parte de la audiencia.

Por ahora, la relación entre Eiza González y Grigor Dimitrov se mantiene sólida, mientras la actriz continúa sumando proyectos internacionales y enfrentando el escrutinio mediático con la misma determinación que la ha llevado al éxito en Hollywood.