Así se prepara el batido natural que ayuda a reducir la inflamación corporal, tras la temporada navideña

Después de los excesos alimenticios, muchas personas experimentan inflamación, pesadez y malestar digestivo

Después de los excesos alimenticios, muchas personas experimentan inflamación, pesadez y malestar digestivo

Las celebraciones de fin de año suelen estar marcadas por comidas abundantes, altos contenidos de sodio, azúcares y grasas, factores que pueden provocar inflamación abdominal, retención de líquidos y sensación de cansancio generalizado.

Ante este panorama, especialistas en nutrición recomiendan retomar hábitos alimenticios más ligeros durante las primeras semanas de enero, priorizando alimentos ricos en agua, fibra y micronutrientes.

Uno de los preparados más sencillos y accesibles es un batido natural que combina chayote crudo, manzana, zanahoria y agua. Esta bebida destaca por su bajo aporte calórico y su perfil nutricional, lo que la convierte en una opción frecuente dentro de planes de alimentación orientados al bienestar digestivo.

¿Por qué este batido puede ayudar a reducir la inflamación?

El chayote es un vegetal con alto contenido de agua y fibra, además de ser bajo en sodio, lo que favorece la eliminación de líquidos retenidos. Su consumo se asocia con una digestión ligera y una menor carga calórica, ideal tras periodos de alimentación excesiva.

Tras los excesos de la temporada navideña, este batido natural elaborado con chayote crudo, manzana y zanahoria se ha convertido en una opción ligera para apoyar la digestión y ayudar a reducir la sensación de inflamación corporal

La manzana aporta fibra soluble, principalmente pectina, que contribuye a regular el tránsito intestinal y a mantener una sensación de saciedad. Por su parte, la zanahoria añade antioxidantes y compuestos que apoyan el funcionamiento del sistema digestivo y hepático.

La combinación de estos ingredientes, al licuarse en crudo, permite conservar buena parte de sus nutrientes, siempre que se consuma de inmediato y sin azúcares añadidos.

Ingredientes y preparación paso a paso

Ingredientes:

  • 1 taza de agua
  • 1 chayote crudo, pelado y en cubos
  • 1/2 manzana
  • 1/2 zanahoria

Modo de preparación:

  1. Lava y desinfecta cuidadosamente todos los ingredientes.
  2. Pela el chayote y córtalo en trozos medianos.
  3. Parte la manzana y la zanahoria en porciones pequeñas.
  4. Coloca todos los ingredientes en la licuadora junto con el agua.
  5. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Consume el batido recién preparado, preferentemente en ayunas o entre comidas.

Recomendaciones de consumo

Este batido puede integrarse de forma ocasional dentro de una dieta equilibrada, especialmente durante los días posteriores a la temporada navideña. No sustituye comidas principales ni tratamientos médicos, pero puede funcionar como complemento dentro de un proceso de ajuste alimenticio.

Especialistas sugieren acompañar su consumo con una adecuada hidratación, reducción de alimentos ultraprocesados y una reincorporación gradual de actividad física, factores clave para disminuir la inflamación corporal y recuperar el equilibrio tras los excesos decembrinos.

Tras los excesos de la temporada navideña, este batido natural elaborado con chayote crudo, manzana y zanahoria se ha convertido en una opción ligera para apoyar la digestión y ayudar a reducir la sensación de inflamación corporal

En conjunto, este batido destaca por su sencillez, accesibilidad y perfil nutricional, convirtiéndose en una alternativa práctica para quienes buscan retomar hábitos saludables al inicio del año.

En resumen:

  • Tras la temporada navideña, es común presentar inflamación corporal, retención de líquidos y malestar digestivo por el consumo elevado de grasas, sodio y azúcares.
  • Un batido natural a base de chayote crudo, manzana, zanahoria y agua puede funcionar como apoyo ligero para la digestión.
  • El chayote destaca por su alto contenido de agua y fibra, además de ser bajo en calorías y sodio.
  • La manzana aporta fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y la sensación de saciedad.
  • La zanahoria contribuye con antioxidantes y nutrientes que apoyan el sistema digestivo.
  • El batido se prepara licuando los ingredientes en crudo y debe consumirse de inmediato.
  • Se recomienda tomarlo en ayunas o entre comidas, sin azúcares añadidos.
  • No sustituye comidas ni tratamientos médicos, pero puede complementar una dieta equilibrada.
  • Para mejores resultados, se sugiere acompañar su consumo con buena hidratación y hábitos saludables.

